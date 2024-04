Tra le blue chip che oggi riescono a fare meglio del Ftse Mib troviamo anche Moncler, che sale per la seconda giornata consecutiva.

Moncler sale ancora nel giorno dei conti

Il titolo ieri ha guadagnato quasi un punto percentuale dopo tre sessioni consecutive in calo e oggi si spinge ancora in avanti.

Mentre scriviamo, Moncler viene fotografato a 66,26 euro, con un vantaggio dello 0,64% e oltre 175mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 750mila.

Il titolo finisce sotto la lente in attesa dei dati relativi al fatturato che saranno diffusi oggi dopo la chiusura di Piazza Affari.

Moncler: le attese di Equita SIM sulla trimestrale

Gli analisti di Equita SIM stimano un fatturato consolidato di 780 milioni di euro, in rialzo del 7% su base annua.

Nel dettagli, il marchio Moncler contribuisce al risultato complessivo con ricavi in crescita del 15% a 670 milioni di euro, trainato dal retail, che gli analisti si aspettano cresca ancora del 20% anno su anno, in linea con il trend del quarto trimestre 2023, ancora sostenuto dal forte slancio delle vendite invernali e dall’eccezionale risonanza dell’imponente show di Grenoble a Saint Moritz il 3 febbraio.

Gli esperti stimano una crescita di tutte le nazionalità, a partire dal cluster cinese, ma anche da quello coreano, ancora in crescita a doppia cifra e seguito dagli europei. Dall’altra parte, Equita SIM stima giapponesi e americani flattish, anche se con una certa volatilità.

Gli analisti ricordano che il primo trimestre vale circa il 24% dei ricavi retail dell’intero anno. Nel wholesale, si stima un trend negativo, coerente con le attese per il 2024.

Per Stone Island è atteso un fatturato in calo del 9% a 111 milioni di euro nel primo trimestre. con wholesale fortemente negativo, mitigato da una robusta crescita del retail, grazie al contributo dei negozi di recente apertura e di alcuni negozi passati alla gestione diretta in Cina, ma anche grazie alla performance positiva dei negozi esistenti.

In attesa dei dati ufficiali, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione “buy” su Moncler, con un prezzo obiettivo a 71,5 euro.

Moncler: le attese di Barclays

Bullish anche la view di Barclays, che sul titolo ha un rating “overweight”, con un target price alzato da 60 a 67 euro.

Secondo gli analisti, i ricavi del primo trimestre dovrebbero mostrare un solido momentum nella maggior parte delle aree geografiche, ma soprattutto in Asia.

Nel dettaglio, il fatturato è visto a 795 milioni di euro, in rialzo dell’11% a cambia costanti, con il marchio Moncler a +14% e Stone Island a -7%.

Moncler sotto la lente di UBS

A puntare sul titolo è anche UBS che invita ad acquistare, con un fair value incrementato da 72 a 78 euro.

Anche la banca elvetica si aspetta da Moncler un fatturato pari a 795 milioni di euro nel primo trimestre.

Per il marchio Moncler, l’Asia dovrebbe trainare con un rialzo del 24%, mentre Europa e Americhe sono viste in crescita rispettivamente del 9% e del 5%.