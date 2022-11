È appena finita la love storia tra Luca Vezil e Valentina Ferragni e un nuovo raggio d’amore è spuntato all’orizzonte. Pare, che l’intreccio amoroso con la Ferragni si sia concluso nel migliore dei modi, tanto che le indiscrezioni portano alla fine di una storia finita di comune accordo.

L’addio tra Luca Vezil e Valentina Ferragni è stato reso pubblico attraverso i social, da li a poco nessuna sfaccettatura amorosa o indiscrezione è emersa sul motivo che ha portato alla fine della relazione amorosa.

E, così, non sarebbero evidenti altri intrecci amorosi sfumati a loro dire le "nuove relazioni". Anzi, sono apparsi particolarmente riservati nel proseguire un cammino di vita da single.

Luca Vezil chi è la nuova fiamma che ha preso il posto della fidanzata Valentina Ferragni

La vera sorpresa è spuntata ad Halloween Luca Vezil è stato al centro d'innumerevoli riprese, beccato in dolce compagnia con un volto nuovo.

Valentina Ferragni festeggiava Halloween a Parigi in compagnia di amici spalleggiata dalla sorella in una festa particolarmente a tema. Le Ferragni per l’occasione hanno impersonato due personaggi molto popolari: Katy Perry e Christina Aguilera.

Nello stesso momento, Luca Vezil veniva intravisto in dolce compagnia mentre festeggiava con un drink tranquillamente in strada accompagnato da un nuovo volto.

Secondo le indiscrezioni rese note dal settimanale Chi, pare che non sia una ragazza qualsiasi, ma bensì questa figura femminile è molto familiare.

La ragazza sarebbe stata vista di sfuggita nel periodo prima della rottura con l’ex fidanzata.

Le prime indiscrezioni sui motivi della rottura della love story fanno emergere un quadro ricco d'intrighi, pare infatti che la ragazza sia stato il perno decisivo della spaccatura della coppia.

La ragazza potrebbe essere la spiegazione lampante che ha portato alla chiusura del rapporto tra Luca e Valentina.

Fatto sta che Luca Vezil sembra aver passato “oltre” dimenticando l’ex fidanzata Valentina Ferragni.

D’altra parte, in “amore” vale sempre il detto “chiodo schiaccia chiodo”. E, Luca ha ben compreso le regole del gioco tanto da seguirle perfettamente. I rumors rosa spingono in avanti Vezil pronto a intrecciare una nuova storia d’amore.

Una nuova fiamma d’amore arde nel cuore di Luca Vezil

Il tempo non ha giocato un ruolo favorevole nella storia tra Luca Vezil e Valentina Ferragni, ad ogni modo forse dopo tanti anni è maturato il desiderio di avventurarsi su nuove strade, d'intrecciare nuove conoscenze.

Non è detto che la nuova fiamma sia duratura è possibile che sia un’infatuazione dovuta al momento e che la fine della relazione abbia radici più profonde.

Però, mentre Valentina Ferragli era a Parigi nel party di Halloween insieme ad amici e sorella.

Luca era impegnato altrove in un party a Milano.

Mascherato da incursore notturno, poi immortalato fuori dal locale, teneramente posato su una macchina sorseggiando un drink in compagnia di una ragazza. Insomma, ha trascorso una bella serata tra risate e scherzi, difficile capire se è continuata dopo il party.