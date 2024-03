Chi è Alessandro Borghi, l'attore protagonista della serie Supersex

Alessandro Borghi è un attore romano che a breve torna sul piccolo schermo con una nuova serie targata Netflix dal titolo Supersex, che ripercorre la vita di Rocco Siffredi, il divo del porno diventato famoso in tutto il mondo. A interpretare il pornodivo è proprio l'attore che torna in questo modo su Netflix dopo il successo della serie Suburra.

Nonostante la giovane età, il curriculum dell'attore è ricco di successi cinematografici e televisivi che lo hanno consacrato una delle punte di diamante del cinema nostrano e non solo.

Chi è Alessandro Borghi?

L'attore nasce a Roma, classe 1986. Dopo aver frequentato il liceo, decide di iscriversi alla facoltà di Economia all'università, ma ben presto abbandona tutto per dedicarsi alla sua vera passione: il cinema. Complice l'amicizia con il figlio di uno stuntman, Alessandro Borghi inizia a frequentare i set cinematografici diventando egli stesso uno stuntman. Questo lavoro gli permette un'entrata mensile e di farsi notare nell'ambiente.

La consacrazione

In palestra un agente lo nota e lo invita a fare un provino per una nota fiction italiana. Stiamo parlando di Distretto di polizia. L'audizione va bene e questo è uno dei suoi primi lavori nel mondo. Da quel momento in poi fa piccole comparse principalmente nelle fiction, come Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Ris, fin quando arriva il regista Stefano Sollima. Il regista dapprima lo sceglie per una parte nella serie di successo Romanzo Criminale, poi alcuni anni più tardi lo sceglie come protagonista del film Suburra.

Prima di Suburra, Alessandro Borghi approda al cinema con i film Cinque e Roma Criminale, ma è con il film di Stefano Sollima che raggiunge la grande popolarità. La consacrazione ufficiale arriva, però, con Non essere cattivo, ultima opera del regista Claudio Caligari, che lo vede protagonista insieme a Luca Marinelli.

Diventa padrino della Mostra del cinema di Venezia e da quel momento in poi è attivissimo sia sul grande che sul piccolo schermo. Partecipa a The place di Paolo Genovese, Napoli Velata di Ferzan Ozpetek, Fortunata di Sergio Castellitto e la serie Suburra. Riceve numerose candidature ai David di Donatello, che vincerà soltanto con il film Sulla mia pelle, in cui interpreta Stefano Cucchi. Partecipa alla produzione internazionale della serie tv I diavoli, insieme a Patrick Dempsey, ha interpretato Remo in Il primo re e Bruno in Le otto montagne, molto apprezzati da critica e pubblico. Ora è in arrivo un nuovo progetto, la serie tv Supersex in onda dal 6 marzo su Netflix.

Dove vive Borghi?

L'attore vive a Roma, dove ha costruito la sua famiglia insieme alla sua compagna, da cui ha avuto un figlio di nome Heima. In passato è stato fidanzato con la ballerina Roberta Pitrone.

In che quartiere è nato Alessandro Borghi?

Alessandro Borghi cresce nel quartiere EUR, a Roma, noto per essere un quartiere residenziale, dove ci sono molti uffici. Tuttavia, ora il suo lavoro lo porta in giro per il mondo.

Che scuola ha fatto Alessandro Borghi?

Borghi ha frequentato la scuola di recitazione Jenny Tamburi, da cui poi ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione. Questa scuola di alta formazione è stata il trampolino di lancio per molti interpreti del cinema italiano.