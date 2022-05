Si apre un nuovo capitolo nell'assurda storia del pallavolista Roberto Cazzaniga, vittima di una truffa amorosa: disposto il sequestro dei beni della finta fidanzata per 600 mila euro. Ecco le novità.

Per 15 anni il pallavolista Roberto Cazzaniga ha avuto una relazione virtuale con una ragazza brasiliana di nome Maya, alla quale durante il loro fidanzamento ha versato una cifra totale di 700mila euro. Poi la scoperta che ha gettato lo sportivo vittima di una truffa amorosa, in un vero e proprio incubo: Maya, la donna di cui è innamorato, non esiste.

Al suo posto due donne, o meglio, una che per sedurlo ha utilizzato le foto di una famosissima modella brasiliana. Per lei la Procura di Monza ha disposto un sequestro da 600mila euro. Ma entriamo più nel dettaglio di questa assurda vicenda che comunque, almeno all'interno dell'aula del tribunale, non è ancora ufficialmente conclusa.

Roberto Cazzaniga vittima di una truffa amorosa: beni sotto sequestro per la finta fidanzata e la sua complice

Per anni Valeria Satta ha messo in atto una truffa davvero subdola ai danni di Roberto Cazzaniga. La Satta residente a Cagliari, scriveva messaggi sotto il nome della fantomatica Maya Mancini e utilizzava le foto di Alessandra Ambrosio, famosa top model ed ex angelo di Victoria's Secret.

Per la donna, accusata di truffa aggravata e continuata, è stato disposto il sequestro di tutte le disponibilità finanziarie. Dalle indagini sono emerse anche una serie di transizioni partite dal conto di Cazzaniga, circa 1.400, avvenute tra il 2008 e il 2021 divise tra ricariche, bonifici e anche l'acquisto di un'auto da regalare a Maya. Pare anche che parte di questa somma la Satta l'avrebbe divisa con una complice, ma le indiscrezioni a riguardo non sono ancora del tutto chiare.

Se Roberto Cazzaniga è riuscito finalmente a dimostrare la truffa ai suoi danni, si tratta comunque di una vittoria a metà. Tutte le transizioni avvenute prima del 2016 infatti, sarebbero cadute in prescrizione.

Chi è l'indagata inchiodata da Le Iene

Stando a ciò che è emerso dalle indagini e anche grazie alla scoperta fatta dal programma tv Le Iene coinvolte dallo stesso Cazzaniga, magari anche con la speranza che i suoi sospetti (e ancor prima quelli dei suoi cari) fossero infondati, dietro il volto di Maya ci sarebbe appunto quello di Valeria Satta, una donna sarda, disoccupata e madre di due figli. La Satta, ormai scoperta, avrebbe ammesso tutto quasi subito davanti alle telecamere dello show di Italia 1 ma non accetterebbe le accuse di raggiro, poiché secondo quanto dichiarato dalla stessa, ha "solo" chiesto i soldi che Cazzaniga le ha poi dato di sua spontanea volontà.

Per quanto riguarda l'ipotetica complice invece non ci sarebbero particolari notizie e la stessa Alessandra Ambrosio, quella vera, risulterebbe estranea ai fatti, cosa che se venisse dimostrata la renderebbe a sua volta vittima di furto di identità. Come abbiamo detto infatti la Satta avrebbe usato le immagini e alcune registrazioni audio della modella per sedurre il malcapitato Cazzaniga e spillargli così tutti i suoi risparmi fingendo anche malattie gravissime per smuovere la coscienza di Roberto, ormai totalmente coinvolto nella relazione.