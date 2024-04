Chi è Claudia Ughi: vita privata e curiosità sull'ex compagna di Massimiliano Allegri

Claudia Ughi è diventata popolare soprattutto per essere stata la compagna di Massimiliano Allegri. La loro unione, dopo la nascita di un figlio, è finita in tribunale. Vediamo chi è la donna e quali sono le curiosità sulla sua vita.

Claudia Ughi: chi è l'ex compagna di Massimiliano Allegri

Toscana di origine, non conosciamo né la data né il luogo di nascita di Claudia Ughi. Grazie al suo profilo Linkedin, però, siamo in grado di ricostruire la sua formazione. Dopo la laurea in Psicologia Clinica all’Università degli Studi di Firenze, ha conseguito un Master in Psicologia dello Sport presso il Centro Studi e Ricerche in Psicologia dello Sport Psicosport di Milano.

Nel 2015/2016, Claudia ha frequentato la Scuola di Psicoterapia Sistemica Relazionale IPR ed è diventata psicoterapeuta. Dopo aver seguito altri corsi di perfezionamento, la Ughi ha dato il via alla sua carriera di psicologo dello sport e della prestazione umana.

Da gennaio 2016, lavora come Consulente Area Psicologica presso Juventus Football Club, con il ruolo di psicologo clinico specializzato. Inoltre, da ottobre 2017 è docente di Psicologia dello Sport per i Corsi Federali della FIGC.

Claudia Ughi: la battaglia in tribunale con Massimiliano Allegri

Claudia Ughi è nota agli appassionati di cronaca rosa per la storia d'amore con Massimiliano Allegri, durata dal 2003 al 2017. Nel 2011, quando entrambi erano già genitori di pargoli nati in precedenti relazioni, hanno allargato la famiglia con il piccolo Giorgio. Il bambino, però, non è riuscito a tenere in piedi la relazione e pochi anni dopo è arrivato l'addio.

Dopo la separazione, Claudia ha ottenuto un assegno di mantenimento per il figlio pari a 10mila euro al mese. Inoltre, Allegri è stato chiamato anche a versare extra per la casa, le vacanze e gli studi. Nel 2021, Massimiliano ha trascinato in tribunale l'ex compagna chiedendo di dimezzare l'assegno a 5mila euro. Non contento, nel 2022 l'ha accusata di aver utilizzato la maggioranza delle somme versate da lui per sé o i suoi familiari. Secondo l'allenatore, la madre di suo figlio aveva usato i soldi anche per pagare le rette universitarie della prima figlia, nata da un precedente matrimonio. Pertanto, la procura le contestava l'appropriazione indebita e la violazione degli obblighi familiari, ipotizzando un vantaggio indebito di 210 mila euro.

Nel 2024, la Corte d'Appello ha scagionato Claudia dalle accuse di Allegri, sottolineando che "il fatto non sussiste". La psicoterapeuta, è bene sottolinearlo, era stata assolta anche dal gup di Torino.