La filosofia dello slow shopping sta dilagando sempre di più. Sono tantissime infatti le persone che in nome di una moda sempre più sostenibile e consapevole scelgono di allontanarsi dal low cost a favore di uno shopping più ponderato, sicuramente più costoso, ma decisamente molto più duraturo.

A tal proposito, abbiamo pensato per voi ad una serie di validi motivi per comporre un guardaroba sempre più "pensato" e soprattutto anti-spreco, sia per quanto riguarda i capi stessi che andremo ad acquistare sia per quanto riguarda l'ambiente e, cosa non meno importante, i nostri risparmi.

Cos'è lo slow shopping

Come dicevamo, si tratta di una vera e propria filosofia il cui scopo risulta subito chiaro già a partire dal nome. Slow shopping infatti vuole indicare un modo di comprare più lento e quindi anche più ponderato, in netto contrasto con la fast fashion, culla dell'iperconsumismo, a cui la società del "tutto e subito" ci ha purtroppo abituati.

L'idea, banalmente, è quella di "pensarci due volte" prima di comprare quel capo in vetrina che ha subito attirato la nostra attenzione. Un'azione che ci costringe inevitabilmente ad un'attenta riflessione su ciò che già abbiamo e su ciò che ci serve realmente.

Se trovate che sia scontato, provate a contare tutte quelle volte in cui avete comprato qualcosa più per sfizio che per reale bisogno. Non vi bastano le dita vero? Se la risposta è sì, allora lo slow shopping potrebbe fare proprio al caso vostro.

Una scala di valori anche per lo shopping

Lo slow shopping ci spinge ad adottare una sorta di scala di valori anche nell'acquisto di un semplice capo. Le domande che ci si deve porre, ancora prima di tirare fuori il portafogli, sono: mi serve davvero? Non ho già qualcosa di simile? Con cosa posso abbinarlo per sfruttarlo il più possibile?

A proposito di poter sfruttare lo stesso capo per più stagioni inoltre, bisognerebbe fare un ulteriore passo, fermandosi a riflettere sul rapporto qualità-prezzo. Lo slow shopping, a differenza della fast fashion ci induce anche a pensare più a lungo termine, facendoci optare per una scelta che se all'inizio può sembrare più costosa viene però ammortizzata nel tempo.

Comprare in modo consapevole è salutare e più divertente

Seguendo la scala di valori dello slow shopping, comprare in modo consapevole si rivela essere non solo una scelta più salutare per il nostro portafogli e per l'ambiente, poiché in questo modo si tendono ad evitare il più possibile sprechi di ogni tipo che vanno a influire sulle spese e anche sull'inquinamento del nostro pianeta.

Comprare in modo consapevole può rivelarsi anche un'attività divertente, per giocare letteralmente con la moda pensando agli abbinamenti sempre più diversi da comporre usando ciò che abbiamo nell'armadio e il poco che invece abbiamo acquistato. Per farlo possiamo aiutarci anche con alcune app create per aiutarci a catalogare tutto quello che già è presente nel nostro armadio. Una su tutte? Whering per esempio.

Se poi allo slow shopping aggiungiamo anche la ricerca dei capi vintage che si possono trovare nei mercatini dell'usato o nei negozi specializzati, ecco che il momento degli acquisti non sarà più un dramma condito dai sensi di colpa. Provare per credere!