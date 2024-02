L'annuncio a sorpresa della serie tv su Harry Potter: svelata la data di uscita

L'annuncio avvenuto tempo fa ha fatto gioire gli spettatori, sempre più in attesa dell'arrivo della serie tv dedicata a Harry Potter (e c'è già chi attende con ansia l'uscita).

Le parole della Warner fanno ben sperare in vista della sua messa in onda: ecco quanto ancora bisogna aspettare per rivedere il mago più famoso di sempre.

Harry Potter, i lavori in corso della serie tv

La notizia della serie tv di Harry Potter aveva alimentato la gioia dei fan che, dopo la lettura dei libri di J.K Rowling e la visione dei film della saga, non stanno più nella pelle e attendono di vedere nuovamente le avventure del mago.

Si aggiunge così un altro prodotto dopo il franchise di Animali Fantastici, la cui produzione è ancora in corso, come sono in corso i lavori per la realizzazione della serie tv reboot di Harry Potter.

Ad aggiornare i fan è il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, il quale ha rivelato alcuni dettagli sul probabile cast della serie tv.

Il cast: ci sarà Daniel Radcliffe?

Data l'attesa che il pubblico deve sopportare per l'arrivo della serie tv, la Warner ha rilasciato alcuni dettagli sul probabile cast che potrebbe prendere parte alle riprese.

La presidente Channing Dungey ha così risposto alla fatidica domanda riguardante il cast e il team che realizzerà la serie tv, tra cui spicca la stessa J.K Rowling nelle vesti di produttrice.

Viene invece confermata l'assenza di Daniel Radcliffe, interprete di Harry Potter nei film che lo hanno reso famoso, il quale non vuole comparire neanche in un cameo. Lo ha sottolineato lui stesso, dichiarando:

Da spettatore sono entusiasta per questo progetto. Potrò godermelo da una prospettiva diversa. Credo che stiano cercando di ricominciare da capo un percorso e chi sta iniziando ora vorrà lasciare un segno, senza dover convincere il vecchio Harry a fare un cameo.

Le notizie legate al cast non sono ancora state aggiornate, data la ricerca in corso dello showrunner in grado di guidare la direzione della serie.

La Warner si è però sbilanciata riguardo la data di uscita: ecco quanto ancora i fan di Harry Potter devono aspettare per la visione.

Svelata la data di uscita della serie tv di Harry Potter

Dopo aver svelato quali sono i libri di Harry Potter che valgono di più, non resta che riportare le parole del CEO della Warner in vista dell'uscita della serie tv.

Il debutto sul piccolo schermo dovrebbe arrivare nel 2026, tempi lunghi a causa dei lavori ancora in corso riguardo la fase di scrittura della serie tv, come la stessa Warner ha dichiarato dopo l'incontro con J.K Rowling:

Entrambe le parti sono elettrizzate al proposito di rilanciare questo franchise. Le nostre conversazioni sono state fantastiche e non potremmo essere più entusiasti di ciò che ci aspetta.

Gli spettatori dovranno quindi aspettare ancora qualche anno prima di vedere le avventure dei maghi sul piccolo schermo.

