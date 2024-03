Perché si festeggia il pesce d'aprile? Ecco la storia, le leggende e i celebri scherzi

Kick me! Calciami. Questo è solo uno dei possibili biglietti che potreste ritrovarvi sulla schiena il giorno del pesce d’aprile.

Vi è mai capitato di subire uno scherzo nel giorno più burlone dell’anno? Almeno una volta nella vita è capitato a tutti di essere presi in giro e di abboccare all’amo con qualche storiella inventata su due piedi. Ma quando ha avuto origine il pesce d’aprile?

Ecco storia, leggende e teorie su questa particolare festa.

Dove ha origine il pesce d’aprile

Non sono note le origini del pesce d’aprile, anche se circolano alcune leggende, supposizioni e teorie.

Quella più accreditata è che il primo d’aprile ha origine con il passaggio nell’anno 1582 dal calendario cesariano a quello gregoriano, voluto da papa Gregorio XIII. Prima del nuovo calendario, in Europa il Capodanno si festeggiava tra il 25 marzo e il 1 aprile, giorno in cui parenti e famiglie si scambiavano dei doni.

Con il calendario gregoriano il Capodanno venne anticipato di qualche mese, ma all'inizio non fu facile per tutti adattarsi al cambiamento, e per alcuni anni furono in molti a scambiarsi doni il primo di aprile, come si usava allora fare per festeggiare l'anno nuovo.

Per schermire questi soggetti, si iniziò allora a fare loro regali sciocchi e assurdi, da cui l'origine degli scherzi.

Una delle teorie più antiche risale al 1340, secondo cui il patriarca di Aquileia, Bertrando San Genesio, avrebbe salvato un papa soffocato da una lisca di pesce, come ringraziamento il papa decretò che il primo d’aprile non si mangiasse pesce.

Un’altra ancora risale all’epoca di Cleopatra che decise di prendersi gioco dell’amante Marco Antonio durante una gara di pesca. Antonio, per non perdere la sfida, aveva incaricato uno schiavo di attaccargli di nascosto all’amo un grosso pesce, ma Cleopatra, scoperto l’inganno, fece attaccare all’esca un pesce finto.

Il significato del pesce d’aprile

Il significato si rifà alla tradizione francese, nei primi anni del calendario gregoriano. I soggetti più lenti ad adattarsi alle nuove date vennero additati come poisson d’avril, cioè pesce d’aprile, in riferimento ai pesci che abboccano all’amo con molta facilità.

Quali sono gli scherzi tipici del pesce d’aprile

Gli scherzi del primo d’aprile variano da paese in paese.

Ad esempio in Italia, Francia, Belgio e nelle aree adiacenti gli scherzi del primo d’aprile includono i tentativi di attaccare un pesce di carta sulla schiena delle persone senza farsi beccare; soprattutto i bambini nelle scuole elementari si divertono a costruire dei grandi pesci colorati da appiccicare sui compagni di classe.

Nel regno unito il pesce d’aprile è chiamato April fool! Ed è proprio ciò che si grida al destinatario per rivelare uno scherzo.

Nei paesi scandinavi invece la maggior parte degli scherzi vengono fatti dai mezzi di comunicazione, che trasmetteranno una notizia falsa il primo di aprile, sia per radio, che per telegiornali o giornali.

