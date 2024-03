La principessa Kate Middleton ha il cancro: il videomessaggio della Royal Family

La Royal Family ha annunciato che Kate Middleton ha il cancro. Ecco come sta la principessa e cosa ha dichiarato in un videomessaggio.

Kate Middleton ha il cancro. Purtroppo la brutta notizia è ufficiale e fa preoccupare ancora di più i suoi familiari e i suoi fan. La notizia è stata comunicata attraverso un videomessaggio diffuso dai canali della Royal Family. Ecco cosa ha detto e quando ha scoperto di averlo.

La principessa Kate Middleton ha il cancro

Nessuno avrebbe voluto ricevere questo triste aggiornamento sulle condizioni di salute dell'amatissima Kate, ma la Royal Family, alle 19.00 circa, ora italiana, ha diffuso il video in cui la principessa raccontava della sua diagnosi e dell'intervento a cui si è sottoposta. Nel videomessaggio Kate Middleton appariva molto serena, sebbene provata. Non era formale, al contrario ha mantenuto un tono composto ma colloquiale.

Ha esordito con un grande sorriso ringraziando tutti coloro che da gennaio le hanno mostrato affetto e supporto dopo aver appreso che la principessa era ricoverata a causa di un serio problema di salute. Successivamente ha ringraziato il suo team medico-sanitario.

La principessa Kate ha continuato il suo racconto spiegando che nel mese di gennaio 2024 si è dovuta sottoporre ad un intervento di chirurgia addominale. In un primo momento non era stata ancora considerata paziente oncologica dai suoi medici, ma solo in seguito ad altri accertamenti post-operatori più approfonditi sono arrivati alla diagnosi di cancro. La principessa Kate Middleton ha dichiarato anche di aver già iniziato la chemioterapia.

Il bisogno di privacy e la reazione dei suoi familiari

Kate Middleton necessitava e necessita ancora di molta privacy, dei suoi tempi e dei suoi spazi in quanto la sua priorità, adesso, è quella di affrontare in maniera serena e senza eccessivo stress le terapie a cui dovrà sottoporsi.

La principessa ha detto di essere fortunata perché ha al suo fianco la sua famiglia, i figli e il marito che, nel videomessaggio diffuso dalla Royal Family, ha chiamato affettuosamente ed informalmente: William.

A proposito di familiari, Kate Middleton ha raccontanto che la diagnosi di cancro è stata scioccante per tutti. Il problema più grande è stato comunicare la sua malattia ai giovani figli: George, Charlotte e Louis.

Come sta Kate Middleton e quando riprenderà i suoi impegni lavorativi

Kate Middleton, al momento, ha dichiarato di sentirsi bene e di essere più forte giorno dopo giorno. Nonostante ciò difficilmente tornerà presto alla vita pubblica e mondana perché ha bisogno di focalizzarsi su tutto ciò che le permette di stare meglio sia nel corpo, sia nella mente, sia nello spirito.

La principessa Kate ha detto anche che non vede l'ora di poter tornare a svolgere la sua professione, che le ha sempre regalato un'immensa gioia, ma al momento non le è possibile perché dovrà guarire completamente prima di riprendere qualsiasi attività lavorativa.

