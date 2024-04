L’Empoli ospita il Napoli di Calzona nella partita valevole per la 33^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

Empoli Napoli, 33^ giornata di Serie A

Dall’arrivo di Davide Nicola, l’Empoli ha cambiato marcia ed è tornato prepotentemente in corsa per la salvezza. Al momento, si trova a più uno dal Frosinone terzultimo, ma i toscani non possono certo rilassarsi.

Nell’ultimo turno è arrivata una pesante sconfitta contro il Lecce, e ora è necessario rialzare immediatamente la testa e fare il colpo grosso contro un avversario di grande valore.

Il Napoli non se la passa molto meglio, le aspettative d’inizio stagione sono state disilluse e anche la futura Champions League sta lentamente sfumando. Il pareggio interno della settimana scorsa, ottenuto contro il Frosinone di Di Francesco, non ha fatto altro che peggiorare una situazione già complicata.

Agli uomini di Calzona ora non rimane che lottare per un posto valevole per l’Europa, ma data la concorrenza non sarà certo semplice. Per entrambe le squadre i tre punti sarebbero oro colato, staremo a vedere chi riuscirà a guadagnarseli.

Empoli Napoli, dove vederla in TV e in streaming

Una squadra deve conquistare punti fondamentali in ottica salvezza, l’altra per continuare a puntare alle future competizioni europee. Tra i toscani e i partenopei ci si attende una sfida entusiasmante, ecco dove vederla in TV.

Empoli-Napoli sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN. La si potrà seguire in streaming scaricando l’applicazione ufficiale ed effettuando l’accesso. La telecronaca è stata affidata ad Alberto Santi, il quale sarà affiancato nel commento da Fabio Bazzani.

Quando e dove si gioca

Empoli-Napoli, partita valevole per la 33^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 20 aprile, alle ore 18:00, al Castellani di Empoli.

Probabili formazioni di Empoli Napoli

Davide Nicola deve ancora rinunciare a Ismajli. L’Empoli scenderà in campo con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Caprile. Davanti all’estremo difensore italiano, la retroguardia sarà composta da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto.

Sulla banda di destra il titolare sarà Gyasi, a sinistra Pezzella è in vantaggio su Cacace. In mezzo al campo, largo a Marin e Maleh mentre sulla trequarti, alle spalle di Niang unica punta (occhio però a Cerri che scalpita), spazio a Zurkowski e Cambiaghi.

Qualche problema di formazione per Calzona che non potrà contare su Rrahmani e Mario Rui. Il Napoli scenderà in campo con il consueto 4-3-3. Tra i pali dei partenopei ci sarà Meret. In difesa, Di Lorenzo partirà sulla destra mentre Mazzocchi occuperà la corsia di sinistra. I due centrali dovrebbero essere Ostigard e Juan Jesus.

Le chiavi del centrocampo saranno in mano a Lobotka, al suo fianco fiducia in Anguissa e Zielinski. In avanti, il tridente sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

Il pronostico

Entrambe le squadre hanno la grande esigenza di fare punti, vincere sarà un imperativo sia per gli uomini di Nicola che per quelli di Calzona. Manca sempre meno al termine del campionato e chiudere la stagione senza aver raggiunto gli obiettivi potrebbe costare caro.

Per questo motivo sia i toscani che i partenopei metteranno anima e corpo in questa sfida. Considerato il valore della rosa, lo stato di forma delle due squadre e altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Napoli parte favorito.

