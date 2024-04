Visura camerale con metri quadri: come fare richiesta e quanto costa

Tra i documenti di cui si potrebbe avere necessità di richiedere in merito ad un immobile o un’abitazione privata, c’è sicuramente la visura camerale con metri quadri.

A questo proposito, parliamo di uno dei documenti più utili in Italia, in particolare per i titolari di una casa.

Quali sono i dati e i documenti che devono essere contenuti all’interno del documento della visura camerale con metri quadri? Come è possibile procedere alla richiesta della visura camerale con metri quadri?

In questo articolo, quindi, vediamo di cosa si tratta, come farne domanda e quanto costa la visura camerale.

Visura camerale con metri quadri: le caratteristiche del documento

Il documento della visura camerale rappresenta un documento fondamentale per tutti coloro che necessitano di conoscere le caratteristiche e le peculiarità della propria abitazione.

Tra gli aspetti più rilevanti che emergono all’interno del documento della visura camerale c’è il valore della superficie catastale.

Tali informazioni e dati relativi al valore della superficie catastale vengono espressi in metri quadri e sono riportati all’interno delle visure catastali a partire dal 9 novembre 2015.

A partire da tale data, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rendere disponibili e leggibili i metri quadri catastali di tutti gli immobili ai fini del calcolo della TARI, la tassa che viene elaborata sulla base delle superfici catastali appunto.

Visura camerale con metri quadri: le informazioni

La domanda per accedere alla visura camerale con metri quadri è legata in particolare alle situazioni in cui si ha bisogno di accedere alle informazioni dettagliate in riferimento ad un immobile, ma anche a fabbricati, terreni o strutture di vario genere.

A questo proposito, all’interno della visura camerale con metri quadri, è possibile ottenere una serie di dati e di informazioni.

Infatti, nel documento della visura camerale vengono riportate le seguenti voci e informazioni:

• dati reddituali dei beni immobili;

• dati identificativi dei beni immobili:

• dati e informazioni anagrafiche delle persone (sia fisiche che giuridiche), titolari dei beni immobili;

• dati grafici dei terreni e delle unità immobiliari urbani (ovvero mappa catastale e planimetrie);

• atti di aggiornamento catastale;

• elaborato planimetrico.

Sullo stesso tema, ti consigliamo la lettura del seguente articolo: Visura catastale: differenze tra quella gratis e a pagamento.

Come richiedere la visura camerale con metri quadri

Per poter ottenere un documento come quella della visura camerale con metri quadri che fa riferimento ad un immobile di proprietà è possibile fare riferimento ad una specifica procedura predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

In tal senso, il metodo più veloce e semplice è quello legato all’accedere all’interno del portale online ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di autenticarsi alla piattaforma delle Entrate e fare richiesta della visura camerale con metri quadri direttamente da casa, attraverso la modalità telematica.

Dunque, in fase di compilazione della richiesta della visura camerale con metri quadri, occorre andare ad inserire all’interno della procedura specifici dati ed informazioni personali.

Generalmente, il costo da pagare quando si fa richiesta del documento della visura camerale con metri quadri è un importo standard pari a 1,35 euro per immobile.

Lo stesso importo è previsto anche nei casi di richiesta della visura della mappa catastale e per le informazioni legate a massimo 10 unità immobiliari, quando si tratta di un edificio condominiale.

Se sei interessato al tema della visura camerale, puoi consultare il seguente articolo: Visura Catastale Online: il futuro dell'accesso rapido alle informazioni.