Un nuovo richiamo alimentare è stato emesso dal Ministero della Salute, questa volta a seguito della scoperta di un insaccato che può provocare la salmonella, un gruppo di batteri che causano un’infezione da non sottovalutare. Ma quali sono i pericoli?

Continuate a leggere per scoprire tutte le informazioni riguardanti la marca e il lotto contaminati, al fine di evitare spiacevoli conseguenze…

Evitate di mangiare quest’insaccato, contiene Salmonella: quali sono il lotto e la marca?

Un nuovo pericolo alimentare intacca la quiete dei supermercati, e l'allarme lanciato del Ministero della Salute non tarda ad arrivare. Ma di che si tratta?

Il 31 ottobre 2022, in perfetta concomitanza con il giorno più spaventoso dell’anno, il Ministero della Salute ha richiamato un prodotto dannoso per la nostra salute. Infatti, se vi capita di fare la spesa, fate attenzione quando vi aggirate tra gli scaffali del reparto salumi, in quanto vi potreste imbattere in un insaccato contenente la salmonella, un gruppo di batteri portatore di un’infezione dalle spiacevoli conseguenze.

Evitate come la peste - perché proprio di un prodotto "appestato" si parla - l’insaccato che presenta il nome Bartoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. snc, il cui marchio di produzione è IT 9-3190/L CE.

Per quanto riguarda invece la sede dello stabilimento, quest’ultima si trova a frazione Foglia, a Spoleto, in provincia di Perugia, e il prodotto è confezionato sottovuoto da 2 kg oppure venduto ‘’sciolto’’ presso i differenti punti vendita.

Fondamentali per essere sicuri di non comprare il prodotto contaminato, sono anche i numeri di lotto, ovvero 13/09/2022. Inoltre, la data di confezionamento dell’insaccato ritirato è il 23/09/2022, mentre quella di scadenza è il 23/05/2023.

Quali sono i pericoli che comporta l’infezione della salmonella?

Per noi il rischio di contrarre l’infezione è connesso al fatto di ingerire cibi contaminati, proprio come quest’insaccato, difatti a esserne portatrice è soprattutto la carne di maiale.

A fronte di ciò, sorge spontaneo chiederci: cosa comporta la salmonella?

La salmonella è un gruppo di batteri che dà vita a un’infezione dai sintomi più disparati, a seconda del soggetto che ci entra in contatto; difatti, essi variano da "semplici" disturbi del tratto gastrointestinale, come febbre, crampi addominali, vomito, diarrea, fino a conseguenze più serie, che interessano persone fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit del sistema immunitario), per cui è necessario il ricovero in ospedale.

Leggi anche: Listeria, 14 tonnellate di cibo sotto sequestro: ecco la lista degli alimenti ritirati

Che cosa bisogna fare in caso di infezione della salmonella?

Se si entra in contatto con l’agente infettivo e l’infezione si presenta in forma lieve, i sintomi svaniranno da soli nel giro di pochi giorni; tuttavia, sarà necessario non reprimere il fenomeno diarroico poiché è l’arma principale del nostro organismo per espellere i batteri. Sarà importante sopperire alla mancanza di liquidi bevendo tanto, al fine di reintegrare acqua e sali minerali.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, l’uso degli antibiotici è sconsigliato, soprattutto quando si ha a che fare con un’infezione leggera, per cui sono assolutamente inutili, determinando invece la permanenza dei batteri nelle feci.

Infatti, il ricovero ospedaliero e l’uso di antibiotici, contenenti chinoloni, amoxicillina, cotrimoxazolo, sono indicati solo nei casi più seri.