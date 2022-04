In occasione del 96esimo compleanno di Elisabetta II e del record del Giubileo di Platino raggiunto con i 70 anni di regno, la Mattel ha omaggiato la Regina realizzando una Barbie in suo onore.

Dopo un anno segnato dal lutto per la morte dell'amato marito, quello del 2022 per la Regina Elisabetta II è decisamente l'anno di traguardi importantissimi: il primo è il suo 96esimo compleanno (la sovrana è infatti nata il 21 aprile del 1926), il secondo certamente non meno importante riguarda invece i 70 anni di regno, il così detto Giubileo di Platino. Per l'occasione, la Mattel ha omaggiato Elisabetta II proprio con una delle sue celebri Barbie.

La Mattel omaggia la Regina Elisabetta II con una Barbie

Da ormai diverso tempo la Mattel, con la sua Tribute Collection, è solita celebrare tutte quelle donne hanno letteralmente fatto la Storia e tra cui non poteva mancare ovviamente anche la Regina Elisabetta II. Proprio per festeggiare la sovrana d'Inghilterra la celebre azienda di giocattoli ha svelato la Barbie ispirata a lei.

La bambola ha le sembianze della regina con tanto di chioma candida sistemata con il taglio iconico di Elisabetta II, come abito ne indossa uno color avorio e porta anche il nastro blu con stemmi e decorazioni d'ordinanza. Sul capo la tiara ispirata al diadema indossato dalla regina nel giorno del suo matrimonio con il Principe Filippo, venuto purtroppo a mancare il 9 aprile 2021, qualche mese prima del suo 100esimo compleanno.

Per la gioia dei collezionisti del brand, l'azienda di giocattoli statunitense non ha lasciato davvero nulla al caso accompagnando la bambola con una scatola ispirata alla Sala del Trono di Buckingham Palace e sul cui fronte c'è anche un'icona di commemorazione per i 70 anni di regno della Regina.

Il regno da record di Elisabetta II e i preparativi per i festeggiamenti

All'inizio del nostro articolo abbiamo parlato di record citando ovviamente quello del Giubileo di Platino. La Regina Elisabetta II infatti è destinata ad entrare nella storia non solo dell'Inghilterra ma, per la sua immensa importanza, anche del mondo intero.

Gli anni di reggenza dell'amatissima sovrana infatti, hanno superato di gran lunga quelli di altre due regine così importanti che gli storici hanno dato il loro nome alle epoche in cui sono vissute. Stiamo parlando ovviamente di Elisabetta I e della Regina Vittoria.

Un traguardo tanto importante merita i giusti festeggiamenti, che saranno sicuramente ancora più sentiti dai sudditi a causa dello stop di due anni per via della pandemia da Coronavirus che ha raggiunto anche il Regno Unito e, soprattutto, a causa della mancanza del Principe Filippo di cui si sono svolte le commemorazioni per il primo anno dalla sua dipartita, lo scorso 9 aprile.

I festeggiamenti dicevamo, saranno suddivisi in quattro giornate, dal 2 al 5 giugno 2022, che saranno considerate non lavorative per il regno. Non è ancora chiaro invece, quando e soprattutto se la Regina Elisabetta presenzierà agli eventi in suo onore, che normalmente richiederebbero appunto la sua persona. Secondo alcune indiscrezioni infatti, i medici le avrebbero consigliato di limitare il più possibile le uscite pubbliche per preservate la propria salute.