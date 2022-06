Dopo due anni, i Bootcamp di X Factor 2022 aprono le porte al pubblico. Inviare domanda è semplicissimo, così come partecipare ai casting. Le puntate andranno in onda da settembre. Guida e contatti utili!

Tra i talent show televisivi italiani non solo più longevi, ma anche più amati e seguiti dal grande pubblico, anche quest’anno torna X Factor, giunto alla sua 16esima edizione!

Dopo aver dato il via alle carriere di artisti come Marco Mengoni, Lorenzo Fragola e i Maneskin, X Factor ha già iniziato con le prime audizioni alle quali, a breve, faranno seguito i Bootcamp.

Se negli ultimi due anni, a causa della pandemia da Covid-19, non è stato possibile far partecipare il pubblico, quest’anno i Bootcamp spalancano le porte ai fan, che potranno così assistere dal vivo e divertirsi insieme ai nuovi giudici.

Partecipare al pubblico dei Bootcamp di X Factor 2022

Vuoi entrare a far parte del pubblico ai Bootcamp della nuova edizione di X Factor? Partecipare è molto semplice, segui le indicazioni riportate di seguito:

età minima per partecipare: 12 anni compiuti

dove si svolgeranno le audizioni: Piazza Carlo Stuparich, 1 all’Allianz Cloud di Milano

quando: 25 e 26 giugno 2022

Invia un’email a pubblicoxf2022@fremantle.com indicando:

quale data scegli tra il 25 e il 26 giugno 2022

il numero di persone per le quali stai presentando domanda di partecipazione

nome, cognome ed età di tutti i partecipanti

numero di telefono di un referente (in presenza di minori è obbligatorio il recapito di un genitore, tutore o delegato)

Basta inviare una sola domanda, così da evitare confusione ed eventuali sovrapposizioni.

Partecipare come pubblico ai Bootcamp di X Factor 2022 è assolutamente gratuito, quindi non è previsto alcun pagamento per il biglietto di ingresso.

I posti disponibili sono limitati, quindi è consigliato inviare la richiesta il prima possibile.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di X Factor: xfactor.sky.it.

Quando inizia X Factor 2022

X Factor 2022 non ha ancora una data di inizio, ma la comunicazione potrebbe giungere già nelle prossime settimane. Di solito, il talent va in onda tutti i giovedì a partire dalla seconda metà del mese di settembre. In linea di massima, quindi, dovrebbe essere possibile vederlo intorno al 16 settembre per poter godere della finale nel mese di dicembre.

I giudici di X Factor 2022: chi sono e new entry

La 16esima edizione del talent show ha una veste del tutto nuova: dopo l’addio (o l’arrivederci?) di Emma e Hell Raton, arrivano Fedez (già giudice dal 2014 al 2018), Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkmoni come giudici e Francesca Michielin come presentatrice!

La sintonia tra i cinque, stando ai social, sembra già essere solida e affiatata, il che non appare strano considerando che Fedez ha recentemente duettato a Sanremo con la Michielin e collabora con D’Amico.

Insomma, il gruppo promette grandi sorprese e, soprattutto, tanto divertimento!

Dove vedere X Factor 2022

Come ogni anno, anche la nuova edizione di X Factor verrà trasmessa su Sky Uno (canale 108 di Sky), Sky Go on demand e Now Tv. Se tutto rimarrà invariato, le puntate andranno in onda il giovedì e la replica sarà disponibile il venerdì seguente su Tv8, tranne la finale, che verrà trasmessa in diretta e in contemporanea su tutti i canali e le piattaforme.

Come iscriversi ai casting di X Factor 2022

Vuoi essere protagonista di X Factor 2022 e partecipare ai casting? Se la musica è la tua passione e hai voglia di far vedere a tutti il tuo talento, iscriverti alle audizioni è molto semplice:

vai sul sito xfactor.sky.it/info/casting-selezioni

se hai già uno Sky ID clicca su Accedi, altrimenti seleziona il tasto Crea Sky ID (puoi ottenerlo anche senza essere cliente Sky)

effettua il login e spunta la voce corretta tra “Sì, sono maggiorenne, ho già 18 anni” e “No, non sono maggiorenne”

leggi e conferma le informative

compila il form in tutti i campi

Nel caso di band è solo il portavoce a dover compilare il form per inviare domanda.