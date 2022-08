Viaggeresti sullo Sky Cruise? Se sei alla ricerca di una vacanza alternativa e originale, potresti avere l'occasione di prenotare una crociera sulle nuvole in un hotel di lusso che viaggia per diversi anni senza mai atterrare. Al suo interno troverai piscine, ristoranti, bar, teatri, discoteche e tantissimi negozi. Andiamo a scoprire cos'è lo Sky Cruise, quanto costa e da quando potremmo prenotare una crociera sulle nuvole.

Ti piacerebbe trascorrere una crociera tra le nuvole su un aereo di lusso che può accogliere fino a 5.000 passeggeri? Con il nuovissimo Sky Cruise, il tuo sogno potrebbe diventare realtà. Ma di che cosa stiamo parlando?

Si è diffuso nelle ultime settimane il video dell’imponente Sky Cruise, un aereo di lusso davvero molto grande in grado di ospitare fino a 5.000 persone e soprattutto - questa è la sua principale caratteristica - capace di rimanere in volo per anni grazie a un’alimentazione elettrica con piccoli reattori nucleari. Il video dell’aereo di lusso sta facendo il giro del web, anche se al momento si tratta solo di un'immagine. E tu viaggeresti sullo Sky Cruise?

Ecco come godersi una crociera sulle nuvole a bordo di un hotel di lusso grande come un centro commerciale: vi presentiamo lo Sky Cruise. Da quando si potrà viaggiare sulle nuvole e quanto potrebbe costare il viaggio? Ecco i dettagli.

Viaggeresti sullo Sky Cruise? Ecco il primo hotel volante e di lusso

Viaggeresti sullo Sky Cruise? Un hotel volante e di lusso per una crociera sulle nuvole: un piccolo angolo di paradiso che sembra aver rivoluzionato il modo di viaggiare. Dimenticate i jet privati dotati di qualsiasi comfort, oppure i voli di Lufthansa o Emirates, e salite a bordo del nuovissimo Sky Cruise.

Il progetto risale a oltre 11 anni fa e deriva dal disegno che fece l’art director Tony Holmsten. Di recente, un asso della grafica al computer Hashem Al-Ghaili, ha rimaneggiato l’idea e ha trasformato il progetto in un video.

Con oltre 33 milioni di follower su Facebook e milioni di visualizzazioni su Youtube, il giovane biotecnologo molecolare yemenita ha diffuso un video di presentazione del nuovo Sky Cruise, un aereo di lusso volante enorme.

Lo Sky Cruise è una struttura imponente, caratterizzata da 20 motori elettrici alimentati con piccoli propulsori nucleari che gli permetterebbero di rimanere in volo per diversi anni: questa è la sua vera forza. Sarà una rivoluzione per i prossimi anni?

Sky Cruise, il primo hotel volante e di lusso: tutti i suoi servizi

La sua grandezza è imponente, ben oltre le navi da crociera o i jet di lusso che ad oggi ammiriamo: lo Sky Cruise è capace di accogliere fino a 5.000 passeggeri al suo interno provenienti da tutte le parti del mondo. Grazie a tutti i servizi che include, risce ad offrire ai suoi ospiti tutti i comfort disponibili anche presso qualsiasi altro hotel di lusso.

Per l’approvvigionamento dei cibi e del carburante non servirebbe nemmeno atterrare: grazie a degli aerei commerciali elettrici tutto si svolgerebbe sulle nuvole, compresa anche la manutenzione obbligatoria. Una grandissima crociera sulle nuvole che ha stupito tutti i cittadini e incuriosito moltissimi ingegneri.

All’interno di questo imponente aereo, infatti, si trovano diverse piscine, ristoranti, bar, discoteche, teatri e tantissimi negozi. Non manca nemmeno un ospedale, un ponte di osservazione a 360 gradi, diversi ascensori, e sale per la realizzazione di grandi eventi.

Nei suoi maestosi punti di osservazione, gli ospiti potrebbero essere in grado di ammirare l’aurora boreale in un modo mai visto prima d’ora, oltre a poter ammirare le nuvole e il cielo a un palmo dal naso.

Potrebbe diventare la nuova crociera di lusso sulle nuvole, una vacanza paradisiaca da trascorrere lontano dalla quotidianità e dallo stress di tutti i giorni. Un vero e proprio paradiso dove trascorrere le proprie vacanze.

Sky Cruise, una crociera di lusso sulle nuvole: chi è il pilota

I passeggeri dello Sky Cruise potrebbero essere trasportati da e per qualsiasi aeroporto mondiale, considerando che sull’aereo di lusso sono disponibili diversi punti di atterraggio per i jet privati o commerciali.

Chi è il pilota dello Sky Cruise? In realtà, data la sua tecnologia, lo Sky Cruise potrebbe non aver nemmeno bisogno di un pilota: potrebbero essere i sistemi di intelligenza artificiale a guidare la struttura imponente in completa autonomia.

Ma ad oggi è già possibile viaggiare sullo Sky Cruise?

Sky Cruise, una crociera sulle nuvole: da quando sarà disponibile

Al momento lo Sky Cruise rimane un imponente aereo di lusso presentato in un video, ma ben presto potrebbe tradursi in una vera e propria crociera sulle nuvole per tutti coloro che intendono trascorrere delle vacanze alternative. Il video è stato pubblicato sul web proprio per aiutare le persone a “prendersi un momento per sognare un futuro in cui tali cose potrebbero esistere”.

Questo imponente velivolo potrebbe rivoluzionare il modo di vedere gli aerei, spostando gli hotel sulle nuvole e permettendo - forse solo ai ricchi - di godersi una vacanza "al di sopra" delle proprie aspettative.

Al-Ghaili, colui che ha pubblicato il video dello Sky Cruise, aveva condiviso – non molto tempo fa – un post nel quale riferiva gli ultimi progressi sulla fusione nucleare, arrivando a dichiarare con grande speranza che lo Sky Cruise potrebbe in futuro “vagare per i nostri cieli”. Forse già a partire dal 2030, oppure nel prossimo futuro.

Non sappiamo da quando, e nemmeno da dove partirà la prima crociera sulle nuvole, ma siamo certi che questo bellissimo sogno potrebbe presto realizzarsi grazie ai progressi scientifici e ingegneristici degli ultimi anni. D’altronde, un tempo non si pensava nemmeno lontanamente agli smartphone, ai laptop e a tutti i progressi tecnologici che ad oggi sono la nostra quotidianità.

Sky Cruise, quanto costa la crociera sulle nuvole

Nessun dettaglio, infine, sui costi di produzione di una struttura simile e nemmeno sui costi che potrebbe avere un viaggio a bordo di una simile struttura: sicuramente si tratterebbe di una vacanza per pochi fortunati cittadini…

E tu saliresti sull’imponente Sky Cruise per una crociera di lusso sulle nuvole?