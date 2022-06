Scusate se esisto è un film italiano del 2014, di genere commedia, diretto da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Raoul Bova nel cast. Scopriamo qualcosa in più sulla trama, dove vederlo e su qualche curiosità riguardo la storia vera dietro al film.

Scusata se esisto, la trama e il cast

Serena Bruno è un architetto di origini abruzzesi che come accade saltuariamente con molti giovani professionisti ha trovato la fortuna della propria professione all'estero ma che, arrivata ad un certo punto della sua carriera, decide di rientrare in Italia, il Paese in cui è nata e a cui è rimasta visceralmente legata.

Inizia così la ricerca di un lavoro nel suo campo, che nonostante il curriculum strabordante di esperienza, si rivela essere una vera e propria assurda impresa. Per svolgere la propria professione, Serena giunge alla conclusione che deve fingere di essere un uomo.

Nella sua vita entra Francesco, ristoratore molto affascinante di cui si invaghisce. Unico problema? Francesco sembra essere attratto più dagli uomini che dalle donne. Un ostacolo non da poco che però non ferma i due dall'iniziare una convivenza proprio come se fossero una coppia.

Protagonisti principali di Scusate se esisto, come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, sono Paola Cortellesi e Raoul Bova, che recitano rispettivamente nei panni di Serena e Francesco.

Completano il cast Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci, Stefania Rocca e Federica De Cola. Ci sono poi anche Beatrice Vendramin, Simon Grechi, Antonio D'Ausilio, Filomena Macro, Franca Di Ciccio e Valeria Flore.

La storia vera dietro al film e dove vederlo

Scusate se esisto è ispirato ad una storia vera, quella dell'architetto italiano Guendalina Salimei che nel 2009 vince il concorso per la riqualificazione del Corviale, un noto quartiere residenziale di Roma. Ma è anche la storia di moltissimi giovani italiani.

Il film infatti, dal suo inizio fino al finale, gioca a prendere in giro una dura realtà tutta italiana che non riguarda solo le donne e il campo del lavoro, ma anche chiunque sia costretto a nascondere la propria identità intesa non solo come nome e cognome, ma anche come modi di vivere la propria vita nel privato. Tutto il film viaggia sui binari della finzione attuata come soluzione estrema per ottenere il proprio posto nel mondo.

Triste constatare come la trama rispecchi in tutto e per tutto la realtà che in tantissimi tra donne (in prevalenza), uomini e appartenenti alla comunità LGBTQ+, per la maggior parte giovani e preparati, si ritrovano a dover affrontare di questi tempi.

Se anche voi volete recuperare la visione di Scusate se esisto potete farlo in streaming su Netflix oppure su RaiPlay, la piattaforma gratuita della RAI a cui si accede semplicemente registrandosi con la propria e-mail e dove appunto potete trovare il film completo gratis e in italiano. In alternativa, su YouTube, sono disponibili tantissime scene tratte dal film, il trailer e anche qualche fuori onda!