Arriva il remake de La Storia Infinita: l'annuncio, cosa si sa e le opinioni dei fan

Ormai è ufficiale l’annuncio del remake de La Storia Infinita. Una notizia di fronte alla quale chi è cresciuto immergendosi più e più volte nella storia di Bastian e Atreyu, per mezzo del libro o del film poco importa, non sa ancora bene come reagire.

Tutto normale. D’altra parte, il ritorno alle storie della nostra infanzia è ciò che caratterizza le produzioni di questo periodo. Si può dire che tutto sia cominciato, o comunque sia esploso, dopo l’uscita di Stranger Things, serie che ha attinto a piene mani dalla nostalgia anni ’80.

Eppure, in quel caso si è trattato comunque di qualcosa di nuovo, a cui però sono seguiti sempre più reboot, remake o film diventati serie TV, per rimanere in tema con i trend del momento.

È ciò che è successo ora anche con La Storia Infinita. E se è vero che l’autore del libro omonimo, Michael Ende, non ha aveva mai espresso troppo entusiasmo per la trasposizione cinematografica del 1984, lo è anche che quel film ha segnato la vita di molti Millennial.

Cosa succederà, ora, sapendo che la storia di Fantasia sta per essere portata nuovamente sul grande schermo?

Annunciato il remake de La Storia Infinita: si conclude la storia dei diritti per l’opera

Ed ecco che il sogno diventa realtà. È previsto un remake de La Storia Infinita, primo celebre romanzo di Ende e, successivamente, famoso film di successo diretto da Wolfgang Petersen.

Non è certo la prima volta che uno studio cinematografico prova ad accaparrarsi il progetto. Specialmente negli ultimi anni, quando in molti avrebbero voluto poter far rivivere il mondo di Fantasia, ma senza successo.

A chiudere definitivamente la storia dei diritti per La Storia Infinita è l’accordo stretto tra la Michael Ende Productions e la casa di produzione cinematografica See-Saw Films, famosa per l’adattamento di diverse opere letterarie per il grande cinema – per esempio, Il discorso del re, Lion, Il potere del cane.

Come ha riportato Variety, il produttore Ian Canning ha definito così La Storia Infinita:

La storia è attuale e senza tempo, e ha davvero l'opportunità di essere raccontata in un modo nuovo. E parte della particolarità del libro è che puoi ritornarci in epoche diverse della tua vita e trovare diversi livelli di significato. Quindi, è meraviglioso avere questa opportunità di creare una nuova prospettiva che avrà nuovi livelli e significati.

Cosa si sa al momento sul remake de La Storia Infinita

Per il momento, le informazioni relative al remake non sono poi molte. Quello che si sa è che il prossimo step, dopo l’annuncio, è trovare il team creativo che dovrà prendersi la responsabilità di prevedere un nuovo adattamento cinematografico al romanzo di Ende.

E non è detto che il remake implichi un unico film. Il numero esatto da realizzare, però, rimane anch’esso ancora un’incognita e dipenderà dalle decisioni dei creativi che si riuniranno per lavorare al progetto.

Inoltre, per il momento sappiamo che tra i produttori esecutivi dei nuovi film ci saranno l'ex dirigente di Endeavour Content con sede a Los Angeles Lorenzo De Maio e l'esecutore testamentario di Ende von Gronau, nonché il CEO di See-Saw Simon Gillis e il direttore creativo Helen Gregory.

Cosa pensano i fan del remake de La Storia Infinita

L’annuncio della preparazione del remake de La Storia Infinita ha già raccolto le prime reazioni da parte di chi, con libro e film, ci è praticamente cresciuto.

È chiaro che l’obiettivo sia proprio quello: attirare l’attenzione di chi ritiene l’opera di Ende, così come il cult del 1984 diretto da Petersen, un piccolo e preziosissimo gioiello.

Ma come hanno reagito i fan? Da un certo punto di vista, c’è una considerazione da fare: la storia dei remake, della nostalgia e del ritorno al passato ha un po’ stufato, ma allo stesso tempo, funziona ancora alla perfezione.

C’è, perciò, una certa dose di entusiasmo nell’immaginare un nuovo adattamento cinematografico de La Storia Infinita. Ci si chiede come renderà l’opera ora che la CGI ci permette di plasmare il mondo esattamente come ce lo si può immaginare – come sarà ora Falkor, che nel 1984 era rappresentato da un gigante pupazzo? O, ancora, verranno rappresentati personaggi che nel film dell’84 non comparvero affatto, a causa della difficoltà di realizzazione?

C’è, poi, l’altro lato della medaglia: la noia di veder deturpato qualcosa di tanto prezioso. E c’è da dire che, se si parla proprio de La Storia Infinita, sembra ancor più evidente quanto Il Nulla sia riuscito a insidiarsi nel mondo di Fantasia e portar via ogni sorta di creatività.

In ogni caso, è ancora presto per dare un giudizio. E se c’è una cosa certa è che la sala sarà piena, riunendo tanto di chi si è dimostrato entusiasta per l’annuncio, quanto chi ha manifestato dubbi e perplessità sul progetto.

