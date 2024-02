Dopo la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez piovono i meme: ecco i più divertenti del web

Nel momento stesso in cui Dagospia ha reso pubblica la notizia della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, in molti si sono divertiti a sdrammatizzare la situazione pubblicando meme sui social.

Sembra, infatti, che il rapper milanese abbia lasciato definitivamente la nuova casa di City Life che condivideva con Chiara Ferragni e i loro due figli. Anche se nessuno dei due ha ancora confermato la notizia, si è scatenata una vera e propria ondata di meme e battute.

Da Fedez che diventa FedEx, a chi si aspetta una nuova stagione della serie The Ferragnez che racconti il divorzio, a chi ancora scherza su una possibile mossa di marketing, quasi tutti hanno qualcosa da dire sulla rottura della coppia.

Ecco tutti i meme più divertenti sulla presunta fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez.

Essere sotto i riflettori significa anche dover stare al gioco. Lo sanno molto bene Chiara Ferragni e Fedez, che oltre a ricevere affetto dai loro fan e essere bersaglio di critiche e commenti negativi, spesso sono i protagonisti di meme e battute divertenti sul loro conto.

Infatti, dopo la notizia della presunta fine del loro matrimonio, i meme e i post ironici sono spuntati come funghi su tutti i social, in particolare Instagram e X.

Ecco quali sono i più divertenti.

"Pensati libera"

Tutti ricorderanno l'abito firmato Dior con cui Chiara Ferragni ha debuttato sul palco dell'Ariston nel 2023, quando ha co-condotto due serate del Festival di Sanremo. In particolare, è diventato iconico il momento in cui l'influencer si è girata di spalle in cima alla scala, rivelando la scritta "Pensati libera" sulla stola bianca.

Da quel momento, questa immagine è diventata un meme che si rivede ciclicamente e, anche questa volta, gli utenti di Instagram e X non hanno mancato di reinterpretare la stola in modo divertente, facendola indossare anche a Fedez.

Da Fedez a FedEx, da Ferragnez a Ferragnex

In molti si sono divertiti a giocare con il nome d'arte del rapper milanese Federico Lucia, che ricorda quello di una nota azienda di spedizioni, FedEx.

Lo stesso è stato fatto con il nickname con cui è conosciuta la coppia fin dagli inizi della loro relazione, Ferragnez. Infatti, ora che si sono lasciati, sono diventati i Ferragn-ex.

Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni.#Ferragnex pic.twitter.com/aGIRuxGzXX — MariPosa🦋 (@_mariells) February 22, 2024

La mossa di marketing

Appresa la notizia della separazione, c'è anche chi ha subito pensato a una possibile mossa di marketing.

Scherzando, alcuni utenti hanno ipotizzato che la rottura possa servire da diversivo, per spostare l'attenzione dalla bufera del pandoro-gate che ha travolto Chiara Ferragni.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Ah ecco …



#chiaraferragni pic.twitter.com/v7TADxBTTT — RobyLap 🇮🇹 (@RPegna) February 23, 2024

Documentario? O una nuova stagione di The Ferragnez?

Dopo la fine del matrimonio della coppia più chiacchierata d'Italia, tantissimi sono convinti che non ci vorrà molto per saperne di più.

Infatti, siamo abituati a conoscere quasi tutti i dettagli della vita di coppia di Chiara Ferragni e Fedez. Per questo, molti si aspettano di vedere un'uscita simile al documentario Netflix Unica di Ilary Blasi o, addirittura, una nuova stagione della serie firmata Amazon Prime The Ferragnez, tutta incentrata sulla separazione.

A questo proposito, gli utenti di X e Instagram si sono sbizzarriti a immaginare scenari divertenti, come un cameraman intento a filmare Fedez che va via di casa, oppure a disegnare la locandina del documentario di Chiara Ferragni.

Fedez nullatenente

Nel 2020, Fedez si era dichiarato nullatenente in tribunale. Questo aveva fatto un certo scalpore, ma non aveva avuto conseguenze legali sul rapper in quanto tutte le sue proprietà sono intestate alle sue società.

Recentemente, si è tornati a parlare di questo fatto perché il Codacons ha deciso di voler andare più a fondo e ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza.

Questa notizia, però, ha ispirato alcuni utenti dei social a pubblicare alcuni meme simpatici sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. In particolare, i meme ironizzano sul mantenimento che Fedez dovrebbe all'influencer se i due si fossero davvero separati.

a un nullatenente non si possono chiedere gli alimenti #ferragnez pic.twitter.com/vxvqjZBCGL — NervoSaldo (@NervoSaldo) February 22, 2024