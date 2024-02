Come comprare casa senza anticipo se hai più di 40 anni, ecco tutto quello che devi sapere

Ecco tutto quello che devi sapere per comprare casa senza anticipo, e quali differenze ci sono tra richiedenti giovani, over 50 e coppie.

Comprare casa senza anticipo è possibile, ma bisogna fare attenzione alla banca che si sceglie per richiedere un mutuo e sfruttare le vari agevolazioni previste per le diverse categorie, ovvero per giovani, coppie, over 40 ecc. Ecco la panoramica dei bonus e degli sconti in vigore.

Come faccio a comprare casa senza anticipo?

Per gli over 40 che vogliono comprare casa e richiedere un mutuo esistono diverse soluzioni che permettono di accedere ad un mutuo con anticipo minimo o senza anticipo.

Non vi è tuttavia possibilità di usufruire di strumenti e fondi statali, come ad esempio il fondo di garanzia per i mutui prima casa, che consente di ottenere un mutuo fino al 100% del valore dell'immobile che si intende acquistare, senza versare alcun anticipo.

Le soluzioni più convenienti per gli over 40, intenzionati ad acquistare una casa, e richiedere un mutuo arrivano dalle banche on-line come CheBanca! e WeBank, che, permettono di richiedere un mutuo con anticipo minimo e in alcuni casi nullo.

Al di la della banca con cui si richiede un mutuo, gli Over 40 che vogliono comprare casa o vogliono chiedere un finanziamento per ristrutturare un immobile, dovranno affrontare qualche difficoltà in più e dovranno essere presentate alla banca alcune garanzie come un reddito fisso stabile. In altri termini, è richiesta la garanzia di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa è un fondo, gestito e garantito dallo stato italiano, riservato agli Under 40, che permette di stipulare un finanziamento ipotecario, che può coprire fino al 100% de valore immobiliare, a seconda della banca con cui si è sottoscritto il mutuo.

Un esempio di offerta di mutuo garantito dal fondo di garanzia è il mutuo Mutuo Valore Italia Giovani, proposto da Unicredit, che permette di finanziare dall'80 al 100% del valore immobiliare, per immobili dal valore minimo di 30 mila euro e massimo di 250 mila euro, proprio grazie al fondo di garanzia per mutui prima casa.

Quali banche fanno il mutuo a 40 anni?

Come anticipato, le banche on-line offrono generalmente i mutui più convenienti per gli over 40.

Una delle offerte più convenienti sul mercato a metà febbraio 2024 è quella proposta da CheBanca! con le sue offerte di finanziamento ipotecario chiavi in mano, che comprendono diverse opzioni e soluzioni, dall'acquisto alla surroga alla liquidità.

Per ottenere un mutuo CheBanca! è necessario seguire un processo in quattro step che parte dal preventivo e arriva al finanziamento ipotecario, passando per l'acquisizione dell'offerta personale. Una volta compilata tutta la documentazione sarà necessario stampare, firmare e spedire tutta la documentazione richiesta al consulente bancario di CheBanca! ed attendere l'esito da parte della banca del gruppo Mediobanca.

Tra le varie proposte di finanziamento ipotecario offerte da CheBanca, il Mutuo Risparmio è una delle offerte più convenienti. Si tratta di un prodotto a tasso variabile che può essere collegato al Conto Corrente o al Conto Tascabile di CheBanca.

La particolarità di questa offerta è che il tasso varia in base alla liquidità presente sul conto, pertanto, più soldi saranno depositati sul conto, minore sarà la rata da pagare per il finanziamento ipotecario. La banca consente inoltre di collegare al mutuo fino a 4 conti, al solo fine di ridurre la rata, questi conti non saranno intaccati dal mutuo, pertanto, è possibile collegare al proprio mutuo risparmio i conti di parenti ed amici.

Altra banca che offre soluzioni convenienti e senza anticipo o con anticipo molto basso per mutui richiesti da Over 40 è WeBank.

Webank offre offre i finanziamenti ipotecari con zero spese di attivazione e di gestione, perizia sull'immobile gratuita e polizza casa gratis, inoltre è previsto un un consulente sempre a disposizione che potrà assistere il mutuatario in tutte le fasi dalla richiesta di finanziamento ipotecario, dal preventivo alla firma dal notaio.

Webank dispone sul proprio portale di un calcolatore online presente, che permette al richiedente, di calcolare, in tempo reale, quelle che saranno le rate mensili da pagare, in base alle proprie esigenze, inserendo tutte le informazioni relative alla propria richiesta di finanziamento.