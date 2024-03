Fai brillare il Ramadan: invia denaro con ACE Money Transfer e vinci alla grande!

Hai mai sognato di vincere i premi più grandi immaginabili? Beh, indovina un po'? Durante il Ramadan, puoi avere la possibilità di vincere i premi più grandi semplicemente effettuando un trasferimento di denaro online in Bangladesh. ACE Money Transfer ha ideato un'entusiasmante estrazione fortunata che offre a tutti gli espatriati che vivono nel Regno Unito, Canada, Australia o Europa la possibilità di vincere un iPhone 15 Pro o un premio in denaro inviando rimesse in Bangladesh. Il Bangladesh è la settima più grande compagnia di ricezione di rimesse. Ogni anno, in media, riceve 23 miliardi di dollari in rimesse in tutto il mondo. Si prevede che il valore delle rimesse digitali in Bangladesh aumenterà fino a raggiungere i 220,60 milioni di dollari nei prossimi anni.

Gli espatriati del Bangladesh lottano all'estero durante tutto l'anno per aiutare finanziariamente le loro famiglie. Utilizzano più metodi e servizi di trasferimento delle rimesse per effettuare transazioni. ACE Money Transfer ha lanciato una rinomata campagna denominata "Salam Bangladesh" per elogiare la lotta degli espatriati del Bangladesh per rilanciare l'economia del proprio paese. Ogni rimessa inviata tramite servizi registrati e legali è degna della crescita economica del Paese. Esplora l'articolo per conoscere i criteri di idoneità e vincere fantastici premi.

Criteri di ammissibilità per partecipare alla campagna "Salam Bangladesh".

ACE Money Transfer promuove l'uso di trasferimenti legali di rimesse in tutto il mondo. È una delle reti di trasferimento di rimesse in più rapida crescita, con la fiducia di milioni di utenti in tutto il mondo. Inoltre, apprezza gli espatriati che lottano costantemente per trovare modi migliori per inviare rimesse in Bangladesh. Tuttavia, molti modi illegali di inviare rimesse, che potrebbero essere più semplici, danneggiano te e il tuo Paese. La campagna Salam Bangladesh sostiene gli espatriati che utilizzano mezzi legali per inviare denaro.

Durata della campagna

Questa campagna inizierà il 1° Ramadan 2024 e continuerà per tutto il mese. Verranno presi in considerazione nel concorso tutti i trasferimenti effettuati durante il Ramadan. ACE annuncerà i vincitori dopo il Ramadan.

Numero di vincitori

La Salam Campaign non è una piccola campagna che sceglie uno o due vincitori. In questo concorso, ACE Money Transfer sceglierà 58 vincitori. Otto vincitori avranno la possibilità di vincere un nuovissimo iPhone 15 Pro e 50 partecipanti vinceranno un premio in denaro di 20.000 BDT ciascuno.

Idoneità a partecipare alla campagna

Per partecipare alla campagna è necessario rientrare nei criteri di ammissibilità. La prima cosa è che devi essere un espatriato del Bangladesh che vive all'estero. Leggi i criteri di ammissibilità dettagliati di seguito:

• Sarebbe utile se ti trasferissi da paesi come il Regno Unito, l'Europa, il Canada o l'Australia.

• Gli espatriati devono utilizzare l'app mobile o il Web di ACE Money Transfer per inviare denaro in Bangladesh.

• Per partecipare alla campagna, gli espatriati devono utilizzare il codice promozionale "BANGLA" per trasferire denaro in Bangladesh.

• Tutte le transazioni effettuate durante il Ramadan saranno considerate iscrizioni al concorso.

• Più transazioni tramite ACE Money Transfer aumenteranno le possibilità di vincere premi.

Regole per entrare in campagna

Di seguito le regole principali per partecipare alla campagna:

• Utilizza il codice promozionale "BANGLA" prima di inviare denaro in Bangladesh

• Utilizzare ACE Money Transfer per il trasferimento delle rimesse

• Effettuare transazioni nel mese di Ramadan

Dettagli del premio

Dopo il Ramadan, ACE sceglierà 58 vincitori che soddisfano i criteri di ammissibilità e coloro che seguono le regole. I premi includono 8 iPhone 15 Pro e 50 premi in denaro. Ciò significa che cinquanta persone riceveranno un premio di 20.000 BDT ciascuno, mentre altri otto riceveranno un iPhone 15 Pro. Il premio in denaro verrà assegnato a 50 mittenti selezionati, che potranno nominare qualsiasi destinatario in Bangladesh per ricevere il premio in denaro.

Importanza della campagna “Salam Bangladesh”.

ACE Money Transfer introduce ogni anno entusiasmanti campagne affinché gli espatriati possano apprezzare le loro difficoltà. Ogni anno in tutto il mondo vengono trasferite rimesse per un valore medio di quasi 830 miliardi di dollari USA, il che svolge un ruolo enorme nella costituzione delle economie dei paesi. ACE elogia l'utilizzo del giusto servizio di rimesse. Alcuni espatriati scelgono metodi illegali per inviare denaro. Tali fondi vengono immessi nel paese senza preavviso da parte del governo e non vengono conteggiati nel reddito totale del paese.

Il denaro inviato illegalmente può interrompere la circolazione monetaria del paese. Aumenta la disuguaglianza sociale e distorce in modo imprevedibile i tassi di cambio e i mercati valutari.

Inoltre, le persone perdono fiducia e fiducia nelle banche e l'economia del paese diminuisce. Questa campagna mira a informare gli espatriati sui servizi legali di trasferimento delle rimesse e sui loro vantaggi. ACE fornisce una piattaforma intuitiva per inviare denaro a costi di servizio bassi e tassi di cambio ragionevoli per mantenere il canale di rimesse di successo. Leggi i termini e le condizioni dettagliati per conoscere le regole per partecipare a questa estrazione fortunata.

ACE Money Transfer ha annunciato un'entusiasmante campagna per gli espatriati del Bangladesh durante il Ramadan. Come durante il Ramadan, la maggior parte degli espatriati invia denaro ai propri cari per fornire loro un aiuto finanziario o per mostrare un piccolo gesto d'amore. ACE ha eliminato il divario finanziario tra i paesi e regalerà 58 premi agli espatriati che inviano denaro in Bangladesh utilizzando l'app mobile o il sito web ACE. ACE è un'azienda orientata al cliente, soprattutto alle persone che vivono all'estero, per aiutarli a risolvere le loro controversie finanziarie. Questa campagna mira a connettere le persone spiritualmente e finanziariamente con le loro famiglie all'estero. Inoltre, sensibilizzare le persone sull’utilizzo dei servizi di rimessa legale.

La via da seguire: partecipa e vinci premi durante il Ramadan

Come bengalese, non importa se vivi nel Regno Unito, in Australia, in Canada o in Europa. Puoi avere la possibilità di vincere fantastici premi durante questo Ramadan. ACE Money Transfer ha introdotto una campagna "Salam Bangladesh" per apprezzare la lotta degli espatriati del Bangladesh. Questi espatriati lottano per realizzare i sogni delle loro famiglie. Gli espatriati potrebbero non celebrare il Ramadan fisicamente con le loro famiglie, ma lo scambio di regali e premi può portare una felicità equivalente.

Puoi partecipare a questa campagna effettuando il massimo dei trasferimenti in Bangladesh utilizzando ACE Money Transfer. È necessario utilizzare il codice promozionale "BANGLA" per accedere alla campagna. Più transazioni creeranno più modi per vincere. Puoi anche nominare qualsiasi destinatario del Bangladesh per ottenere il prezzo e celebrarlo come un segno del regalo dell'Eid. La vostra rimessa porterà le vostre famiglie e il vostro Paese al successo. Quindi, trasferisci la rimessa in Bangladesh e vinci alla GRANDE!