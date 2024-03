Beetlejuice 2, il ritorno al cinema dopo 36 anni: quando esce, cast e primo trailer

Ci sono voluti ben dieci anni per renderlo possibile, ma ora non ci sono più dubbi: sta per tornare nelle sale Beetlejuice 2, lo spiritello procello di Tim Burton interpretato da Michael Keaton.

Ed è proprio l’attore – rimasto pressoché identico nonostante il tempo che scorre – a comparire anche nel primo teaser trailer. Dopo essersi fatto attendere per un po’, e con un crescente hype sui social, finalmente abbiamo potuto vedere qualche immagine del nuovo lavoro. E sì, la curiosità non ha fatto che aumentare.

Non è mai facile riprendere qualcosa che, negli anni, ha assunto un valore simbolico tanto potente. Ma è pur vero che la direzione è rimasta nelle mani di Burton, così come l’interpretazione dei personaggi è rimasta agli attori originali. Un effetto nostalgia davvero incredibile, ancor più potente per chi di recente ha fatto un salto alla mostra di Tim Burton a Torino, immergendosi tra i bozzetti inediti del regista.

Ma cosa ci dicono le prime immagini di Beetlejuice 2? Ecco tutto quello che sappiamo sull’uscita del secondo capitolo.

Beetlejuice 2: il trailer svela le prime immagini

Il trailer di Beetlejuice 2 si apre con uno dei primi nuovi volti della pellicola, rispetto a quelli che hanno animato il film del 1988.

Burton ha, infatti, trovato un nuovo volto in linea con le sue atmosfere: parliamo di Jenna Ortega – che ha già prestato il volto a Mercoledì Addams nella fortunata serie di cui i fan ora aspettano la seconda stagione. Nel trailer di Beetlejuice la vediamo aggirarsi in bicicletta per le strade della città.

Un’inquadratura che si sposta da Winona Ryder, Jenna Ortega e Catherine O’Hara, ci offre già una prima idea del rapporto familiare tra le tre.

Alla fine del trailer, poi, succede ciò che tutti ci aspettiamo: Jenna Ortega trova il modellino della città in soffitta. Il portale dell’Aldilà che si apre. E, infine, Beetlejuice che riprende forma e, davanti a una sconvolta Ryder, afferma “La fossa è stata scossa!”.

Di cosa parla Beetlejuice 2: la trama ufficiale

Il trailer non svela molto altro di Beetljuice 2 rispetto a quanto recita la trama ufficiale. Anzi, piuttosto non fa che rafforzare e offrire alcune prime immagini concrete.

Lydia Deetz – interpretata da Winona Ryder – è ora adulta, ma ancora perseguitata da Beetlejuice. Viene sconvolta quando la figlia, Astrid (Ortega), scopre il misterioso modellino della citta in soffitta e, accidentalmente, il portale per l’aldilà viene aperto.

Ci vorrà ben poco prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice perché lo spiritello torni a seminare il caos.

La data d’uscita di Beetlejuice 2

Ci sono voluti più di 30 anni per arrivare a sfornare il secondo capitolo, potremmo aspettare qualche mese per vederlo arrivare finalmente nelle sale.

L’uscita del film, infatti, è prevista per il 6 settembre 2024. Ancora qualche mese e potremo finalmente scoprire cosa è venuto fuori da più di dieci anni di riflessione.

Era, infatti, dal 2013 che Burton aveva confermato di essere tornato sul progetto, ma solo nel 2023 il film è stato confermato da Warner Bros, riconfermando Burton alla regia, Danny Elfman come compositore e Keaton e Ryder come interpreti.

Beetlejuice 2: il cast tra vecchie e nuove generazioni

Beetlejuice 2, almeno da come appare dal primo trailer, sembra mixare alla perfezione vecchio e nuovo, specialmente grazie a un cast che fa tornare bambini, ma che allo stesso tempo include personaggi di spicco che hanno attirato l’attenzione del pubblico in questi ultimi anni.

Come abbiamo visto anche nel trailer, infatti, c’è Jenna Ortega – chissà che non diventi uno dei nuovi “feticci” di Burton. In Beetlejuice 2, Ortega interpreta Astrid, la figlia di Lydia, interpretata anche qui da Winona Ryder.

Tornano anche altri due volti imprescindibili: parliamo, ovviamente, di Michael Keaton nei panni dello spiritello porcello, e di Catherine O’Hara.

Non mancano, poi, alcune sorprese davvero interessanti, anche se il trailer su di loro non ci dice nulla. La prima è la presenza di Willem Defoe, il quale vestirà i panni di un agente di polizia dell’aldilà. Così a scherzato l’attore:

quindi sono una persona morta. E nella vita ero una star di film d'azione di serie B, ma ho avuto un incidente ed è quello che mi ha mandato dall'altra parte. Ma a causa delle mie abilità, sono diventato un personaggio detective nell'aldilà.

Una seconda presenza che suscita curiosità è quella di Monica Bellucci, attuale compagna di Burton. Tra le new entry anche Justin Theroux.