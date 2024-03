Uovo di Pasqua di Bridgerton: ecco dove trovarlo e quanto costa

Gli amanti della serie tv Bridgerton sono stati accontentati: è uscito l'uovo di Pasqua dedicato alla serie tv Netflix. Vediamo dove trovarlo, quanto costa e quali sorprese si possono trovare al suo interno.

Uovo Bridgerton: ecco dove trovarlo e quanto costa

In attesa della terza stagione di Bridgerton, che dovrebbe uscire su Netflix tra maggio e giugno 2024, i fan possono regalarsi una coccola con l'uovo di Pasqua a tema. L'azienda dolciaria che ha deciso di dedicare un dolce al cioccolato alla sere tv basata sui romanzi di Julia Quinn è la Witor’s. In commercio si trova una sola versione, quella la latte. Ergo: gli amanti del fondente resteranno a bocca asciutta. Così è stato annunciato l'arrivo dell'uovo:

Quest’anno Witor’s ti porta in un mondo da favola, anche a Pasqua. La deliziosa arte italiana del cioccolato prende forma ed eleganza nelle confezioni regalo e nelle uova di cioccolato Bridgerton! Scopri tutto sul nostro sito, al supermercato o sul nostro shop.

Dove trovarlo? L'uovo di Pasqua di Bridgerton, dal peso di 240 grammi, si può acquistare in tutti i supermercati italiani oppure sullo shop online di Witor’s. Anche se si trova in vendita in due incarti diversi, uno in versione rosa e l'altro celeste, il cioccolato è sempre al latte. Il prezzo di listino è 9.99 euro, ma si può trovare anche scontato a 7.99 euro.

Che sorprese si trovano nell'uovo di Bridgerton?

L'uovo di Pasqua di Bridgerton presenta i seguenti ingredienti: zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante (lecitina di soia) e aroma.

Per quanto riguarda le sorprese, si trovano soprattutto ciondoli dedicati alla serie tv. Sia nel dolce con l'incarto celeste che in quello rosa, il regalo ha a che fare con il mondo dei gioielli. Le opzioni, stando a quanto si coglie dal web, sono quattro. I doni più ambiti sono il cammeo su sfondo blu e il ciondolo a forma di apetta di Bridgerton. Al contrario, quello meno apprezzato, è il mini porta gioie in velluto grigio.

In attesa del terzo capitolo della serie tv, che dovrebbe raccontare la storia d'amore tra Penelope e Colin, i fan possono consolarsi con l'uovo, o meglio con le sorprese, e sognare di vivere una passione come quella tra Daphne e il Duca.