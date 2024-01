Icon of the seas: ecco quanto costa un viaggio a bordo della nave

Quanto costa una vacanza a bordo della Icon of the seas? Stiamo parlando della nave più grande del mondo, inaugurata da Lionel Messi.

La Icon of the seas è la nave più grande al mondo. Offre piscine, acquapark, ben otto quartieri differenti, più di 40 ristoranti e bar e tante altre attrazioni. Quanto costa una vacanza? I prezzi non sono per tutti, ma neanche così inavvicinabili.

Icon of the seas: quanto costa una vacanza sulla nave?

Inaugurata da Lionel Messi, la Icon of the seas è stata costruita in 900 giorni presso un cantiere navale finlandese. Una vera e propria impresa, che è costata oltre due miliardi di dollari. Si tratta della nave più grande del mondo, con un peso di 250mila tonnellate e una lunghezza di 365 metri. Larga 70 metri e alta 80, può ospitare fino a 7.600 passeggeri.

A bordo della Icon of the seas lavorano 2.350 persone, che gestiscono al meglio 20 ponti, sette piscine e sei scivoli, una giostra, più di 40 fra ristoranti e bar e otto quartieri. Pensate che una zona è completamente dedicata alle famiglie con bambini. Le attrazioni sono infinite: c'è perfino un acquapark che finisce direttamente in mare.

Non solo, ci sono anche percorsi adrenalinici indimenticabili, come le "passeggiate nel cielo", i percorsi ad ostacoli e le prove di coraggio. Che dire poi delle giostre? Consentono si staccare i piedi dalla terra per ritrovarsi sospesi sopra all'oceano.

Come avrete facilmente intuito, la Icon of the seas è una nave extra lusso, che si prende cura degli ospiti in tutto e per tutto. Quanto costa una vacanza? I prezzi, ad essere onesti, non sono accessibili a tutti, ma neanche così proibitivi. Le tariffe vanno da 1.791 euro a persona per sette notti in una cabina interna, a 52.795 euro per la Owner Suite, la stanza più lussuosa. Entrambe le soluzioni sono all inclusive.

Icon of the seas: che rotte segue la nave più grande del mondo?

La Icon of the seas è in grado di soddisfare ogni esigenza, sia per gli adulti che per i piccini. Considerando la presenza di oltre 40 punti ristoro, è impossibile restare delusi perfino dalle offerte culinarie.

Non dimenticate, poi, che le sue rotte sono formidabili. La nave viaggia seguendo due itinerari: i Caraibi orientali o i Caraibi occidentali. Quest'ultima destinazione prevede anche una tappa sull’isola privata CocoCay, nelle Bahamas.

Se avete intenzione di prenotare un viaggio, sappiate che potete farlo a partire da febbraio 2024. La Icon of the seas, di proprietà della Royal Caribbean, salpa da Miami, in Florida. Questo significa che al costo della vacanza in mare dovete sommare anche quello per il viaggio fino in America. Un biglietto aereo dall'Italia potrebbe far lievitare molto il prezzo.