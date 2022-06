Come mai è stato scelto proprio giugno per festeggiare l'orgoglio gay? La risposta la troviamo in una data ben precisa, ricordata come la notte dei "Moti di Stenewall".

Con l'arrivo di giugno, anche per il 2022 si apre il Pride Month, il "mese del pride", ovvero settimane di feste e manifestazioni che si tengono in tutto il mondo (o almeno dove i diritti umani sono presi in considerazione) dedicate all'orgoglio gay o, per meglio dire oggi, di tutta la comunità LGBTQ+. Ma perché è stato scelto proprio giugno?

Partiamo subito dicendo che non si tratta di una scelta casuale, anzi al contrario, deriva da una data ben precisa che affonda le sue radici in una comunità americana del passato la cui voglia di amare alla luce del sole, è letteralmente esplosa dopo anni e anni di vessazioni da parte di una mentalità bigotta e caratterizzata da tabù. Ma scopriamo le origini del Pride più nel dettaglio.

Perché giugno è il mese del Pride?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo necessariamente fare un salto indietro nel tempo fino agli anni '60 del Novecento, quando l'America era il centro del mondo, nel bene certamente, ma anche purtroppo nel male.

Sì, perché nonostante lì si respirasse l'aria del "sogno americano", di un futuro migliore e solo da qualche decennio erano state finalmente abolite le leggi razziali (almeno sulla carta), rimaneva saldamente ancorato quel bigottismo di fondo che costringeva chi semplicemente amava qualcuno del suo stesso sesso a nascondersi dagli sguardi storti di chi era pronto a denunciare tale "scempio". Così era considerato.

Gli omosessuali trovavano rifugio nei bar gay e nei nightclub, all'interno dei quali potevano sentirsi liberi di esprimere se stessi. Luoghi però, la cui spensieratezza era puntualmente disturbata dalle improvvise incursioni della polizia che picchiava e arrestava i frequentatori di questi locali con la scusa, a dir poco traballante, di "indecenza".

La notte della rivolta, i "Moti di Stonewall"

New York, Stati Uniti, è la notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 e lo Stonewall è, appunto, uno di quei locali gay che subiscono, di tanto in tanto, le visite indesiderate delle forze dell'ordine sollecitate nella maggior parte dei casi da chissà quale assurda denuncia. Lo schema si ripete, piovono botte e scattano le manette, accompagnate da accuse infondate, solo che questa volta, per i frequentatori del locale, è davvero troppo e reagiscono.

Colmi di anni e anni di soprusi senza senso, uomini e donne omosessuali e drag queen si ribellano per difendere il più puro e semplice diritto all'autodeterminazione, dando così il via a quelli conosciuti oggi come i "Moti di Stonewall", dal nome appunto del famoso locale teatro di quella incursione della polizia vissuta come l'ennesima violazione.

Omosessuali, ancora una volta uomini ma anche donne e drag queen, scendono poi tra le strade per difendere i propri diritti al grido di "Gay Power!" e se la prima volta sono solo 100, il giorno dopo sono 1000 e poi sempre di più. Da rivolta guidata dalla rabbia alimentata da anni e anni di repressione si trasforma in una manifestazione annuale che attraversando i confini dello spazio e del tempo, è arrivata fino ai nostri giorni.

Leggi anche: Discriminazioni LGBT sul lavoro: come difendersi