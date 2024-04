I sistemi di pagamento “Buy Now, Pay Later” (BNPL), che in italiano si traduce come “compra ora, paga dopo”, sono servizi finanziari che permettono ai consumatori di acquistare prodotti immediatamente e pagare in seguito, spesso tramite rate. Questo metodo di pagamento è diventato particolarmente popolare nell’ambito dello shopping online e viene offerto da varie piattaforme e negozi al dettaglio.

Il funzionamento di BNPL è piuttosto semplice:

Selezione del metodo di pagamento: durante il checkout, il consumatore sceglie l’opzione BNPL offerta dal commerciante; Approvazione: il fornitore del servizio BNPL valuta rapidamente la richiesta, spesso in pochi secondi, basandosi su un algoritmo che analizza il rischio creditizio del cliente; Acquisto e pagamento iniziale: una volta approvato, il consumatore procede all’acquisto. In molti casi, è richiesto di pagare una prima rata al momento dell’acquisto, che può variare da una piccola percentuale dell’importo totale a nulla; Pagamenti successivi: il saldo restante viene suddiviso in rate che il consumatore deve pagare nel tempo, secondo un piano prestabilito (es. mensilmente). Questi pagamenti possono essere interessi zero se il cliente paga entro i termini stabiliti; tuttavia, alcune aziende potrebbero applicare tassi di interesse o commissioni se i pagamenti vengono ritardati o se si desidera un periodo di pagamento più lungo.

I vantaggi del BNPL includono la flessibilità di gestire il flusso di cassa personale e la possibilità di effettuare acquisti urgenti o di alto valore senza un immediato onere finanziario. Abbiamo approfondito il tema con Genna Scotto di Carlo, CEO di Falatech proprietaria di Inprimepay Italia, gestita dalla sede operativa di Salò (BS). Si tratta infatti di una realtà leader nel settore e tra le aziende che più di tutte hanno innovato a partire dal 2022, portando questo sistema di pagamento anche nei negozi fisici.

Buongiorno, signor Scotto di Carlo. Grazie per essere qui oggi. Iniziamo parlando di Inprimepay. Potrebbe descriverci brevemente la piattaforma?

Certamente. Inprimepay è una piattaforma rivoluzionaria per i negozi fisici, che permette loro di offrire ai clienti l’opzione di pagare a rate attraverso un POS digitale. Questo sistema non solo consente agli esercenti di incassare l’intero importo immediatamente, ma aumenta anche il potere d’acquisto dei consumatori, influenzando positivamente sia il volume degli acquisti che lo scontrino medio.

Interessante. Come funzionano esattamente queste opzioni di pagamento?

Offriamo diverse modalità. Oltre al classico pagamento in tre rate, il nostro POS digitale consente anche il pagamento posticipato a 30 giorni e l’abbonamento con pagamenti ricorrenti, tramite addebito SEPA o su carta. Questo fornisce agli esercenti una gamma completa di soluzioni di pagamento da offrire ai loro clienti.

E come si inserisce Inprimepay nel settore del BNPL (Buy Now, Pay Later)?

Siamo stati i pionieri nel 2022 nell’introdurre il BNPL nei negozi fisici, un settore precedentemente limitato ai grandi e-commerce. Questo ha aperto nuove opportunità per migliaia di negozi che hanno visto un incremento del loro fatturato, specialmente in un periodo di difficoltà economica.

Avete ricevuto feedback dal mercato riguardo a questa innovazione?

Assolutamente, abbiamo oltre tremila clienti attivi che ci riportano un notevole aumento delle vendite grazie alla facilità di accesso ai nostri strumenti. Molte recensioni positive, come quelle su Trustpilot, evidenziano la grande soddisfazione dei negozianti che hanno superato periodi di crisi grazie a queste opzioni di pagamento.

E per quanto riguarda il supporto agli esercenti, come funziona?

Offriamo un servizio clienti premium, senza utilizzo di ticket o chatbot, ma con assistenza telefonica diretta. Ogni esercente ha un consulente dedicato, un vero e proprio “amico”, che aiuta a personalizzare e ottimizzare i sistemi di pagamento e gli strumenti di marketing in base alle specifiche esigenze del negozio.

Qual è il messaggio chiave che Inprimepay vuole trasmettere al mercato?

Il nostro messaggio chiave è chiaro: Inprimepay è la prima azienda che ha correlato il BNPL con strumenti di marketing di alto livello, rendendoli accessibili ai piccoli negozi e professionisti. Questo ha generato una vera ricchezza locale, supportando l’economia dei quartieri e promuovendo una più ampia digitalizzazione.