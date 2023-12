I cibi che portano fortuna a Capodanno: ecco cosa non deve mancare a tavola il 31 dicembre

Dall'antipasto alla frutta, passando per primi e secondi, ecco come preparare il menù del 31 dicembre secondo scaramanzia.

Dopo il Natale, manca sempre meno ad una festività che tutti attendiamo, cioè il Capodanno. Festeggiare l’ultimo giorno dell’anno è un modo per fare i bilanci di quello appena trascorso e creare dei buoni propositi per quello che verrà.

Ovviamente, in particolare in Italia, non vorremmo mai rinunciare alle tradizioni, specie quelle culinarie, che caratterizzano da decenni la nostra cultura. Insomma, consapevolmente oppure no, ognuno di noi ha delle tradizioni (o per meglio dire delle superstizioni) a tavola che devono essere rispettate.

Alcune di queste includono dei cibi che non possono mai mancare sulle nostre tavole il 31 dicembre. Attenzione: le superstizioni e le tradizioni riguardano diversi ambiti. Ad esempio, la popolazione della Sicilia non può lasciare nessun lavoro manuale incompiuto all’ultimo dell’anno.

Ebbene, anche in cucina il Capodanno porta con sé delle tradizioni alle quali nessuno di noi può rinunciare. Vuoi sapere quali sono e come inserirle nel tuo cenone? Andiamo a scoprirle subito in questo articolo.

Cotechino o zampone con le lenticchie: ecco cosa non deve mai mancare a Capodanno

Pensa al Capodanno. Ora pensa alla cucina. Sicuramente il collegamento con il cotechino o lo zampone e l’ultimo dell’anno è stato immediato.

Ma come mai è così frequente vedere questi alimenti sulle nostre tavole? Prima di tutto è importante sapere che il maiale (l’ingrediente principale di cotechino e zampone) è da sempre un simbolo di sazietà e buon auspicio.

È importante sottolineare che non si tratta di una credenza esclusivamente italiana. Infatti, anche in altri Paesi, come Spagna e Portogallo, si usa mangiare piatti a base di maiale la notte di Capodanno.

Ma cosa sarebbero cotechino e zampone se non venissero accompagnati dalle lenticchie? Probabilmente, per via della loro forma, le lenticchie ricordano tante piccole monete, ed è proprio ciò che rappresentano. Infatti, mangiare lenticchie la notte di Capodanno preannuncia benessere economico per l’anno successivo.

Questa tradizione va avanti fin dai tempi antichi, in quanto le lenticchie sono sempre state viste come sinonimo di soldi.

Alimenti che non devono mancare a Capodanno: uva

Dopo aver analizzato i grandi classici della tradizione italiana per la sera di Capodanno, passiamo all’uva. Anche in questo caso facciamo riferimento ad un alimento che esprime ricchezza ed abbondanza perché si può contare, come le monete.

Insomma, come per le lenticchie, anche con l’uva ci auguriamo di avere un gran benessere economico. Anche in questo caso, la tradizione non è solo italiana. Basti pensare che in Spagna viene mangiato un chicco d’uva ad ogni rintocco della campana della mezzanotte.

Melagrana, l'alimento tipico dell'ultimo dell'anno

Un terzo piatto della tradizione che dobbiamo necessariamente menzionare è la melagrana, considerata da sempre un simbolo di fertilità, probabilmente per l’abbondanza dei chicchi o per il colore rosso.

Nella Bibbia il frutto è rappresentato come uno di quelli che gli esuli dell’Egitto avrebbero trovato nella terra promessa. Infatti, è presente anche in numerosi dipinti sacri perché simbolo dei doni di Dio.

In alcuni Paesi, inoltre, la melagrana è anch’essa simbolo di ricchezza, come ad esempio in Grecia.

A Capodanno non devono mai mancare le noci e le castagne

Un alimento che ha già caratterizzato il nostro Natale, insieme ad altra frutta secca come arachidi e mandorle, sono le noci.

Sono un alimento tipico anche per il Capodanno, dove sono simbolo di sicurezza e buona sorte. Accanto alle noci, come non menzionare anche le castagne? Anche queste rappresentano un simbolo di prosperità e ricchezza per l’anno che verrà.

Si tratta di una consuetudine antichissima risalente all’antica Roma, dove era abitudine spargere delle noci sul pavimento della casa del futuro marito prima delle nozze.

In Francia, in occasione del 31 dicembre, è usanza mangiare 13 tipologie diverse di frutta secca. In Italia, invece, gli esemplari sono solo 7: nocciole, noci, arachidi, mandorle, datteri, fichi e uvetta.

Non dimenticare di mettere in tavola il marzapane a Capodanno

Siamo quasi arrivati alla fine di questa lista degli alimenti che non devono mai mancare sulla tavola la notte di Capodanno.

Ebbene, eccoci arrivati al dolce, dove dobbiamo menzionare necessariamente il marzapane. Cosa simboleggia? Per capirlo basta citare il suo nome in arabo, mauthaban, che significa moneta.

Esattamente come le lenticchie e l’uva, il marzapane rappresenta un simbolo di ricchezza. È un dolce tipico del Sud Italia, in particolare della Sicilia, dove viene modellato come frutta e verdura e decorato con colori naturali.

In Austria e nel Sudtirol è tradizione regalare dei maialini di marzapane accompagnati da quadrifogli, ulteriori simboli di buon auspicio. Nonostante la loro bellezza, che fa venire voglia di conservarli, la tradizione prevede che vengano mangiati allo scoccare della mezzanotte.

E per il brindisi di Capodanno porta in tavola lo spumante o lo Champagne

Parlando di cibo ci eravamo quasi dimenticati del brindisi di mezzanotte: spumante o Champagne.

Non siamo qui a dire quale scelta fare tra le due opzioni. Ovviamente, i patrioti italiani sceglieranno sempre e solo lo spumante, mentre altri preferiranno lo Champagne stirando l’occhio ai francesi. Ciò che conta è che ci sia almeno una bottiglia con la quale fare il brindisi.

Ebbene, si tratta di un augurio di buon auspicio per l’anno che deve iniziare. In questo modo faremo tale augurio alle persone con cui stiamo bene e con le quali stiamo condividendo la notte di Capodanno.