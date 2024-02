Le 3 migliori pagine per comprare visualizzazioni YouTube nel 2024

Chi dovrebbe acquistare visualizzazioni su YouTube

YouTube è un social media dove gli utenti condividono video di breve, media e lunga durata, passando dallo short sotto i 60 secondi fino alle dirette streaming disponibili come video.

Le piattaforme di cui parleremo:

• Visualizzazioni italiane e internazionali - Followerius

• Visualizzazioni di ogni tipo - SocialBoss

• Molta scelta, facile da usare - PopularityBox

In genere, la piattaforma favorisce i contenuti che ottengono molte visualizzazioni e commenti fin dai primi minuti/ore/giorni dopo la pubblicazione; in questo modo, i video popolari hanno più possibilità di comparire nei suggerimenti e di essere scoperti da utenti nuovi e potenzialmente interessati.

Per boostare in modo artificiale questa popolarità e avere più possibilità di ottenere una buona indicizzazione, è possibile comprare visualizzazioni YouTube in quantità proporzionata alle interazioni solitamente ottenute e al numero di iscritti.

Aumentando il numero iniziale di visualizzazioni ottenute da un video, sarà più facile che questo venga boostato da YouTube fino a raggiungere un pubblico più ampio e disposto a interagire con like, commenti, condivisioni e iscrizioni.

Tra le categorie che potrebbero ottenere i benefici maggiori dall'acquisto si trovano:

• canali YouTube appena aperti ma promettenti;

• profili connessi a un'attività professionale (artigianato, arte, musica, cucina, ecc.) o a varie tipologie di business che si estendono anche al di fuori di YouTube, per esempio tramite un e-shop;

• canali affermati che fanno fatica a proseguire nella crescita;

• canali a un passo dal rispettare tutti i criteri per ottenere la partnership con YouTube e poter quindi monetizzare i propri contenuti;

• influencer già affermati in altri social network che desiderano farsi una reputazione anche su YouTube.

Migliori piattaforme per comprare visualizzazioni su YouTube

Sappiamo bene che, per un utente ancora inesperto, potrebbe essere difficile capire come distinguere le piattaforme affidabili dove comprare visualizzazioni su YouTube senza rischi per la reputazione del canale.

Per questo motivo, abbiamo creato una lista di tre siti che offrono un maggior numero di garanzie ai propri clienti: Followerius, SocialBoss e PopularityBox.

Queste piattaforme hanno diversi aspetti in comune che ne evidenziano il livello di professionalità; ciascun sito, infatti:

• offre una buona varietà di bundle tra cui scegliere, così da soddisfare le esigenze di ciascun canale;

• tutela la privacy dei clienti in ogni fase di acquisto. Non è infatti richiesta la password del canale YouTube per comprare le visualizzazioni;

• presenta un prezzo sempre competitivo, che non rappresenta una spesa eccessiva ma è accessibile alle tasche di tutti i creator, senza pesare sul budget;

• fornisce altri articoli utili per un boost completo del profilo YouTube (commenti, like, ecc.) e per boostare altre piattaforme in parallelo, così da fare un'operazione di social media marketing più complessa;

• consente di pagare con vari metodi di pagamento, inclusa la carta di credito (o debito) oppure PayPal;

• invia solo visualizzazioni YouTube di alta qualità, pressoché uguali a quelle reali. Anche il metodo lento con cui vengono assegnate le views serve a ricalcare un aumento fisiologico;

• gli ordini sono protetti da una garanzia attiva in caso di mancata recezione del prodotto.

Followerius è un sito che consente di boostare moltissime statistiche, incluse ovviamente quelle dei canali YouTube.

Se gestite un profilo internazionale (magari in lingua inglese), dedicato agli utenti in tutto il mondo, potrebbe tornarvi comodo uno dei bundle di visualizzazioni internazionali.

Si parte da un minimo di 100 visualizzazioni a 2,19 euro (consegna in 1-2 giorni) fino a un massimo di 100.000 visualizzazioni. In questo caso, il prezzo è di 459,99 euro e i tempi di consegna vanno dai 3 ai 30 giorni.

Il fatto che le visualizzazioni su YouTube arrivino in tempi più lunghi serve a imitare una crescita naturale, rendendo il servizio di acquisto più difficile da individuare come sospetto.

Se invece avete un canale dedicato a un pubblico italiano, potete acquistare a prezzo più alto le visualizzazioni italiane. Il pacchetto da 500 visualizzazioni (consegna 1-2 giorni) costa 7,99 euro, mentre il più grande, da 25.000 euro (che arriva in 1-14 giorni) costa 317,39 euro.

Comprare visualizzazioni youtube economiche.

SocialBoss è un servizio che permette di effettuare un'operazione di social media marketing in molti social, incluso YouTube. In particolare, consente di comprare visualizzazioni, visualizzazioni selezionate in base al paese di provenienza (come l'Italia), visualizzazioni per le dirette oppure per gli shorts.

I bundle di visualizzazioni partono da 500 visualizzazioni (4,95 dollari in 1-2 giorni) fino al pacchetto da 100.000 (527,99 dollari in 1-4 settimane).

Di ogni opzione esiste anche la versione premium, che garantisce una maggior qualità a un prezzo più alto. Il bundle da 500 visualizzazioni costa infatti 7,45 dollari e quello da 100.000 arriva a 791,99 dollari.

Per gli utenti che vogliono cominciare da un ordine più piccolo, esistono anche i bundle da 50, 100, 200, 250, 300 e 400 visualizzazioni, perfetti per la maggior parte dei canali piccoli.

PopularityBox

PopularityBox offre la possibilità di boostare le statistiche di molti account social, oltre ovviamente a quelle del canale YouTube.

Le pagine contengono varie guide che spiegano passo passo come comprare i bundle di views e come farli fruttare al meglio.

I servizi offerti sono numerosi e di alta qualità; inoltre, il metodo con cui acquistare ogni singolo articolo è particolarmente semplice e sicuro anche per i meno esperti. Il servizio assistenza clienti è pronto ad aiutare in ogni fase dell'ordine e la privacy dei dati viene sempre rispettata.

Come acquistare visualizzazioni YouTube in modo sicuro

Comprare visualizzazioni YouTube è un procedimento che in genere viene svolto in sicurezza, a patto di basarsi sui siti affidabili come quelli sopracitati.

Oltre a scegliere la piattaforma giusta, è importante:

• non comprare troppe visualizzazioni YouTube tutte insieme;

• non comprare più pacchetti piccoli contemporaneamente presso servizi diversi;

• non comprare dei pacchetti troppo ravvicinati;

• non comprare troppe visualizzazioni in confronto al numero medio di interazioni ottenute.

In questo modo, sarà pressoché impossibile che YouTube identifichi una crescita sospetta e proceda alla rimozione delle interazioni comprate.

Comprare 1000 visualizzazioni su YouTube: è una buona idea?

Comprare visualizzazioni YouTube richiede una corretta valutazione preliminare, per capire qual è il numero corretto di views da acquistare.

Se il vostro canale è piccolo, poco avviato o aperto da poco tempo, è sempre conveniente non esagerare e limitarsi a comprare visualizzazioni YouTube in piccola quantità. Per esempio, 1000 è un buon numero di partenza per boostare un video particolarmente significativo e aiutarlo a ottenere una migliore indicizzazione.

I pacchetti più grandi, invece, dovrebbero essere comprati solo per boostare i canali YouTube già affermati, che però necessitano di raggiungere nuovi iscritti o riprendersi dopo un periodo di pausa.

Compra visualizzazioni YouTube VS comprare ore di visualizzazione su YouTube

Alcuni servizi (come SocialBoss), oltre alle visualizzazioni, offrono anche dei pacchetti di ore di visualizzazioni. Ciò può risultare particolarmente utile per un canale che desidera ottenere la partnership con YouTube; per ottenerla, infatti, è necessario rispettare uno di questi criteri:

• avere 1000 iscritti e 4000 ore di views pubbliche (cioè su video non privati);

• avere 1000 iscritti e 10 milioni di views pubbliche sugli short.

Comprare delle ore di visualizzazioni vi può avvicinare a questo obiettivo, purché non esageriate con gli acquisti.

Come ottenere più visualizzazioni su YouTube: i migliori consigli

Crescere su YouTube e farsi strada tra la concorrenza può essere estremamente difficile, soprattutto finché non si ha ben chiaro il pubblico di riferimento. In generale, però, può esservi utile:

• curare la qualità audio e video, scrivendo anche i sottotitoli per rendere i video maggiormente accessibili;

• osservare la concorrenza di successo e prendere spunto non solo per i video, ma anche per la struttura delle miniature dei video;

• imparare a usare i metadati giusti (titoli, descrizioni, hashtag);