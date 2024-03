Chi è Accorciabro, il tiktoker che riassume i video lunghissimi di altri creator

"Il tempo è una risorsa preziosa", e Accorciabro lo sa benissimo: il nuovo creator di Tiktok sta spopolando sulla piattaforma grazie a un format mai presentato in Italia (ma già presente negli USA dal 2022): riassumere video lunghissimi è il suo mestiere, in modo da evitare sprechi inutili di tempo.

Ecco chi è Accorciabro, il tiktoker che sta spopolando sul web, da dove nasce la sua idea e come ha fatto a ottenere questo enorme successo.

Chi è Accorciabro, il creator che spopola su Tiktok

Ormai è considerato un idolo, un punto di rifermento, un vero e proprio creator: Accorciabro ha portato in Italia un format già presente oltreoceano, che prevede la realizzazione di video brevissimi (di alcuni minuti al massimo) che vadano a riassumere i contenuti di altri creator troppo lunghi, noiosi o "ciarlatani".

Se siete delle persone che amano andare dritte al punto, Accorciabro potrebbe diventare il vostro migliore amico.

Seppure ancora molto riservato sulla sua identità e sulla sua vita privata, Rudy ha 34 anni, vive a Milano e si occupa di programmazione. Rudy è affetto dalla sindrome di Asperger, fa fatica a concentrarsi su determinati argomenti che escono dai suoi interessi.

Ha confermato a Fanpage di non aver avuto alcun profilo social sino al 4 febbraio 2024, quando ha creato dei profili personali che nell'ultimo periodo hanno ottenuto enorme successo.

Il segreto? Riassumere contenuti di altri content creator in poche parole: in questo modo, le persone non avranno bisogno di ascoltare un contenuto di 30 minuti, ma si limiteranno ad ascoltare il riassunto di Accorciabro.

Accorciabro, il segreto sta nel "succo"

L'idea riprende un format già presente negli Stati Uniti da qualche anno e l'obiettivo è quello di far risparmiare tempo agli utenti, che oggigiorno sono sempre più indaffarati tra lavoro, famiglia e altri impegni quotidiani.

Da qui è nato l'impegno di Acorciabro, il tiktoker che prende i video di altri content creator, aspetta che annuncino l'argomento trattato e poi interviene per riassumere in pochissime parole e minuti ciò che verrà detto in tutto il contenuto.

A un certo punto compare una tazza che svela il finale del video e il tempo risparmiato dagli utenti che hanno deciso di guardare il contenuto tagliato dal tiktoker.

Un successo enorme che lo ha portato a superare i 200mila follower in sole due settimane: segno che le persone sono sempre più attente alle gestione e all'utilizzo del proprio tempo, per ottimizzare il più possibile i momenti di libertà dal lavoro o dalla routine.

Il primo video di Accorciabro e il successo

Il primo video pubblicato da Accorciabro deriva dalla pagina Italiani Emigrati e riguarda il Paese in cui si pagano meno tasse in Europa: il video originale durava due minuti, ma la risposta si poteva dare in un secondo, la Bulgaria.

In un'altra occasione, più di recente, forse quella che lo ha portato ad avere un enorme successo, ha deciso di riassumere l'intervista di Chiara Ferragni da Fazio facendo risparmiare agli utenti la bellezza di 23 minuti e 54 secondi.

Il procedimento è semplice: tutto si può riassumere in pochi minuti, andando dritti al succo del discorso. Gli utenti taggano Accorciabro sotto i video che gli interessano, e lui li riassume in pochissime parole.