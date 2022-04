Unicredit ha appena emesso 16 nuovi Certificates Fixed Cash Collect Worst Of. Tra i punti di forza i Premi Incondizionati. Vediamo come funzionano.

Unicredit ha appena emesso 16 nuovi Certificates Fixed Cash Collect Worst Of. Tra i punti di forza i Premi Incondizionati. Vediamo come funzionano ed a quanto ammontano i premi.

Unicredit: 16 nuovi "Fixed Cash Collect Worst of"

I certificates "Fixed Cash Collect Worst of" appena emessi da Unicredit sono prodotti derivati che offrono un premio Incondizionato garantito fino alla scadenza. Si tratta di un premio che viene riconosciuto mensilmente, compreso tra lo 0,75% e l'1,8%, percentuali che su base annuale equivalgono rispettivamente al 9% ed al 21,6%. Non è inoltre previsto il rimborso anticipato, per cui il certificato può essere portato a scadenza, ma anche venduto nell'arco della propria vita negoziandolo nei giorni di apertura della Borsa (si negoziano sul SeDeX di borsa italiana dalle 09:05 alle 17:30 nei giorni di Borsa aperta). La barriera che viene proposta è sempre compresa tra il 60% ed il 70% del valore iniziale (strike) dei componenti. Siccome i premi sono Incondizionati, con questi strumenti sarà possibile costruire strategie difensive sul paniere dei sottostanti, garantendosi un ritorno anche nel caso in cui lo strumento peggiore del paniere dovesse conseguire un risultato negativo nel proprio mercato di competenza.

Il significato del termine "Worst of"

Il termine "Worst of" implica automaticamente che ciascuno dei certificates in questione sia costruito su più sottostanti, nel caso specifico azioni italiane o internazionali, dei quali si considera poi il peggiore (Worst of appunto) in termini di performance, dalla data di emissione per la verifica del raggiungimento o meno della barriera e dunque del valore finale del certificate. Alla scadenza si possono verificare due scenari:

1 - se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della Barriera, il Certificate rimborsa 100€ oltre al premio;

2 - se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della Barriera, il Certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento dell’azione sottostante con la performance peggiore e non pagherà l’ultimo premio (<60 € nel caso della Barriera posta al 60% e <70 € nel caso della Barriera posta al 70%).

Diversificazione, Liquidità e Fiscalità di questi certificates

Trattandosi di ben 16 certificates, Unicredit vuole offrire ai potenziali investitori anche l'opportunità di diversificare l'investimento su differenti aree tematiche, quali ad esempio quella dell'automotive con il certificate (DE000HB5NL3) costruito su Ford, Nio, Stellantis e Tesla (premio mensile incondizionato dell’1,75% e barriera a scadenza del 60%) oppure su di una selezione di titoli italiani, per lo più bancari, come il certificate (DE000HB5N5G3) costruito su Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Leonardo (premio mensile incondizionato dello 0,95% e barriera al 70%). La scelta è comunque ampia e può soddisfare molteplici interessi. Un altro esempio può essere rappresentato dal certificato (DE000HB5N5P4) che punta sull'ambito assicurativo e su quello medico, i cui sottostanti sono Generali, AXA, Moderna e Sanofi, con barriera al 60% e premio incondizionato dell'1,15%.

Altre due importanti caratteristiche di questi prodotti sono rappresentate dalla Liquidità in ambito di contrattazione e dalla Fiscalità. Riguardo alla liquidità va detto che nel caso si desiderasse vendere o acquistare il certificate prima della scadenza naturale, fissata per tutti i certificates nell'aprile 2024, le operazioni potranno essere effettuate in qualsiasi momento di borsa aperta grazie alla presenza costante del Market Maker, ovvero UniCredit Bank AG che garantisce appunto la liquidità.

Sul fronte fiscale invece i redditi da Certificate sono equiparati ai redditi diversi con aliquota fiscale al 26% e possono compensare minusvalenze pregresse in portafoglio.

Ulteriori informazioni su questi prodotti (Prospetti Base, KID, Condizioni Definitive) possono essere visualizzate a questo indirizzo: www.investimenti.unicredit.it