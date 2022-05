Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle saranno protagonisti di una docuserie su Netflix che racconterà la coppia nella sua quotidianità. Già da tempo infatti si vociferava che i due cognugi avessero preso accordi con il colosso di streaming ed ora sembra essere tutto pronto.

Mancano solo i dettagli ufficiali sull'uscita di un prodotto che si preannuncia essere molto succoso, almeno per la stampa che non aspetta altro di scoprire nuovi dettagli sui motivi che hanno spinto quello che oggi, almeno sulla carta, è "semplicemente" il Duca di Sussex ad allontanarsi dalla propria prestigiosa famiglia d'origine. Ecco quindi tutto quello che sappiamo al momento.

Harry e Meghan, è ufficiale: Netflix produrrà una docuserie sulla loro vita

Secondo quanto trapelato, per girare la serie Netflix, Meghan e Harry avrebbero siglato un contratto che varrebbe tantissimi zeri. Si parla di una cifra astronomica, che andrebbe oltre i 100milioni di dollari! Come dicevamo, le telecamere riprenderanno la coppia nella sua quotidianità a Montecito in California, nella megavilla dove Harry e Meghan risiedono ormai dal 2020 insieme al piccolo Charlie e all'ultima nata, Lilibet Diana.

Ma non è finita qui! Sembra infatti che Netflix abbia programmato tutto per far uscire la docuserie più o meno nello stesso periodo in cui è prevista anche l'uscita del libro autobiografico di Harry (Penguin Random), in cui pare verranno rivelati alcuni dettagli scottanti sulla Famiglia Reale d'Inghilterra.

Insomma, il colosso dello streaming sembra voler battere il ferro finché è caldo, vorrebbe in sostanza sfruttare l'attenzione che susciteranno inevitabilmente le parole scritte nero su bianco da Harry stesso.

Si parla comunque del 2023, o almeno è quello che auspicano Harry e Meghan che forse per non fare uno sgarbo troppo grande alla Regina Elisabetta, vorrebbero aspettare la fine dei festeggiamenti del Giubileo di Platino.

La coppia ai ferri corti con "l'Istituzione"

Dopo tutto come è ormai noto, Meghan e Harry non sono in guerra con la nonna di quest'ultimo, che anzi rispettano molto, come loro stessi hanno dichiarato più volte. La coppia sembra essersi allontanata dalla Famiglia Reale per alcuni problemi con quella che nella famosissima intervista concessa a Oprah Winfrey hanno definito come "The Istitution", ovvero l'Istituzione.

Non si sa, di preciso, a chi si riferiscano con questo termine il secondogenito ribelle di Carlo d'Inghilterra e della compianta Diana Spencer e l'ex star di "Suits". Quello che è assolutamente certo e sotto gli occhi di tutti però, è che il loro matrimonio, fin da subito, sembra aver causato non pochi malumori all'interno di Buckingham Palace.

Malumori che si sono poi trasformati in un vero e proprio terremoto che ha scosso anche gli equilibri tra Harry e il fratello maggiore William e tra Meghan e la cognata Kate Middleton, madre dell'erede al trono e che ha spinto la coppia ad allontanarsene definitivamente, scegliendo una vita lontana dagli impegni di Corte, in California.