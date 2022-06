Cillian Murphy è uno degli attori del momento. Il suo Tommy Shelby nella serie tv "Peaky Blinders", disponibile su Netflix con la sesta ed ultima stagione, ha conquistato davvero tutti! Ma è solo l'ultimo in ordine di tempo, di una serie di personaggi che hanno permesso all'attore di guadagnare sempre più popolarità e che di conseguenza, gli hanno permesso di accumulare un patrimonio niente male. Ecco a quanto ammonterebbe secondo alcune indiscrezioni.

Cillian Murphy, a quanto ammonta il patrimonio dell'attore

Classe 1976, di origini irlandesi, Cillian Murphy ha iniziato la sua carriera da attore prima a teatro e poi prendendo parte a diverse piccole produzioni nel suo Paese natale. Il successo nel mondo del cinema lo ottiene però grazie alla sua interpretazione di uno dei "cattivi" di Batman, ovvero Spaventapasseri, apparso nella trilogia del "Cavaliere oscuro" di Christopher Nolan.

Succesivamente lo stesso regista lo ha voluto anche per un altro film di successo, "Inception" in cui Murphy ha recitato accanto a Leonardo DiCaprio, ma abbiamo visto Cillian anche in "Dunkirk" nel 2017, insieme a Harry Styles.

Ad oggi comunque, il suo personaggio più importante e longevo rimane senza ombra di dubbio quello già citato di Thomas Shelby il celebre protagonista di "Peaky Blinders", ruolo ricoperto dal 2013 al 2022 (e si vocifera la sua presenza anche nel film tratto dalla serie). In tutto questo tempo, dicevamo, Cillian Murphy ha avuto l'occasione di accumulare un patrimonio davvero invidiabile.

Stando ad alcune indiscrezioni infatti, dal 2019 avrebbe accumulato una somma tra i 15 e i 20milioni di dollari. Avendo preso parte a produzioni milionarie che spesso si sono rivelate essere campioni di incassi in sala infatti non viene difficile immaginare le quote a più zeri destinate all'attore che hanno contribuito il formarsi di un conto in banca tanto colmo.

Alcune interessanti curiosità su Cillian

Murphy è sposato dal 2004 con Yvonne McGuinness, un'artista visiva il cui patrimonio netto è stimato, pare, attorno ai 3milioni di dollari. I due dopo aver vissuto per 14 anni a Londra, sono tornati a Dublino, in Irlanda, dove conducono una vita molto riservata insieme ai loro due figli. Si sa poco o nulla infatti riguardo la vita privata dell'attore e della sua famiglia.

Forte della sua fama, Cillian Murphy è spesso volto di diverse campagne pubblicitarie. L'ultima ma solo in ordine di tempo, quella di Montbanc, brand tedesco noto per le sue penne lussuosissime ma anche per i suoi orologi e gioielli, che solo nel 2017 avrebbe fatturato più di 300milioni di euro.

"Mens sana in corpore sano". Pensando a Cillian Murphy non può che venire in mente questa particolare locuzione latina. L'attore infatti a differenza del suo alter ego sullo schermo non fuma e conduce una vita sana caratterizzata dalla dieta vegetariana. Murphy inoltre nel 2011 è stato premiato dall'UNESCCO per il suo impegno e le opere benefiche destinate al Centro della ricerca per bambini e famiglie all'Università Nazionale dell'Irlanda a Galway.