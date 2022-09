Per alcuni è nome già noto per altri lo sarà presto. Sophie Codegoni sarà accanto a Bonolis nel seguitissimo programma in onda su Mediaset.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro, il quiz show di successo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Il casting e la scelta sono stati portati avanti da Sonia Bruganelli, moglie del conduttore e la ragazza promette di essere adatta al ruolo, per bellezza e simpatia. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto, i programmi televisivi a cui ha partecipato, la vita privata e qualche curiosità.

Chi è Sophie Codegoni, scelta da Sonia Bruganelli come "Bonas"

É proprio al GfVip che la storia di Sophie e quella di Sonia Bruganelli, opionista nel programma, si sono incrociate per la prima volta; la ragazza ha infatti partecipato alla scorsa edizione del reality di Canale 5, dove ha conosciuto anche il suo attuale fidanzato, Alessandro Basciano, che proprio di recente, ha fatto la sua proposta di matrimonio alla bella Sophie, proprio sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia (non ci si poteva aspettare un coronamento diverso per un amore nato proprio sotto le telecamere di un programma televisivo).

Sonia Bruganelli ha recentemente dichiarato che il personaggio della Codegoni si distaccherà un po' da quello degli anni precedenti, infatti la nuova Bonas di Avanti un altro dovrà impersonare un ideale un po' differente, dove la bellezza fisica è sì importante, ma non più dell'intelligenza e della simpatia.

Un ideale dunque che si adegua ai tempi in cui viviamo, come la Bruganelli ha più volte sottolineato.

Qualche curiosità sulla vita di Sophie Codegoni, dal fidanzato ai programmi televisivi

Ma chi è la ventunenne varesina che da un po' di tempo a questa parte sta conquistando sempre più spazio in televisione?

La carriera di Sophie Codegoni inizia ad Uomini e donne, dove partecipa come tronista del trono classico; al termine del programma Sophie esce fidanzata con Matteo Ranieri, storia che però, a telecamere spente, sembra non avere le carte in regola per decollare, cosa che ha portato molti a pensare che la partecipazione della ragazza al dating show di Maria de Filippi sia stato solo un metodo per avere accesso al mondo dello spettacolo e che in realtà non avesse mai avuto un reale interesse per il suo corteggiatore.

Dopo la sua partecipazione al programma, emerge una notizia che la terrà al centro del gossip anche una volta entrata nella casa del Grande Fratello, ovvero la sua storia d'amore con Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, che in una storia Instagram l'aveva definita come "la sua compagna e convivente".

Durante il Gf, Sophie dichiarerà finita la storia con Corona e si lascerà travolgere dai sentimenti per Alessandro Basciano, che proprio di recente l'ha chiesta in moglie davanti a tutti i fotografi del Festival del Cinema di Venezia, suscitando sul web reazioni contrastanti, tra chi invidiava la loro storia d'amore e chi invece si diceva convinto che fosse tutto fatto solo ed esclusivamente per visibilità e pubblicità.

Il Grande Fratello ha quindi rappresentato per Sophie un vero e proprio portone sul mondo dello spettacolo, che al momento dichiara che la sua esperienza ad Avanti un altro sarà un passo fondamentale per la sua gavetta in televisione, oltre che per iniziare una convivenza a Roma insieme al suo Alessandro Basciano.