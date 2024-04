Sei alla ricerca di luoghi insoliti e curiosi da visitare in Italia? Tra mare, montagna, arte e storia, l’Italia rappresenta una delle mete turistiche più apprezzate dai turisti provenienti da tutto il Mondo.

Da Nord a Sud, l’Italia offre ai suoi visitatori davvero tantissimi luoghi da visitare. Tra questi, è possibile scoprire anche tanti luoghi più insoliti e meno conosciuti.

In questo articolo, quindi, abbiamo riportato una lista dei luoghi più insoliti e meravigliosi da visitare in Italia.

La lista dei luoghi più insoliti e meravigliosi da visitare in Italia

Per chi desidera visitare dei posti insoliti e curiosi in giro per l’Italia, questa lista di luoghi può essere davvero utile per esplorare mete ancora poco conosciute e lasciarsi stupire dalla loro originalità e particolarità.

Ecco i luoghi più insoliti dell’Italia:

La città sommersa di Baia, in Campania;

Il Giardino dei Tarocchi a Capalbio;

I Mulini a vento di Mozia, in Sicilia;

Le Gole dell’Alcantara;

Le miniere abbandonate, in Sicilia;

La Spada nella Roccia, in Toscana;

Il Lago di bauxite, a Otranto.

Per quanto riguarda la città sommersa di Baia, si tratta di un luogo piuttosto insolito che si trova nel tratto di mare compreso tra Punta Epitaffio e il promontorio del Castello di Baia.

Per visitare questo luogo è necessario quindi immergersi tra i 5 e i 7 metri sottro l’acqua, per ammirare degli antichi edifici termali romani situati sulle bocche vulcaniche naturali.

Il Giardino dei Tarocchi, situato nella frazione di Capalbio, permette di esplorare delle coloratissime statue ispirate agli arcani maggiori dei tarocchi, ispirate alle architetture ipnotiche di Antoni Gaudi, realizzate da parte dell’artista Niki de Saint Phalle.

Passiamo ora ai Mulini a vento situati nei pressi della piccola isola di Mozia, in Sicilia. Visitando questo luogo così insolito sembra immergersi in un panorama tipico olandese.

Un altro luogo insolito in Italia è quello delle Gole dell’Alcantara, situate nella Valle dell’Alcantara in Sicilia. Stiamo parlando di un posto che somiglia ad un canyon naturale con pareti scavate dall’acqua, dove si può praticare anche un’attività sportiva all’aperto, come ad esempio le escursioni e il rafting.

Altri luoghi insoliti da visitare in Italia

Proseguiamo il “viaggio” tra i luoghi insoliti da visitare in Italia, alla scoperta delle miniere abbandonate in Sicilia.

A questo proposito, l’intero territorio della Sardegna, in particolare la zona del Sulcis, situata nella parte del sud ovest, gode di una lunga storia mineraria. Infatti, fino agli anni Cinquanta, sono state attive numerose intere e fabbriche per l’estrazione dei minerali.

Tra queste, tra i luoghi insoliti da visitare in Italia ci sono le ex miniere dei villaggi di Ingurtosu e di Porto Flavia.

Per gli amanti delle leggende, in Italia c’è un posto davvero curioso da visitare: la spada nella roccia in Toscana. La spada di origine medievale, conficcata in una roccia dal 1110, si trova nel borgo di Chiusdino, nei pressi di Siena.

Tra i luoghi insoliti, ma anche più conosciuti, che l’Italia ha da offrire, c’è sicuramente il Lago di bauxite, a Otranto. Si tratta di un sito naturale, sempre accessibile e aperto ai visitatori con acque di color ottanio, circondate da una caratteristica rena rossa che deve il suo colore alla bauxite.

Visitando questo luogo insolito dell’Italia, ci si ritroverà immersi in un paesaggio che ricorda molto le ambientazioni extraterrestri.

Dove trascorrere 3 giorni di vacanza in Italia?

Come abbiamo visto riprendendo alcuni dei luoghi più insoliti da visitare in Italia, il territorio ha da offrire davvero tantissime esperienze e bellezze a tutti i suoi visitatori.

Per questo motivo, quando si hanno a disposizione tre giorni di vacanza in Italia, è possibile scegliere tra tantissime diverse mete.

Tra le destinazioni ideali per un piccolo viaggio di 3 giorni, ci sono sicuramente Bagno Vignoni in Toscana, ma anche la Valle delle Chiese in Trentino Alto Adige, o ancora la Reggia di Colorno in Emilia Romagna.

Tra le mete più conosciute e apprezzate in Italia, che si adattano benissimo ad una vacanza breve di tre giorni, c’è sicuramente Venezia, tra un tour delle isole della laguna veneta ad una visita culturale a Venezia.

Ancora, tra le città italiane più visitate in Italia, anche Verona, che permette di visitare non soltanto il suo bellissimo centro storico ma anche le zone limitrofe, ad esempio il lago di Garda o i borghi storici come quello di Soave o di San Giorgio di Valpolicella.

Cosa vedere di insolito in Veneto?

Se, invece, state valutando di visitare la Regione del Veneto, anche questo bellissimo territorio offre tanti posti e luoghi insoliti.

Ad esempio, Borgo Fantasma di Campo. Si tratta di un piccolo paesino, raggiungibile dalla località Castello di Brenzone soltanto a piedi, dove è possibile ammirare le case addossate l’una sull’altra, sovrastate da alcuni resti di una roccia.

Per chi ama paesaggi come quello del Borgo Fantasma di Campo, in Veneto vi è anche un altro paesino che permette di godere di un paesaggio similare. Stiamo parlando del Borgo Fantasma di Fumegai.

Con le sue casine ormai invase dalla boscaglia, il borgo si trova in provincia di Belluno ed è raggiungibile soltanto con un percorso naturale tra i boschi di circa 40 minuti, vicino al lago del Corlo.

Ma non è finita qui, tra i luoghi diversi dal solito in Veneto, c’è anche la Valle dei Mulini di Mossano, sui Colli Berici, situata in provincia di Vicenza. Un luogo perfetto per una gita fuori-porta in Veneto.

Un ultimo luogo insolito da visitare in Veneto, è quello del Campanile solitario di Rivà. Si tratta di un campanile che si trova nei pressi del Delta del Po, che giace solitario, circondato dai campi.

Cosa vedere in due giorni in Italia?

Abbiamo visto in questo articolo alcuni dei luoghi originali ed insoliti dell’Italia che è possibile ammirare per lasciarsi stupire e trasportare dalle bellezze del territorio.

Per chi però ha soltanto due giorni a disposizione per viaggiare e visitare una città italiana, anche in questo caso la lista dei posti adatti per un breve viaggio di due giorni è piuttosto lunga.

Ecco cosa vedere in due giorni in Italia:

Bologna : Piazza Maggiore, Piazza Santo Stefano, le due Torri Asinelli e Garisenda e, per gli amanti di Lucio Dalla, una sosta alla Casa di Lucio Dalla.

: Piazza Maggiore, Piazza Santo Stefano, le due Torri Asinelli e Garisenda e, per gli amanti di Lucio Dalla, una sosta alla Casa di Lucio Dalla. Ferrara : Castello Estense, Palazzo dei Diamanti, la suggestiva Cattedrale, via delle Volte.

: Castello Estense, Palazzo dei Diamanti, la suggestiva Cattedrale, via delle Volte. Firenze : la Cupola del Brunelleschi, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile del Giotto e il Battistero di San Giovanni, ma anche Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e il Piazzale Michelangelo.

: la Cupola del Brunelleschi, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile del Giotto e il Battistero di San Giovanni, ma anche Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e il Piazzale Michelangelo. Napoli: Piazza del Plebiscito, Via Toledo, Maschio Angioino, ma anche via dei Tribunali, Spaccanapoli, via San Gregorio Armeno e il lungomare di Mergellina.

Queste sono soltanto alcune delle bellissime città da visitare in Italia in due giorni.

