Apre a Milano il negozio temporaneo dei Club Dogo: ecco quando e dove si trova

Nella capitale meneghina apre il pop up store dei Club Dogo, di seguito l'indirizzo, cosa venderà e date di apertura.

I Club Dogo approdano nel cuore di Milano con il loro pop up store. Il negozio temporaneo è stato creato in occasione della campagna promozionale per l'uscita dell'ultimo album del gruppo rap dal nome Club Dogo.

L'album esce in occasione della attesissima reunion dal vivo annunciata al Mediolanum Forum di Milano, la città che li ha cresciuti e il forte legame che hanno instaurato con la metropoli. Ecco cosa raggiungere il negozio e per quanti giorni sarà aperto al pubblico.

Quando apre il negozio dei Club Dogo a Milano

La data scelta per l'apertura dello store non è casuale: si è scelto di aprire lo store il 12 gennaio 2024, data di uscita del disco di inediti dal titolo celebrativo Club Dogo.

Il progetto segna la riunificazione dei tre componenti del gruppo Jake la Furia, Guè Pequeno e Don Joe.

Essendo uno store temporaneo, la sua apertura è limitata nel tempo: il negozio rimarrà aperto solo due giorni, venerdì 12 e sabato 13 gennaio. Bisogna affrettarsi dunque, per tentare di incontrare i cantanti e strappare loro un autografo!

Temporary store a Milano, dove si trova e come raggiungerlo

Il pop up store del gruppo rap più atteso del 2024 arriva nel cuore della città di Milano.

Verrà infatti posizionato in piazza San Babila, a due passi dal Duomo e alla fine della via dello shopping Vittorio Emanuele II.

Per raggiungerlo con i mezzi basta scendere alla fermata "San Babila" della metro rossa o blu.

Milano era già da tempo tappezzata da moltissimi manifesti dell’evento. La campagna pubblicitaria così come il maxi evento che si terrà in piazza San Babila sono sostenuti dall’amministrazione comunale, e vedranno anche la partecipazione diretta del sindaco Giuseppe Sala.

Cosa vende il negozio dei Club Dogo

Il trio ha annunciato che nel pop up store si potranno trovare diverse chicche:

• merchandising "culto" del gruppo

• alcuni vinili esclusivi

• gadget definiti come "leggendari",

Oltre al merchandising i Club Dogo hanno annunciato che sarà presente un angolo dedicato ai tatuaggi.

Allo store temporaneo saranno sicuramente presenti anche i tre artisti, che festeggiano la reunion e la nuova uscita del disco. Per questo è possibile andare e provare a strappare loro anche un autografo.

L’evento è una mossa di presentazione del nuovo album, ma ha anche l'obiettivo di incontrare direttamente i propri fan. Il trio infatti ha comunicato tramite un post su Instagram che non saranno previsti appuntamenti con i giornalisti: dunque non verranno rilasciate interviste ufficiali, soprattutto per descrivere il contenuto delle tracce dell’album e le collaborazioni che compaiono al suo interno (con Elodie, Marracash e Sfera Ebbasta).