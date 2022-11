Icon of the Seas è la nave più grande del mondo e salperà per la prima volta all'inizio del 2024. La compagnia Royal Caribbean ha già svelato le attrazioni, le migliori cabine e suite, e il prezzo per una vacanza di 7 giorni a bordo di questo paradiso galleggiante.

Ami trascorrere le tue vacanze su una nave da crociera? Ti se mai chiesto qual è la nave da crociera più grande del mondo e che cosa contiene al suo interno? Potresti rimanere stupito, perché ti sto parlando di un paradiso galleggiante, un grandissimo parco divertimenti per grandi e piccini, dove si potranno trascorrere momenti davvero indimenticabili.

A partire dal 2024 salperà la nuovissima nave della Royal Caribbean: si chiamerà Icon of the Seas e sarà la nave da crociera più grande del mondo. Quanto costa una vacanza su questa nave e qual è il percorso che seguirà per il suo primo viaggio?

Vuoi scoprire quali sono le attrazioni della nuova Icon of the Seas? Mettiti comodo, sto per descriverti una delle esperienze migliori della tua vita da trascorrere a bordo della nave da crociera più grande del mondo.

Icon of the Seas, ecco la nave da crociera più grande del mondo

Se ami le crociere, a bordo della nuovissima nave della Royal Caribbean Icon of the Seas sarà amore a prima vista: la vacanza dei tuoi sogni è in partenza dall’inizio del 2024.

Icon of the Seas offre ai suoi passeggeri un soggiorno indimenticabile e unico grazie alle numerose attrazioni che ospita al suo interno. Ogni viaggiatore potrà scegliere che tipo di vacanza trascorrere: rilassante, all’insegna dell’avventura o del divertimento. Nessuno rimarrà deluso.

Cosa c’è sopra alla nave da crociera più grande del mondo

La nave da crociera più grande del mondo sarà divisa in otto quartieri, ognuno dei quali prevedrà una serie di spettacoli e intrattenimento per tutti i target e per tutte le età.

Sto parlando di una nave che ospita al suo interno una piscina diversa per ogni giorno di navigazione, oltre a un parco acquatico enorme affacciato direttamente sul mare e un parco avventura, in grado di accontentare grandi e piccini.

Non solo: sono presenti a bordo circa 40 locali diversi tra bar, ristoranti, lounge aperti giorno e notte per trascorrere una serata diversa ogni giorno tra intrattenimento, musica e spettacoli.

Tutte le attrazioni della nave da crociera più grande del mondo

All’interno della Icon of the Seas i passeggeri potranno lanciarsi all’avventura salendo sulle numerose attrazioni di Thrill Island o dell’Adrenalina Park, sfidando le altezze della parete da arrampicata.

Per chi ama i parchi acquatici, invece, c’è l’imbarazzo della scelta: sulla nave più grande del mondo si trova un enorme Acquapark Category 6, dove si potrà scegliere tra sei scivoli (anche con gommone) e una serie di piscine diverse ideali per ogni giornata di viaggio.

Una delle più belle piscine della Icon of the Seas - l'Hideaway Pool – si trova all’ottavo piano della nave ed è la prima piscina sospesa in mare.

Se invece ami rilassarti in piscina e goderti un buon drink, il luogo ideale per te è la piscina Swim & Tonic, una piscina con bar annesso dove godersi un buon cocktail direttamente in acqua o sullo sdraio, a Bagno Maria.

C’è poi la mitica Crown’s Edge sospesa a 47 metri di altezza, che da un lato permette di fare una passeggiata nel cielo, e dall’altro lato mette di fronte a un percorso a ostacoli, una corsa da brivido e una prova di coraggio a tutto tondo. Il pavimento sotto ai piedi potrebbe crollare da un momento all’altro, lasciando gli avventurieri a penzoloni sull’Oceano.

Quali sono le migliori cabine presenti sulla nave

Passando invece alle sistemazioni per gli ospiti, la nave da crociera più grande del mondo mette a disposizione una vasta gamma di cabine tra le quali scegliere: alcuni per famiglie, altre per coppie, altre ancora per chi intende godere del lusso e del massimo comfort possibile.

Per esempio, esistono le cabine Ultimate Family Townhouse, che sono caratterizzate da diversi livelli (generalmente tre), con una grande balconata e una cassetta per raccogliere la posta personale.

Le migliori cabine saranno sicuramente la Sunset Corner Suite e la Panoramic Ocean Views dell’AquaDome, con un affaccio davvero esclusivo per gli ospiti che non vogliono farsi mancare nulla.

Infine, la Royal Promenade regalerà ai suoi ospiti un affaccio diretto sull’Oceano can pavimenti diretto fino al soffitto.

Non mancheranno ovviamente le cabine con o senza bacone e le cabine interne, assolutamente tradizionali come per ogni altra crociera che si rispetti.

Quanto costa un viaggio sulla Icon of the Seas?

Ti ho convinto a salire a bordo della nave da crociera più grande del mondo?

Allora devi sapere che il primo viaggio della Icon of the Seas è previsto nel 2024, e riguarderà una crociera di 7 notti ai Caraibi con partenza da Miami. La nave è in grado di accogliere circa 7.000 passeggeri, considerare la lunghezza titanica di 365 metri.

Quanto costa salire a bordo? La compagnia Royal Caribbean ha pubblicato una serie di offerte per una vacanza di 7 giorni: i prezzi più bassi riguardano il mese di settembre 2024, quando sono richiesti 1.153 euro a persona per salire a bordo.