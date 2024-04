Telecom vola dopo la decisione di Vivendi

Non c’è due senza tre e così anche la seduta odierna è vissuta in positivo da Telecom Italia, che guadagna terreno appunto per la terza giornata di fila.

Archiviata la sessione di ieri con un progresso di un punto percentuale, il titolo quest’oggi riesce a fare decisamente meglio.

Mentre scriviamo, Telecom Italia viene fotografato a 0,233 euro, con un rally del 4,02% e oltre 161 milioni di azioni già passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 229 milioni.

Telecom: l’intervista al CEO di CDP

Telecom Italia resta sotto la lente dopo che nel weekend è stata pubblicata l’intervista al CEO di CDP, Scannapieco, che in un passaggio relativo a Open Fiber, ha detto che la fusione tra quest’ultima e NetCo è un obiettivo strategico, auspicando che “si possa aprire presto un tavolo di lavoro. Prima si fa e meglio è”.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la combinazione, con i dovuti remedies, sia molto probabile e l’unica strada per risolvere la situazione di stress finanziario su Openm Fiber e per dare garanzie sulla tenuta di medio termine della top-line di NetCo.

A detta degli esperti, la chiara presa di posizione di Scannapieco rende molto più concreta l’ipotesi di combinazione e quindi l’attivazione dei potenziali earn-out negoziati da TIM con KKR in caso di combinazione tra Netco e OF, per un importo fino a 2,5 miliardi di euro.

Al fine di evitare che questo percorso sia messo a rischio o ritardato, gli analisti di Equita SIM pensano che sia essenziale la partecipazione all’assemblea di domani e la conferma della continuità manageriale.

Telecom: KKR notifica alla DG Comp l’operazione NetCo

Intanto, si è appreso che venerdì, KKR ha notificato alla DG Comp l’acquisizione di NetCo.

La notifica segue una lunga fase di interlocuzione con l’autorità e fa pensare a Equita SIM che i temi principali siano stati quindi affrontati e che KKR sia ora confidente di aver dato adeguate rassicurazioni a riguardo.

La notifica fissa anche una tempistica più chiara per il completamento del processo, con 25 giorni lavorativi a disposizione dell’autorità per completare l’esame dell’operazione o decidere di andare in fase 2, ipotesi improbabile secondo Equita SIM.

Si conferma quindi giugno come la probabile data per l’ottenimento della seconda e ultima condizione sospensiva al closing dell’operazione NetCo.

Telecom: Vivendi si asterrà oggi in assemblea

L’attenzione torna intanto sull’assemblea di Telecom Italia in agenda oggi, in vista della quale ieri in serata, il primo azionista Vivendi ha fatto sapere che si asterrà dal volto per il rinnovo del Cda.

I francesi hanno ribadito le critiche al board attuale per la decisione di vendere la rete ai prezzi pattuiti con Kkr e per non aver coinvolto direttamente gli azionisti in questa scelta e dichiarando quindi di voler proseguire la causa contro la decisione del Cda.

Telecom: il commento di Equita SIM

Secondo Equita SIM, con l’astensione di Vivendi e il supporto atteso da Cdp e da larga parte degli investitori istituzionali, l’assemblea di Telecom Italia oggi dovrebbe eleggere la lista proposta dal Cda uscente e riconfermare Labriola come ceo del gruppo.

A detta degli analisti si tratta di un esito positivo per il titolo, che rimuove una prima importante incertezza sull’esecuzione del piano di delayering e di riduzione del debito, elemento essenziale per garantire la sostenibilità finanziaria di Telecom Italia e supportare il re-rating del titolo.

In attesa di novità, gli analisti ribadiscono la loro view bullish, con una raccomandazione raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 0,37 euro.