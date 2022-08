Creativi come Leonardo Da Vinci, geniali come Einstein, ma in difficoltà: in un mondo fatto di destrimani: i mancini hanno mille ostacoli per usare correttamente oggetti di uso comune: scopriamo il perché e origini di questa giornata.

Il 13 agosto di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale dei mancini. Questa particolare ricorrenza è stata proposta per la prima volta nel 1990 dal Left Handers Club di Londra, un club per soli mancini. Ecco che l’iniziativa piace e prende piede in tutto il mondo occidentale. Non c’è nessun motivo speciale legato a questa data, ma in quel giorno i mancini cercano di far vedere ai destrimani le proprie difficoltà pratiche a interagire con oggetti ostili al proprio uso. A partire dalle tecniche di scrittura: immaginate di dover imparare a scrivere coprendo il frutto del vostro lavoro perché bisogna scrivere da sinistra verso destra.

Come funziona il cervello di un mancino

La parola mancino deriva etimologicamente dal latino ‘mancus’, che tradotto in italiano significherebbe ‘privo’. Infatti, dal medioevo in poi il mancino è colui che non solo 'manca qualcosa', ma sbaglia, essendo considerata la mano sinistra la mano del demonio. Destra sta per rettitudine, giustezza, mentre ‘sinistro’ sta per sbaglio, e anche spaventoso. Per lunghissimi secoli i bambini e le bambine che usavano la mano sinistra sono stati corretti nel loro utilizzo, causando loro traumi e relativi problemi nello sviluppo.

I mancini costituiscono solo il 10% della popolazione mondiale, quindi si è dedotto che la scelta tra mano destra e sinistra non potesse essere semplicemente casuale. Nel momento in cui la sinistra è diventata un’alternativa rispetto alla destra, comunque il numero dei mancini è rimasto stabile. I neurologi allora hanno iniziato a studiare il cervello dei mancini per capire in cosa fosse diverso da quello dei destrimani.

I mancini hanno il lobo destro del cervello più sviluppato e per alcuni aspetti più integrato a quello sinistro. Per esempio, la facoltà di linguaggio che si trova nel lato sinistro, nei mancini interagisce con il lato destro. Questo aspetto potenzia di molto altre capacità, come la memoria e la creatività, che si dicono tendenzialmente più spiccate nei mancini. Non a caso possono vantare nella propria squadra tantissime menti geniali e creative, del calibro di Van Gogh, Albert Einstein e Jimi Hendrix.

Quali sono gli oggetti che i mancini maneggiano con più difficoltà

Questi sono alcuni degli oggetti che le persone mancine hanno usano con iù difficoltà, tanto che esistono prodotti dedicati: