Un altro prodotto nella lunga lista che nell’ultimo periodo ha visto diversi alimenti ritirati dal mercato causa presenza di listeria. Vediamo qual è il prodotto in questione e come comportarsi.

La listeria torna protagonista in un ulteriore richiamo da parte del Ministero dalla Salute di alcuni lotti alimentari a rischio. Il periodo non è dei migliori in quanto, a cadenza quasi regolare, il rischio listeria torna a farsi presente.

Pensavamo fosse finita e invece no, si aggiunge al lungo elenco anche la mortadella!

Scopriamo quale marca di mortadella eliminare dal carrello della spesa.

La mortadella contaminata: ecco qual è il marchio e i lotti ritirati dal mercato

Sembra che la diffusione di Listerina non abbia una fine: dal gorgonzola dolce, ai tramezzini maionese e salmone di Allegri Sapori, ai wurstel Wudy Aia, fino al prosciutto cotto in busta Sapor di Cascina e sembrava che la lista fosse giunta alla fine.

Al centro del nuovo allarme alimentare c’è la mortadella Veroni. È stato proprio il Ministero della Salute a rendere noto sul sito il "rischio microbiologico" con ben sette avvisi: i lotti in questione sono diversi e provengono tutti dallo stabilimento di Correggio (Reggio Emilia).

I lotti interessati riguardano la "Mortadella Supergigante a tranci" e "Mortadella supergigante con pistacchi a tranci" a marchio Veroni.

L’allarme per rischio microbiologico da listerina riguarda:

Tutti i lotti con data di scadenza, o termine minimo di conservazione, distribuiti da Toscano con antecedente al 27 dicembre 2022;

I lotti distribuiti da Rialto numero PO2223101 (scadenza 31/11/2022), PO2223801 (20/11/2022), PO2223802 (26/11/2022), PO2224401 (7/12/2022);

I lotti distribuiti da Granmercato numero PO2222303 (scadenza 27/11/2022), PO2223702 (12/12/2022), PO2224309 (25/12/2022), PF2227316 (09/01/2023);

I lotti distribuiti da Conad numero PO22233003 (7/12/2022), PO2222201 (7/12/2022); e tutti i lotti distribuiti da Coop con scadenza antecedente il 27 dicembre 2022.

Capiamo più nel dettaglio in cosa consiste il rischio da contaminazione del batterio e cosa si può fare in caso di acquisto.

Rischi per contaminazione da listeria: quali sono e cosa fare

Listeria motocytogenes è un batterio che si può trovare in acqua, piante e nelle feci di alcuni animali: è una malattia trasmessa attraverso gli alimenti in quanto è un’infezione causata dall’ingestione di cibo contaminato.

Per quanto riguarda i sintomi da contaminazione per listeria possono essere: forme simil-influenzali, gastroenteriche, febbre fino ad arrivare a casi più gravi per cui la contaminazione può portare a forme setticemiche e meningiti che possono presentarsi più facilmente in persone fragili.

Ma cosa fare se si è comprato uno dei lotti di mortadella sopraelencati?

Semplice basterà recarsi presso il supermercato in cui è stato effettuato l’acquisto, restituire il prodotto e richiedere o un rimborso o la sostituzione con qualsiasi altro articolo di gradimento.