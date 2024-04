Chi è Sonny Olumati? Il suo nome non è ancora molto noto nel mondo dello spettacolo, ma il giovane studente universitario ed attivista si è fatto strada sui social network, in particolare su Instagram, dove vanta moltissimi follower. Nonostante abbia già fatto delle apparizioni televisive, la sua prima esperienza ufficiale sul piccolo schermo è quella che sta facendo adesso al reality show L’isola dei famosi 18.

Tutto su Sonny Olumati: età, lavoro, vita privata, Instagram

Sonny Olumati è la grande sorpresa della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il naufrago è approdato in ritardo in Honduras ma è già pronto a mettersi in gioco e conquistare anche il pubblico da casa. Dispiace deludere i più curiosi ma per quanto riguarda la sua vita privata si sa davvero molto poco. È italiano ma ha origini nigeriane e parlando di sé dichiarò durante un’intervista a Vanity Fair:

La mia vita è piena di contraddizioni, parlo italiano, non conosco la lingua del mio Paese di origine ma qui sono considerato uno straniero.

Il giovane concorrente dell’isola più chiacchierata d’Italia è uno studente della facoltà di Medicina e a quanto pare gli mancano pochi esami al conseguimento del tanto agognato titolo di laurea. Inoltre è un breaker professionista. Sonny Olumati ha scritto anche un libro intitolato Il ragazzo leone in cui ha parlato del suo percorso di vita. Tra le altre attività di cui si occupa vi è quella di attivista per l’organizzazione Italiani senza cittadinanza.

Molto attivo sui social ha un profilo Instagram ufficiale: @sonny_olumati, e vanta oltre 161mila follower. Il giovane concorrente dell’Isola dei famosi è solito condividere moltissimi contenuti a sfondo sociale e politico.

Gli altri nuovi naufraghi

L’ingresso a trasmissione in corso di Sonny Olumati non è stato il primo ne l’unico. Insieme a lui ha messo piede in Honduras anche una nuova concorrente: Rosanna Lodi, nota come la “Campionessa di pasta sfoglia“, che sebbene sia meno seguita sui social di Olumati, ha molta più esperienza televisiva pregressa.

La settimana scorsa è stata la volta anche di un nuovo concorrente che però è durato davvero molto poco nel programma. Si tratta dell’attore siciliano Francesco Benigno. Sebbene sia stato definito “il naufrago ritardatario”, Benigno ha infiammato subito la trasmissione facendo nascere una polemica circa la sua esclusione quasi prematura dall’isola.

Insomma, il programma è iniziato da poco e sta già facendo parlare molto di sé; e se ne dovranno vedere ancora delle belle.

