Nonostante appaia ai più come un mondo sfarzoso e superficiale, farsi strada nel mondo della moda partendo da zero non è così semplice come può sembrare. Quello che vediamo noi, tra sfilate e post su Instagram è il prodotto finito, solo la punta di un iceberg che va ben più in profondità.



Non c'è dubbio sul fatto che con il suo brand di vestiti Elisabetta Franchi sia stata in grado di farsi spazio proprio in questo mondo e più in generale nell'imprenditoria del nostro Paese, fino anche ad arrivare a vincere il premio EY, come imprenditrice dell'anno nel 2021.

Tra boutique monomarca e multimarca infatti, la stilista ha trovato la chiave giusta per far crescere anno dopo anno la propria azienda con modelle ed influencer molto famose a livello internazionale che si sono fatte ambassadors del brand e store sparsi in tutto il mondo tra Parigi, Madrid, Dubai e anche Mosca.

Oltre a vip nostrane come Elisabetta Gregoraci, ad aver indossato i suoi abiti sono state anche star del calibro di Angelina Jolie, Jennifer Lopez e Lady Gaga. Ma a quanto ammonterebbe il suo patrimonio? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Franchi: a quanto ammonta il patrimonio della stilista

Oltre ad essere la proprietaria del brand omonimo che l'ha resa celebre in Italia e nel mondo, Elisabetta Franchi è anche a capo della Betty Blue Spa, la compagnia di produzione tessile di Granarolo, che si occupa di commercio all'ingrosso di vestiario e di accessori.

Dopo un primo sostegno del fondo d'investimento Trilantic Capital Partners, parte dell'azienda dal 2013, nel 2017 Elisabetta Franchi ha riacquisito il 100% delle azioni della società. Una prima mossa che, possiamo dire, ha portato alla stilista una grossa fortuna permettendole di crescere sempre di più.

Nel 2019, infatti, prima che lo scoppio della pandemia da Coronavirus bloccasse gran parte dei settori, il suo brand avrebbe raggiunto la soglia di 120milioni di euro di ricavi che le avrebbero permesso di espandersi anche al di fuori dell'Italia.

Una breve biografia

Classe 1968, Elisabetta Franchi è originaria di Bologna ed è la quarta di cinque fratelli. Sin dall'adolescenza cresce e fa esperienza nel mondo del commercio e della moda e nel 1998, insieme al marito ed imprenditore Sabatino Cennamo fonda la sua prima azienda: la Betty Blue Spa.

Dal loro matrimonio nasce la primogenita Ginevra, ma nel 2008 l'uomo viene a mancare a causa di una brutta malattia. Successivamente Elisabetta incontra Alan Scarpellini, imprenditore anche lui, è un amore della gioventù poi perso di vista. I due si sposano e danno alla luce il primo figlio per lui e il secondogenito per lei: Leone.

Il brand di Elisabetta Franchi inizia a vedere la luce nel 2006, quando l'imprenditrice acquista una ex ditta farmaceutica destinata a diventare il "quartiere generale" della Maison, che debutta ufficialmente con il nome della stilista solo nel 2012. Con lei lavorano anche la sorella Catia Franchi (oggi dama di Uomini&Donne) e la nipote Naomi Michelini.