L'ottava puntata di "Don Matteo 13" è pronta per la messa in onda su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni su quello che accadrà, soprattutto dopo che Marco e Valentina sono usciti allo scoperto come coppia. I fan sono già scatenati, per i più affezionati il paragone con Anna è inevitabile!

Dopo un piccolo cambio di programma per dare spazio all'Eurovision 2022, la rete ammiraglia della Rai ha deciso di regalare un doppio appuntamento settimanale al pubblico affezionato di "Don Matteo".

Così, dopo la messa in onda di martedì 17 maggio, ecco un nuovo appuntamento con un'altra puntata della 13esima stagione. Giovedì 19 maggio 2022 su Rai 1 andrà infatti in onda l'ottava puntata. In attesa di vederla ecco dove eravamo rimasti e scopriamo alcune anticipazioni.

Don Matteo 13, tutte le anticipazioni sull'ottava puntata

Nel settimo episodio abbiamo lasciato Marco (Maurizio Lastrico) e Valentina (Emma Valenti) finalmente usciti allo scoperto con la loro relazione. Adesso che sono liberi di vivere i propri sentimenti alla luce del sole, però, passato il rischio di "poter essere scoperti", iniziano le prime titubanze, soprattutto da parte di Nardi.

Per via della grande differenza di età con la figlia del colonnello, il nuovo PM di Spoleto sembra fare davvero fatica ad andare allo stesso passo della ragazza ben più giovane di lui e quindi con ritmi totalmente diversi, più frenetci.

L'ottava puntata dal titolo "Ma è l'amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l'amore?", vede ancora al centro la loro relazione ormai vissuta liberamente, con una Valentina sempre più innamorata e felice che mai e un Marco che, al contrario, si mostra sempre più dubbioso. A complicare le cose poi è l'improvviso ritorno del colonnello Anceschi (Flavio Insinna), il padre di Valentina, che non prende affatto bene la novità.

Nel frattempo Spoleto è sconvolta da un omicidio di cui, unica sospettata, sembra essere la madre di Federico il ragazzo che Don Matteo aveva preso sotto la sua ala prima di partire per una missione in Africa e che ora vive in canonica con Don Massimo (Raoul Bova). La donna ha problemi di droga e il ragazzino si mostra molto arrabbiato con lei.

Don Massimo, ex carabiniere, inizia ad indagare sul passato della donna e scopre un episodio della sua adolescenza che la lega a doppio filo all'omicidio. Nel frattempo alle orecchie di Natalina arriva una notiziona! Gigi Marzullo (che interpreta sé stesso) sta arrivando in città per intervistarla e spere di più sulla missione di Don Matteo.

Marco, Valentina e il ricordo di Anna: le opinioni dei fan sui social

Come spesso accade quando si tratta di serie tv longeve come lo è quella di "Don Matteo", il pubblico tende ad affezionarsi ai personaggi e difficilmente accetta cambiamenti o, se lo fa, diventa inevitabile il confronto con ciò che è stato. Ed è proprio quello che sta succedendo con la nuova relazione tra Marco e Valentina raccontata nello show.

Come in molti già sapranno infatti, Marco sul finale dell'undicesima stagione aveva iniziato una relazione con Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), capitano dei carabinieri. Un legame che li aveva portati sull'orlo del matrimonio, poi saltato a causa di un tradimento di lui.

Da lì in poi sono stati protagonisti di una serie del più classico dei "tira e molla" fino alla rottura definitiva, o almeno così pare. Gli autori di "Don Matteo" ripenseranno ad un ritorno di fiamma tra i due? Chi può dirlo! Nel frattempo non ci resta che gustarci le nuove puntate.