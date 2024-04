Non solo Milano, ecco perché a Napoli è schizzato alle stelle il prezzo delle case

Gli immobili a Napoli hanno subito un aumento recentemente. E l'inflazione non è l'unico motivo.

Il mercato immobiliare negli ultimi anni sta avendo molta difficoltà, soprattutto considerando il rincaro dei prezzi delle abitazioni e dei tassi di interesse. Pertanto, sono sempre di più i giovani che decidono di abbandonare l'idea di comprare un immobile e preferiscono l'affitto.

In alcune città italiane l'aumento del costo degli immobile ha scatenato molte polemiche. Basti pensare al caso più eclatante, ossia Milano. Ma non è l'unica città italiana interessata dai rincari. Anche Roma e Bologna hanno avuto considerevoli aumenti. Nel Meridione c'è Napoli che, a sorpresa, ha visto i prezzi delle case schizzare alle stelle. Ecco tutti i motivi di questo trend in salita.

Prezzi delle case alle stelle a Napoli: ecco perché

Nonostante il mercato immobiliare sia in ripresa, fa ancora molta fatica ad ingranare. Il portale Idealista ha analizzato il mercato immobiliare della città partenopea nell'ultimo anno e ha notato che c'è un crescente aumento del prezzo degli immobili. Ciò è dovuto dalla domanda sempre più crescente che cozza con la scarsità degli immobili a disposizione.

Inoltre, la domanda si concentra soprattutto su alcuni quartieri, i quali inevitabilmente subiranno un aumento di prezzo. In aggiunta, il rincaro interessa non solo il comune di Napoli, ma anche l'hinterland.

I dati

Idealista ha analizzato dieci zone appartenenti al municipio di Napoli dimostrando che nel primo trimestre ci sia stato un aumento del 2,6%. Ad oggi il prezzo in media per metro quadrato a Napoli è di 2.823 euro. Si tratta, pertanto, di un aumento del 11,5% rispetto ai prezzi registrati l'anno scorso.

Tra le dieci zone analizzate, cinque hanno registrato un aumento e sono:

• Pianura - Soccavo - Camaldoli (2,5%)

• Centro storico (1,5%)

• Poggioreale - Vicaria (1,3%)

• Capodimonte - Materdei - San Carlo all'Arena (0,2%)

• Ponticelli - San Giovanni a Teduccio (0,2%)

Tuttavia, ci sono alcune zone che hanno registrato una diminuzione. Stiamo parlando delle zone Chiaiano - Zona Ospedaliera - Scampia, con una riduzione del 2,8% e Secondigliano - Capodichino con una diminuzione del 4,6%.

I quartieri più costosi di Napoli

Il quartiere di Posillipo - Chiaia - San Ferdinando si riconferma il più costoso dell'area comunale, anche se ha subito una battuta d'arresto dopo i mesi invernali, insieme all'area Vomero - Arenella. Il costo medio a metro quadro nel quartiere più costoso di Napoli si aggira intorno ai 4705 euro.

Al secondo posto troviamo il quartiere Vomero - Arenella con una media di 4048 euro a metro quadrato, seguito da Fuorigrotta - Bagnoli con la media di 2730 euro a metro quadrato. Successivamente, c'è il Centro storico con una media di 2509 euro a metro quadrato.

L'hinterland napoletano

Se nel comune di Napoli si è registrato un incremento dei prezzi, la situazione non migliora nell'hinterland. C'è stato un aumento del 2,1% con un prezzo medio di 2224 euro a metro quadrato. I comuni che hanno avuto un aumento più considerevole sono Cimitile e Acerra. A diminuire, invece, sono i prezzi delle abitazioni nei comuni di Frattaminore e Arzano. Invariati i prezzi a Cicciano.

Ad ogni modo, Capri è sempre il comune con i costi più alti nella provincia partenopea, seguita da Anacapri e Massa Lubrense. Al contrario, i comuni i costi sono più contenuti sono Roccarainola e Cicciano.