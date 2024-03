Alessandro Michele: a quanto ammonta lo stipendio del nuovo direttore di Valentino?

Alessandro Michele, ex direttore artistico di Gucci per ben vent'anni, nel mese di marzo 2024 è entrato a far parte della grande famiglia di Valentino. Vediamo a quanto ammonta lo stipendio dello stilista.

Dopo l'addio di Pierpaolo Piccioli, Valentino ha scelto un altro direttore creativo di prestigio: Alessandro Michele, che per vent'anni ha diretto Gucci. L'annuncio è stato dato il 28 marzo 2024, con l'incarico che entrerà nel vivo a partire dal 2 aprile. La Maison ha annunciato così il suo arrivo:

Lo stilista, considerato un "talento eccezionale" dotato di "creatività e sensibilità", entra così a far parte della grande famiglia di Valentino. Attualmente, la maison è detenuta al 70% dal Gruppo Mayhoola, mentre il restante 30% è del Gruppo Kering,

Visto il curriculum di Alessandro, una domanda è lecita: a quanto ammonta il suo stipendio? Al momento non è dato saperlo, ma possiamo basarci sulla retribuzione che percepiva da Gucci. Stando ad alcune indiscrezioni, il compenso di Michele era pari a 55 mila euro all'anno, poco più di 4,580 euro al mese.

Considerando che Alessandro Michele ha lavorato per ben vent'anni con Gucci, è normale che gran parte del suo patrimonio sia da ricollegare soprattutto ai compensi ottenuti come direttore creativo. Ovviamente, nel tempo ha svolto anche altre attività, ma tutte di minore importanza, almeno a livello economico.

Stando ad alcune indiscrezioni, il suo patrimonio ammonta a circa 400 mila euro. E' bene sottolineare che si tratta di stime e non si hanno informazioni certe o ufficiali inerenti le sue ricchezze. Queste ultime aumenteranno con la nuova assunzione da parte di Valentino? Immaginiamo di sì. Alessandro ha annunciato così il nuovo incarico nella Maison:

È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino. Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola “bellezza” in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia. A questa storia va il mio primo pensiero: alla ricchezza del suo patrimonio culturale e simbolico, al senso di meraviglia che ha saputo costantemente generare, all’identità preziosissima che i suoi padri fondatori, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato. Si tratta di riferimenti che hanno sempre rappresentato per me una irrinunciabile fonte di ispirazione e a cui intendo rendere omaggio rileggendoli attraverso la mia visione creativa. (...) Oggi cerco le parole più adatte per dire la gioia, per renderle omaggio: i sorrisi che scalciano in petto, il senso di profonda gratitudine che accende gli occhi, quel momento prezioso in cui necessità e bellezza si tendono la mano. La gioia è però cosa talmente viva che temo di ferirla, dicendola. Che basti quindi il mio inchino a braccia spalancate per celebrare, in questo inizio di primavera, la vita che si rigenera e la promessa di nuove fioriture.