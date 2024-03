European Climate Investing Week: Ener2Crowd e la campagna Co-ver

L’attenzione verso le tematiche ambientali e la sostenibilità rappresenta ormai una priorità per i governi globali e per le istituzioni che hanno messo al centro delle proprie agende politiche la riduzione delle emissioni nocive e dell’impatto ambientale.

L’attenzione verso le tematiche ambientali e la sostenibilità rappresenta ormai una priorità per i governi globali e per le istituzioni che hanno messo al centro delle proprie agende politiche la riduzione delle emissioni nocive e dell’impatto ambientale con l’obiettivo di salvaguardare il Pianeta e renderlo un luogo migliore soprattutto in ottica futura nei confronti delle nuove generazioni.

Una vera e propria rivoluzione che sta interessando tutti i settori, con le aziende e gli investitori che stanno orientando i propri sforzi e capitali per modificare radicalmente i propri processi produttivi e realizzare progetti di finanziamento green volti ad espandere la transizione energetica e la diffusione delle energie rinnovabili.

In questo contesto l’Unione Europea si è mostrata fin da subito in prima fila per realizzare questo cambiamento epocale, con alcune realtà che attraverso le proprie iniziative hanno dato uno slancio decisivo, in particolare del mercato della Finanza Green, offrendo ai risparmiatori strumenti finanziari in grado di fare davvero la differenza.

Tra queste troviamo Ener2Crowd, la piattaforma e app italiana per gli investimenti sostenibili, che di recente ha lanciato la European Climate Investing Week, un evento dedicato esclusivamente agli investimenti per il Clima nell’ambito del territorio europeo, tra cui quello Co-Ver rappresenta il suo fiore all’occhiello.

Come funziona l’European Climate Investing Week

Come appena accennato, Ener2Crowd, una delle prime piattaforme ad aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Consob e della Banca d’Italia a operare nel settore del crowdinvesting, fin dalla sua fondazione si è contraddistinta per una visione completamente orientata alla salvaguardia del Pianeta, proponendo opportunità di investimento al 100% sostenibili e che rispettano pienamente i parametri ESG. Tra le iniziative che stanno per partire nei prossimi giorni troviamo l’European Climate Investing Week, un flagship event di E2C, della durata di una settimana durante la quale poter contribuire fattivamente alla tutela dell’ambiente e all’inclusione sociale, investendo e finanziando progetti green. Date scelte non a caso in quanto in questo periodo cadranno anche importanti ricorrenze istituzionali, come la Giornata mondiale del riciclo, la Giornata Internazionale delle Foreste, la Giornata Mondiale dei Ghiacciai e la Giornata Mondiale dell’Acqua.

Dal 18 al 24 marzo 2024, gli investitori e i risparmiatori europei potranno allocare i propri capitali in iniziative sostenibili e in strumenti finanziari che hanno l’obiettivo di accelerare la transizione energetica nel Vecchio Continente, e condividerne i benefici non solo ambientali e di salute, ma anche ovviamente economici, con interessi di alto profilo che possono arrivare anche al 10% lordo annuo, mediante l’attivazione di bonus, promozioni e piani di accumulo.

Con questo evento, Ener2Crowd dimostra ancora una volta la sua volontà di rendere la Finanza alternativa sempre più diffusa e accessibile a un target sempre più ampio, incentivando la partecipazione attiva degli investitori per realizzare una redistribuzione della ricchezza, condivisione delle scelte e collaborazione di una community in costante crescita che ha realmente a cuore il futuro dell’ambiente e di tutte le specie viventi. Ma non solo.

Oltre a investire in progetti sostenibili, coloro che decideranno di aderire all’European Climate Investing Week, finanzieranno anche alcune iniziative scelte da Ener2Crowd, come ad esempio la cooperativa Orto, attraverso una campagna promossa da Kyoto Club e dalla rete dei #GreenHeroes. La piattaforma donerà infatti lo 0,5% delle raccolte fondi derivanti dagli investimenti per sostenere la cooperativa con opere relative a progetti di integrazione e terapia occupazionale per disabili, con attività agricole, didattiche e artigianali, alle quali si aggiunge l’installazione di un nuovo lavandeto ed estrattori per olii essenziali e la realizzazione di un frutteto solidale.

Inoltre, durante la settimana, si potrà partecipare a workshop e seminari, nei quali verranno interpellati i maggiori esperti del panorama della sostenibilità e si discuterà delle tematiche collegate alla salvaguardia ambientale.

La campagna Co-Ver

Tra le campagne di finanziamento maggiormente interessanti nelle quali gli investitori possono allocare i propri capitali troviamo senza dubbio il progetto CO-VER, per l’efficientamento energetico industriale.

La storica società italiana CO-VER Power Technology S.p.A si è affidata a Ener2Crowd, che collaborerà con la piattaforma Walliance, per raccogliere fondi fino a un milione di euro per l'ampliamento della Centrale di Trigenerazione ad Alto Rendimento di Novara, con la quale produrre energia pulita elettrica, termica e frigorifera, ottenendo un rating molto positivo (AA) da parte di E2C, scaturente dall’analisi del suo indicatore proprietario EnerScore+, e un livello di sicurezza definita “elevata”.

Coloro che decidono di finanziare il progetto CO-VER potranno investire una somma minima di 100 euro fino a un massimo di 1 milione di euro e beneficiare di un tasso di interesse annuo lordo pari al 10% con l’investimento che avrà una durata di 36 mesi e una rata fissa secondo il metodo di ammortamento alla francese.

La campagna che è già attiva su Ener2Crowd, prevede importanti benefici ambientali, in linea con gli obiettivi sostenibili di sviluppo (SDGs), che sono stimati nella mancata emissione di 4000 tonnellate di CO2 annue, la non emissione dei gas di scarico di 500 automobili che percorrono 30mila chilometri all’anno e la piantumazione equivalente di oltre 400 mila alberi.