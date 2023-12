Investire in obbligazioni, la scelta migliore per il 2024 secondo le previsioni

Per il mercato obbligazionario si stima una crescita media del 6,5% nel corso del 2024. Se la previsione dovesse essere confermata, le obbligazioni potrebbero essere un ottima opportunità di investimento per l'anno in arrivo.

Investire in obbligazioni nel 2024 potrebbe essere un ottima soluzione, soprattutto per gli investitori più timorosi, secondo le previsioni di Wall Street SEP 500 infatti, si attende un guadagno medio del mercato obbligazionario del 6,5% per il 2024.

Cosa sono le obbligazioni?

Le obbligazioni sono titoli di debito che possono essere emesse da uno stato o da aziende private. In genere le obbligazioni statali risultano più solide e sicure rispetto alle obbligazioni private, di conseguenza il loro rendimento è mediamente più basso rispetto ad altre tipologie di investimento, o alle obbligazioni private.

Diversamente dalle azioni, che sono quote frazionarie di una società, le obbligazioni sono paragonabili ad un prestito diretto, fatto dagli investitori ad aziende o stati.

Rendimento obbligazioni

Il rendimento di un titolo obbligazionario dipende dalla cedola annua che viene versata, generalmente con cadenza annuale o semestrale, per un periodo di tempo prestabilito. Per fare un esempio pratico, un obbligazione decennale con cedola lorda al 5%, verserà il 5% di interesse annuo all'investitore, per 10 anni e, alla scadenza dell'obbligazione, il valore nominale verrà liquidato. In altri termini, investendo in un obbligazione si anticipa del capitale, che, fondamentalmente viene prestato all'emittente, e questo denaro viene rimborsato alla scadenza.

Se quindi di investono 1000€ in obbligazioni decennali, si otterrà, dopo 10 anni, una liquidazione di 1000€ più circa 500€ di interessi, per un totale di 1500€.

In alcuni casi tuttavia è possibile acquistare obbligazioni ad un prezzo scontato o maggiorato rispetto al valore nominale, questo a seconda della domanda e dell'offerta di quell'obbligazione sul mercato secondario. Acquistando obbligazioni da terze parti, è possibile riscuotere ugualmente le cedole annuali, ma, ci potrebbe essere un guadagno o una perdita derivante dalla differenza tra prezzo di acquisto e liquidazione.

Previsioni sui rendimenti

Prevedere l'andamento dei rendimenti delle obbligazioni in un dato arco di tempo, non è un operazione semplice, richiede infatti l'analisi di una massiccia mole di dati, tuttavia, tale valutazione è relativamente più semplice rispetto alle valutazioni e previsioni del prezzo delle azioni.

Riuscire a prevedere l'andamento delle quotazioni obbligazionarie permette generare un profitto nel breve periodo dalla compravendita di obbligazioni.

Crescita economica ed inflazione, in un paese, sono generalmente due macro elementi chiave per determinare l'andamento della quotazione obbligazionaria, di conseguenza le previsioni sull'inflazione e sulla crescita

Investire in obbligazioni nel 2024 conviene?

I dati macroeconomici su occupazione ed inflazione mostrano uno scenario, per il 2024, di incertezza e cautela, in cui non è semplice fare previsioni a lungo termine. Gli esperti sono tuttavia dell'avviso che, su brevi periodo, possano esserci spiragli positivi e che nel complesso il mercato obbligazionario possa offrire prospettive di rendimento che paragonabili o migliori rispetto a quanto registrato nel 2023.