La classifica dei Paesi più felici al mondo 2024: l'Italia scende di quasi dieci posizioni

La Finlandia si è confermata il Paese più felice al mondo anche nella nuova classifica "World Happiness Report 2024", ma a sorprendere maggiormente è la quinta posizione di Israele rispetto alla 102esima della Palestina. E l'Italia dove si trova?

Ecco la nuova classifica dei Paesi più felici al mondo 2024.

Quali sono i Paesi più felici del mondo 2024?

Nella nuova classifica dei Paesi più felici al mondo spicca la Finlandia, che per il settimo anno consecutivo si è piazzata al primo posto nonostante la perdita di qualche centesimo di punto (7,74 rispetto al 7,80 dello scorso anno).

Per gli under 30, però, il Paese più felice del mondo è la Lituania, seguito da Israele, Serbia, Islanda e Danimarca. La Finlandia è solo settima. Per gli over 60, invece, il Paese più felice è la Danimarca, seconda la Finlandia, e a seguire Norvegia, Svezia e Islanda.

Ecco le prime 20 posizioni nella classifica "World Happiness Report 2024":

1. Finlandia 2. Danimarca 3. Islanda 4. Svezia 5. Israele 6. Olanda 7. Norvegia 8. Lussemburgo 9. Svizzera 10. Australia 11. Nuova Zelanda 12. Costa Rica 13. Kuwait 14. Austria 15. Canada 16. Belgio 17. Irlanda 18. Repubblica Ceca 19. Lituania 20. Regno Unito.

A destare stupore è la posizione di Israele, che lo scorso anno aveva sbalzato ben quattro posizioni ed era a un passo dal podio. Quest'anno, invece, si posiziona al quinto posto, mentre gli under 30 lo premiano con il secondo posto.

Tuttavia, nel report si specifica che la ricerca è stata realizzata in un periodo del 2023 antecedente agli attacchi del 7 ottobre.

Perché la Finlandia è il Paese più felice del mondo?

Per un altro anno consecutivo, quindi, la Finlandia si conferma un vero e proprio paradiso di felicità: qual è il suo segreto?

Semplice: una combinazione di elementi che da sempre scandiscono l'esistenza di questo popolo, ovvero la connessione con la natura, uno stile di vita equilibrato, cibo fresco e un approccio alla vita sostenibile.

Paesi più felici, l'Italia scivola al 41esimo posto

L'Italia perde quasi dieci posizioni in classifica e scivola al 41esimo posto tra i Paesi più felici al mondo, appena sopra il Guatemala ma parecchio sotto il Kosovo e la Romania.

Anche il gradimento per giovani e anziani non è molto diverso: per i primi resta al 41esimo posto, per i secondo sale di poco al 38esimo.

Qual è il Paese meno felice del mondo?

All'ultimo posto della classifica, considerato come il Paese meno felice al mondo, c'è l’Afghanistan.

Come è stata realizzata la classifica

Bisogna sottolineare che nella classifica dei Paesi più felici al mondo, soprattutto tra i primi posto non figura alcuna potenza mondiale.

Per stilare le posizioni dei Paesi, infatti, sono stati presi in considerazione diversi aspetti oltre che diverse fasce d'età: la classifica si base sulle valutazioni delle persone in merito alla soddisfazione per la propria qualità della vita, oltre che sul Pil pro capite, sul sostegno sociale, sull'aspettativa di vita in buona salute, sulla libertà, la generosità e la corruzione.

Per la prima volta è stata divisa la classifica under 30 da quella over 60, per concentrarsi sulla felicità nelle diverse fasi della vita.