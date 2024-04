Qual è il modo più salutare di mangiare le uova: 3 metodi per dimagrire e mangiare sano

Sapevi che le uova rappresentano una delle migliori fonti di proteine di alta qualità? Già questo dovrebbe bastare a inserirle nella lista di quei cibi che non solo ci consentono di mantenere la linea, ma anche di mangiare sano – il che è ancor più importante.

Ma qual è il modo più salutare di mangiare le uova? Lo sappiamo bene, quando vengono cucinati, molti alimenti possono perdere una parte delle loro proprietà. Non solo, perché l’aggiunta di altri ingredienti può andare a rovinare l’equilibrio tra nutrienti nel nostro piatto.

Prima di tutto, va detto che nessun metodo per cucinare le uova è da escludere a prescindere. Tutto ciò che mangiamo può essere bilanciato al pasto successivo e solo la visione d’insieme – per esempio, i pasti in un’intera settimana – ci possono dare un’idea precisa di come stiamo mangiando.

Tuttavia, esistono metodi che ci permettono di mangiare le uova in modo più sano di altri. Conoscerli può semplicemente aiutarci a prendere decisioni più consapevoli.

Qual è il modo più sano per cucinare le uova: te ne offriamo ben 3

Frittata, strapazzate, sode o fritte. Ci sono tantissimi modi di cucinare le uova. Ma qual è quello più sano?

Quando parliamo di “sano” ci riferiamo più che altro all’alternativa che ci permette di non aggiungere troppi ingredienti e che preservi le caratteristiche nutritive dell’alimento.

Nel caso dell’uovo, possiamo dire che i migliori metodi per cucinarlo sono:

• Uova sode: sono cotte in acqua bollente fino a quando il tuorlo e il bianco diventano solidi. Questo metodo non richiede l'aggiunta di olio o burro, quindi è considerato uno dei modi più salutari per cucinare le uova;

• Uova alla coque: simili alle uova sode, le uova alla coque sono cotte in acqua bollente per un periodo di tempo leggermente più breve, in modo che il tuorlo rimanga morbido. Anche questo metodo non richiede l'uso di oli o grassi aggiuntivi;

• Uova in camicia: cucinare le uova in camicia richiede l'uso di acqua o brodo per cuocere l'uovo senza l'aggiunta di grassi. Questo metodo può essere considerato sano se non si aggiungono salse o condimenti ad alto contenuto di grassi.

Qual è il modo più digeribile di mangiare l’uovo

Tutte le alternative che abbiamo mostrato ci consentono anche di rendere l’uovo maggiormente digeribile – benché questo dipenda sempre e comunque dalle tolleranze individuali.

Molto spesso, comunque, non è l’uovo in sé a creare disturbi e digestione lenta, bensì ciò che abbiniamo all’uovo stesso. Evitare l'aggiunta di ingredienti pesanti come formaggio, pancetta o salse ricche che potrebbero rendere il pasto più difficile da digerire è la scelta ideale se non si vuole incorrere in questo tipo di problemi.

Come mangiare le uova alla sera: falsi miti da sfatare

C’è chi cerca in ogni modo di evitare di mangiare le uova la sera. I timori sono svariati da questo punto di vista: c’è chi pensa che, appunto, le uova non siano digeribili e chi, addirittura, pensa che possano far ingrassare.

Non c’è nulla di più sbagliato. Le uova sono alimenti digeribili – in genere, poi è chiaro che dipenda da persona a persona – e soprattutto non fanno ingrassare. Chiariamo un punto: è vero, le uova contengono grassi, specialmente nella parte del tuorlo. Detto ciò, bisogna anche sapere che si tratta di grassi insaturi sani. Infatti, le uova sono una buona fonte di acidi grassi omega-3 che sono benefici per la salute cardiovascolare.

Cosa ci sta bene con le uova? Ecco alcuni ingredienti per mantenersi in forma e in salute

Quando ci si chiede cosa possa starci bene con le uova, intendendo cosa abbinare nello stesso piatto, la risposta è più semplice di quanto si pensi: quello che sta bene con qualsiasi fonte proteica!

In linea generale, ogni pasto dovrebbe bilanciare tutti i nutrienti essenziali per una dieta bilanciata. Parliamo, in particolare, di carboidrati, proteine, grassi e micronutrienti.

Farlo è più semplice di quanto si pensi. L’importante è costruire un piatto in cui ci sia un’abbondante razione di verdure – meglio se, anche queste, cotte con pochi grassi, come olio o burro – accostata a una fonte proteica – l’uovo è perfetto – e a una porzione di carboidrati, meglio se integrali e poco lavorati.

Se si prende l’abitudine di preparare un piatto unico di questo tipo, a pranzo e a cena, variando ovviamente le fonti nutritive, non solo ci si può mantenere in forma con il sorriso, ma anche far del bene al proprio organismo tutti i giorni.