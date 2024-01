I 5 migliori BTP da comprare adesso, ecco i consigli di investimento per gennaio 2024

I 5 migliori titoli di stato italiani in cui investire nel 2024 in base ai loro rendimenti.

Il mercato obbligazionario è notoriamente uno dei più sicuri in cui investire e, a seconda delle possibilità economiche dell'investitore è possibile scegliere strategie più o meno rischiose, e l'Italia, in tale senso, offre un immensa gamma di possibilità con oltre sei diverse famiglie di BTP , ecco allora quali sono i migliori BTP su cui investire.

Famiglie di BTP

Il mercato dei BTP è estremamente florido e ricco di prodotto, basti considerare che, per ogni variante, esistono numerosi BTP differenti, con scadenze più o meno ravvicinate tra loro.

I primi BTP che incontriamo, per scadenza, sono i BTP Short Term, si tratta di titoli di stato con scadenza a breve termine, generalmente tra i 24 ed i 60 mesi, tra i 2 ed i 5 anni, questi titoli a breve termine sono caratterizzati da rendimenti abbastanza stabili con poche oscillazioni dei tassi, poiché, la scadenza a breve termine protegge i titoli dalle varie oscillazioni. Inoltre, la loro scadenza a breve termine li rende ideali per investimenti di breve durata e per i piccoli risparmiatori che potrebbero avere necessità di ritirare il denaro investito.

Con scadenza a medio termine, generalmente tra i 5 ed i 10 anni, troviamo quattro famiglie di BTP, ovvero BTP Italia, BTP Frutta, BTP Green, BTP decennali e BTP Indicizzati.

BTP Italia

Sono titoli di stato indicizzati sull'inflazione italiana, con premio fedeltà per gli investitori che detengono il titolo dall'emissione alla scadenza, ed offrono generalmente un rendimento relativamente alto, finalizzato a contrastare l'inflazione, in altri termini, più è alta l'inflazione più alti sono i rendimenti di questi titoli di stato.

BTP Frutta

I BTP Futura sono titoli di stato, riservati ad investitori individuali, che prevedono cedole semestrali e tassi crescenti, oltre ad un premio fedeltà finale per gli investitori che detengono il titolo dall'emissione alla scadenza.

BTP Indicizzati

Sono titoli di stato indicizzati all'inflazione europea, molto simili ai BTP Italia, con la differenza che l'indice di riferimento è calcolato non sull'inflazione Italiana ma sull'inflazione media dell'Unione Europea.

BTP Green

Si tratta dei Green Bond, ovvero dei titoli di stato speciali, emessi per finanziare progetti ambientali e sociali, seguendo le linee guida dell'Unione Europea per i green bond.

BTP decennali

Si tratta di titoli di stato a tasso fisso che rappresentano il benchmark di riferimento per il debito pubblico italiano.

BTP a lungo termine

Cioè titoli con scadenza a 10 anni o superiore, possono arrivare ad avere scadenze ventennali o cinquantennali, questi titoli offrono rendimenti molto alti, ma sono esposti a numerose variazioni ed oscillazioni legate all'inflazione, soprattutto per via della loro durata.

Quanto rendono i BTP

Il rendimento dei BTP dipende da innumerevoli fattori, primo su tutti, l'indice di riferimento del BTP che, come abbiamo visto, varia a seconda del titolo, vi sono infatti titoli indicizzati sull'inflazione, sull'inflazione europea, sul debito ecc, inoltre, vi sono i BTP Frutta i cui rendimento è incrementale, ovvero, aumenta nel tempo.

Se si guarda ai titoli di stato con scadenza ad un anno, il titolo migliore è il BTP TF 1.45% con scadenza a Novembre 2024, presente sul mercato con ISIN IT0005282527, questo titolo offre un tasso lordo all'1,45% e un rendimento lordo al 3,48% mentre il rendimento netto è al 3,04%.

• IT0005282527 - BTP Tf 1.45% Nv24 , ha un prezzo di mercato di 98.42€ . Il suo tasso lordo è del 1.45% , il suo rendimento lordo è del 3.48% e il suo rendimento netto è del 3.04% .

• IT0005045270 - BTP Tf 2.50% Dc24 , ha un prezzo di mercato di 99.22€ . Il suo tasso lordo è del 2.50% , il suo rendimento lordo è del 3.46% e il suo rendimento netto è del 3.03% .

• IT0005474330 - BTP Tf 0.00% Dc24 , ha un prezzo di mercato di 97.06€ . Il suo tasso lordo è del 0.00% , il suo rendimento lordo è del 3.43% e il suo rendimento netto è del 3.00% .

• IT0005386245 - BTP Tf 0.35% Fb25 , ha un prezzo di mercato di 96.98€ . Il suo tasso lordo è del 0.35% , il suo rendimento lordo è del 3.42% e il suo rendimento netto è del 2.99% .

• IT0004513641 - BTP Tf 5.00% Mz25 , ha un prezzo di mercato di 101.72€ . Il suo tasso lordo è del 5.00% , il suo rendimento lordo è del 3.41% e il suo rendimento netto è del 2.97% .

• IT0005534281 - BTP Tf 3.40% Mz25, ha un prezzo di mercato di 100.04€. Il suo tasso lordo è del 3.40%, il suo rendimento lordo è del 3.39% e il suo rendimento netto è del 2.93%.

Se si guarda ai titoli di stato con scadenza ad due anni, il titolo migliore è il BTP TF 2.00% con scadenza al 1 Dicembre 2025, presente sul mercato con ISIN IT0005127086, questo titolo offre un tasso lordo al 2.00% e un rendimento lordo al 3,12% mentre il rendimento netto è al 2.73%.

• IT0005127086 - BTP Tf 2.00% Dc25 , ha un prezzo di mercato di 98.04€. Il suo tasso lordo è del 2.00%, il suo rendimento lordo è del 3.12% e il suo rendimento netto è del 2.73%.

• IT0005419848 - BTP Tf 0.50% Fb26 , ha un prezzo di mercato di 94.98€. Il suo tasso lordo è del 0.50%, il suo rendimento lordo è del 3.11% e il suo rendimento netto è del 2.72%.

• IT0005345183 - BTP Tf 2.50% Nv25 , ha un prezzo di mercato di 98.98€. Il suo tasso lordo è del 2.50%, il suo rendimento lordo è del 3.10% e il suo rendimento netto è del 2.71%.

• IT0005514473 - BTP Tf 3.50% Ge26 , ha un prezzo di mercato di 100.77€. Il suo tasso lordo è del 3.50%, il suo rendimento lordo è del 3.11% e il suo rendimento netto è del 2.71%.

• IT0004644735 - BTP Tf 4.50% Mz26 , ha un prezzo di mercato di 102.86€. Il suo tasso lordo è del 4.50%, il suo rendimento lordo è del 3.10% e il suo rendimento netto è del 2.71%.

• IT0005437147 - BTP Tf 0.00% Ap26 , ha un prezzo di mercato di 93.60€. Il suo tasso lordo è del 0.00%, il suo rendimento lordo è del 3.08% e il suo rendimento netto è del 2.69%.

• IT0005538597 - BTP Tf 3.80% Ap26, ha un prezzo di mercato di 101.61€. Il suo tasso lordo è del 3.80%, il suo rendimento lordo è del 3.06% e il suo rendimento netto è del 2.68%.

Passando ai titoli con scadenza a cinque anni, il cerchio si restringe ed il titolo migliore, in termini di rendimento è il BTP Tf 0.45% con scadenza a ll 15 Febbraio 2029 presente sul mercato con ISIN IT0005467482, questo titolo offre un tasso lordo allo 0.45% e un rendimento lordo al 3,28% mentre il rendimento netto è al 2.87%.

• IT0005467482 - BTP Tf 0.45% Fb29 , ha un prezzo di mercato di 87.02€. Il suo tasso lordo è del 0.45%, il suo rendimento lordo è del 3.28% e il suo rendimento netto è del 2.87%.

• IT0005566408 - BTP Tf 4.10% Fb29 , ha un prezzo di mercato di 103.74€. Il suo tasso lordo è del 4.10%, il suo rendimento lordo è del 3.31% e il suo rendimento netto è del 2.86%.

• IT0005340929 - BTP Tf 2.80% Dc28, ha un prezzo di mercato di 98.12€. Il suo tasso lordo è del 2.80%, il suo rendimento lordo è del 3.24% e il suo rendimento netto è del 2.83%.

Per i titoli con scadenza a 7 anni, il titolo migliore, in termini di rendimento è il BTP Tf 0.90% con scadenza al 1 Aprile 2031 presente sul mercato con ISIN IT0005422891, questo titolo offre un tasso lordo allo 0.90% e un rendimento lordo al 3,57% mentre il rendimento netto è al 3.15%.

• IT0005422891 - BTP Tf 0.90% Ap31 , ha un prezzo di mercato di 83.37€. Il suo tasso lordo è del 0.90%, il suo rendimento lordo è del 3.57% e il suo rendimento netto è del 3.15%.

• IT0005580094 - BTP Tf 3.50% Fb31 , ha un prezzo di mercato di 99.66€. Il suo tasso lordo è del 3.50%, il suo rendimento lordo è del 3.58% e il suo rendimento netto è del 3.13%.

• IT0005413171 - BTP Tf 1.65% Dc30 , ha un prezzo di mercato di 88.75€. Il suo tasso lordo è del 1.65%, il suo rendimento lordo è del 3.54% e il suo rendimento netto è del 3.11%.

• IT0005561888 - BTP Tf 4.00% Nv30, ha un prezzo di mercato di 102.90€. Il suo tasso lordo è del 4.00%, il suo rendimento lordo è del 3.54% e il suo rendimento netto è del 3.08%.

Per i titoli con scadenza a 10 anni, il titolo migliore, in termini di rendimento è il BTP Tf 4.20% con scadenza al 1 Marzo 2034 presente sul mercato con ISIN IT0005422891, questo titolo offre un tasso lordo allo 4.20% e un rendimento lordo al 3,91% mentre il rendimento netto è al 3.41%.

• IT0005560948 - BTP Tf 4.20% Mz34 , ha un prezzo di mercato di 102.70€ . Il suo tasso lordo è del 4.20% , il suo rendimento lordo è del 3.91% e il suo rendimento netto è del 3.41% .

• IT0005544082 - BTP Tf 4.35% Nv33, ha un prezzo di mercato di 104.17€. Il suo tasso lordo è del 4.35%, il suo rendimento lordo è del 3.87% e il suo rendimento netto è del 3.37%.

I migliori titoli di stato su cui investire

Nel complesso, i cinque migliori BTP italiani, per rendimento, su presenti sul mercato, a seconda della scadenza da 1 a 10 anni, sono i seguenti