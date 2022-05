Invitati ad una laurea e non avete un budget enorme per il regalo? Nessun problema. In questo articolo ne troverete 10 di originali per lui e per lei che vi permetteranno di fare bella figura.

Il conseguimento della laurea è un evento molto importante nella vita di un giovane perché segna la fine degli studi e lìapertura al mondo del lavoro.

Per festeggiare questo traguardo spesso si pensa sempre a regalare qualcosa di preciso scelto in base a gusti e preferenze; quando invece, con meno di 50€ è possibile optare per qualcosa che non solo è classico ma anche molto originale.

10 regali di laurea per ragazza a meno di 50€

L’unica cosa di cui si preoccupano i futuri laureandi è quella di scrivere una buona tesi e saperla argomentare al momento opportuno, senza incappare in qualche ingloriosa uscita grammaticale e senza fermarsi per l’imbarazzo. Invece l’unica cosa di cui si preoccupano gli invitati al grande evento (ma anche chi non partecipa, in realtà) è che cosa regalare al diretto interessato. Qualcosa che sia divertente o qualcosa che sia utile?

Magari qualcosa che sia utile e divertente insieme, perché alla fine ciò che conta davvero è che non sia il tradizionale regalo pacchiano a cui tutti penserebbero.

Lasciando da parte le penne stilografiche con la data del giorno della laurea e la targa che le è praticamente identica, ci sono altre mille idee per poter fare bella figura senza spendere tanto.

Nel caso in cui a laurearsi sia una ragazza, la scelta del presente non è certamente semplice ma bisogna pensare in un’ottica che differisca dal suo gusto personale e abbracci l’idea del futuro. Può essere utile e molto elegante regalare una borsa lavorata o semplice, che possa contenere tutti i documenti e le cose di cui avrà bisogno quando inizierà a lavorare e che quindi, abbia una capacità interna ampia. Un esempio è la ventiquattrore in pelle sintetica "Gloria Kaos” (42,99€) che può essere portata a tracolla. La linea squadrata le conferisce modernità mentre il colore nero e le rifiniture in acciaio la rendono moderna ed elegante.

In alternativa è possibile optare per una “Domiso” (22,99€) , una ventiquattrore realizzata con una fodera in pile in grado di proteggere il proprio laptop dagli urti e dall’acqua. Sebbene presenti un design più pratico, è un prodotto ideato per durare e comodo da portare con sé grazie alle imbottiture presenti sugli spallacci, oltre a essere un accessorio di design disponibili in diversi colori.

Per le ragazze amanti della scrittura invece, un’idea potrebbe essere la penna stilografica ma, attenzione! Non parliamo della classica penna tutta lucida e banale, quanto piuttosto di una penna a sfera multifunzione che ha anche una porta USB di 32 Gb di memoria (50€) firmata “Emozioni Artigiane”. Sull’involucro esterno in legno è possibile far incidere il nome della ragazza o un “congratulazioni” mentre, la chiavetta presente all’interno può essere sfilata e archiviare una grande quantità di file utili.

Decisamente molto carino e particolare è anche il taccuino di cuoio “Okfpo” (21€) disponibile in 5 colori, che si può trasformare in un diario oppure in un quaderno dove annotare cose importanti di lavoro.

All’interno vi sono solo pagine bianche rilegate da un insieme di anelli e il laccetto esterno chiude la custodia vintage morbida ma molto resistente. Se la ragazza che si laurea ha uno spirito sportivo si può sempre scegliere di comprarle un bello smartwatch da poter utilizzare mentre corre o mentre si allena. Su Amazon ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i budget ma finora, quello più economico e valido è l’ “Oppo Band Style” (49,99€).

Qualora invece si trattasse di una ragazza raffinata, che ama i gioielli e le cose che luccicano, si può andare sul sicuro scegliendo fra i componenti “Pandora”. Il più gettonato per questo evento è il pendente con il tocco (35€), il charm con i libri e la pergamena (39€), il gufetto con gli occhi blu (49€).

Ovviamente per scegliere questo tipo di accessorio è fondamentale che la ragazza abbia già il bracciale o che qualcuno scelga di regalarglielo lo stesso giorno in modo da comporlo senza rischiare di perdere i pezzi. Se così non fosse, allora si può optare per qualcos’altro dello stesso marchio oppure cambiare genere e indirizzarsi su “Swarovski” che propone una luminosa collana con pendente (49€) indomabile tutti i giorni o nelle occasioni speciali.

Un elemento di buon gusto in grado di arricchire l’abbigliamento femminile e far splendere ancor di più l’incarnato. Altri due regali utili potrebbero essere collegati al fatto che la ragazza ami gli oggetti non troppo seri e in questo caso vi consiglio di andare a spulciare nel sito di troppotogo.it dove ci si può davvero sbizzarrire.

Qui si possono trovare tazze personalizzabili (9,95€), lampade led dalle forme strane (39,95€), cuscini ambigui (19,95€) ma anche accessori per la cucina e per il tempo libero. Il segreto nel fare un regalo indimenticabile è pensare fuori dagli schemi senza preoccuparvi di risultare sgarbati o eccessivi. La laurea è una festa, dopotutto.

10 regali di laurea per ragazzo a meno di 50€

Pensavate che una laureanda fosse peggio di un laureando in termini di scelta del regalo. Solitamente è così, le ragazze hanno gusti più difficili da indovinare e spesso non prendono alla leggera il genere di presente da voi scelto. A volte però quelli a risultare più complicati sono i ragazzi anche solo partendo dal fatto che la lista dei regali a loro dedicati è abbastanza ristretta e la scelta diventa davvero ardua.

Per tranquillizzarvi, ecco alcuni dei presenti più belli e divertenti del 2022 e sempre a un prezzo non superiore ai 50€. Primo fra tutti la maschera da sci barbuta “Beardski” (29€) che a primo impatto può sembrare sconveniente ma, vi assicuro, genererà molta ilarità in una giornata già piuttosto allegra. Un altro regalo molto esilarante può essere il pigiama artigianale, visto che i ragazzi difficilmente ne hanno uno decente da indossare. Su Amazon ce ne sono di diversi tipi e la maggior parte è firmata “Marvel” (da 19,90€), giusto per ricordargli tutte le sere che aver conseguito questo titolo lo ha trasformato in un supereroe. Un altro presente molto gradito ma un pò più classico potrebbe essere il trolley da viaggio rigido “CABIN GO” (49,90€) disponibile in otto nuance diverse, perfetto per il viaggio post laurea a cui tutti i ragazzi aspirano.

Ma se il viaggio di piacere non è contemplato, allora perché non regalargli un portacamicie rigido da viaggio di lavoro? L’azienda “Packshi” (33€) ne ha sfornato di tre colori differenti, tutti dotati di almeno 4 scomparti.

La superficie esterna in nylon è resistente all’acqua e il rivestimento interno è in velluto con una protezione speciale per il colletto di ogni camicia.

Per i ragazzi organizzati, un’idea potrebbe essere quella di regalare un organizer da comodino firmato “Robomanor” (39,99€) dove poter mettere l’orologio, gli occhiali da sole, le monetine e le chiavi della macchina.

Dotato di un porta smartphone, questa forma in legno consente di ricaricarlo in velocità senza avere troppo fili persi qua e la. Se il ragazzo ama i braccialetti e non se li toglie mai, potrete optare per un bracciale “Kidult” (34€) in pietra onice e acciaio con pendente abbellito dalla scritta GRAD (ovvero graduation). All’interno della scatolina che lo contiene c’è sempre una frase dedicata, in questo caso “E questo è solo l’inizio di un mondo di soddisfazioni. Congratulazioni dottore, siamo davvero orgogliosi di te!”, perciò se non sapete cosa scrivere nel biglietto, con questo presente avrete già un pensiero in meno.

Amante del brivido? Nessun problema, anzi. Il pacchetto “Guidare una Ferrari in pista” (49€) è perfetto per fargli provare 1 giro di pista a bordo della rossa più veloce di sempre. Dopo l’accoglienza presso lo stand dell’organizzatore (a Roma) potrà salire a bordo della Ferrari F458 Italia e ricevere un diploma come ricordo da portare a casa.

E sempre i tema di auto, perché non comprargli un bel compressore digitale portatile “Xiaomi” (48€) in grado di gonfiare anche le ruote di bici e moto, materassini e palloni. Dispone di un display a sensore digitale di pressione con programmi predefiniti e contiene anche un cavo USB, tutto racchiuso in una pratica custodia da trasporto.

Utili per tutti i giorni invece, è la lampada da tavolo magnetica “Uuffoo” (35€) oppure la tastiera bluetooth “Logitech” (42€) che può servire per usare il computer rimanendo comodamente seduti sul divano. Tutti regali molto simpatici non trovate?

Quanti soldi mettere nella busta regalo per la laurea?

Quelle rimportare qui sopra sono tutte idee originali ma se ci trovassimo a pensare all’ultimo e a non avere tempo sufficiente per andare a comprare o farci spedire il regalo, allora la scelta ricadrà sulla busta. Il dilemma purtroppo è sempre lo stesso: quanti soldi ci devo mettere dentro?

Secondo stime recenti, in media un parente stretto come un genitore, un fratello, un nonno o uno zio non deve mai scendere al di sotto dei 100€ esattamente come dovrebbe fare il partner del laureando o della laureanda.

Per gli amici invece, vale la regola dei 20€-50€ mentre per i colleghi o i compagni di studio che partecipano alla Laura, il minimo indispensabile sarebbe quello dei 50€ tondi.

La questione si fa più semplice quando la busta viene fatta in gruppo e arriva a toccare l’impensabile quando si sceglie di regalare soldi digitali.

Una tendenza nuova per chi non ha tempo da perdere ma decisamente poco convenzionale per un giorno così importante. Un’idea simpatica potrebbe anche essere quella di mettere uno o più gratta e vinci nella busta sperando che almeno uno di questi possa far vincere qualcosina al festeggiato o alla festeggiata. In ogni caso, il regalo più bello e significativo sarà la vostra presenza e il vostro supporto morale perché in un momento così teso e critico, per chi si laurea è di grande aiuto avere qualcuno che fa il tifo qualunque sia il voto finale.

Per tutti coloro che ci sono passati il regalo conta fino a un certo punto mentre gli applausi e i sorrisi di orgoglio non hanno prezzo!

