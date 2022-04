Sei alla ricerca di tool gratis per fare wireframe per un sito web o una applicazione? Per fare una piattaforma online ti occorrerà utilizzare i migliori! Ecco a te 6 selezionati per principianti e professionisti! Gratuiti, semplici da utilizzare e veloci, alcuni italiani altri mondiali. Scopri quale fa al caso tuo!

Nel web design, nella comunicazione, nella progettazione di interfacce utente, di prototipi e layout grafici funzionali, con il fine ultimo di creare portali per privati e aziende di alto livello, i wireframe e i mockup sono parte iniziale di ogni processo.

Per poter fare tutto questo occorrono dei tool. Il wireframe è lo scheletro di un’interfaccia, che sia un sito web oppure un’applicazione, è un vero e proprio prototipo che verrà realizzato con un mockup e poi all’interno del sito web.

Lo scopo è quello di migliorare l’esperienza dell’utente! Il layout grafico di ogni piattaforma ha uno studio concreto dietro e una progettazione che avviene dal wireframe. La user experience, usabilità e leggibilità fanno parte dei processi di wireframe e mockup.

Come si possono realizzare tali schermi? Attraverso dei tool specifici è possibile realizzare un wireframe per un sito web in modalità completamente gratuita. Sebbene esistano anche tool per wireframe a pagamento e molto professionali, anche i tool gratis per wireframe sono efficaci e funzionali.

Vediamone 6 tool per wireframe gratis per il tuo sito web! Scopri che cos’è un wireframe, cosa significa tool, come funzionano i tool per fare wireframe, come usare tool per wireframe per un sito web. Finirai la lettura con i migliori 6 tool per wireframe gratis.

Tool: cos’è un wireframe?

Il wireframe, nel web design, rappresenta lo scheletro iniziale, nonché il modello, di un sito web o di una applicazione. Per la progettazione di tali portali, è uno strumento fondamentale utilizzato nelle prime fasi di studio. Si tratta della prima rappresentazione visuale del sito subito dopo la bozza.

Nell’ambito della user experience è altroché importantissimo. Basato su carta e penna e riportato in digitale, viene poi rappresentato con un mockup. Interattivi, coincisi e precisi, hanno forme che poi vengono riportate all’interno di un sito web pixel per pixel.

Secondo Italiaonline.it, un wireframe è:

Il termine “wireframe” fa proprio riferimento a uno schema illustrato che, utilizzando forme diverse e semplificate, mostra i contenuti (dal testo alle immagini) e gli elementi funzionali e di navigazione presenti all’interno del progetto.

Un wireframe è la struttura del sito. Per poter fare un buon wireframe, sarà sufficiente avere un tool. Che sia gratis o a pagamento, l’importante è che sia professionale. Nel gergo del web design, il wireframe è lo schermo del sito. Un tool aiuta ogni tipo di progettista a realizzare il migliore che ha immaginato o che ha in mente di fare.

Che significa tool per wireframe?

Lo strumento che aiuta i web designer a progettare un wireframe è senz’altro un tool. Che cosa significa? Questi software svolgono funzioni specifiche e semplificano il lavoro. In questo caso, i programmi che ci interessano forniscono una marcia in più per poter studiare un wireframe interattivo e in maniera gratuita.

Un tool per wireframe permette ai progettisti di simulare in maniera completamente rapida e precisa lo schema di un progetto, nella modalità più facile possibile, anche per gli utenti finali. Lo schema a blocchi è una prima bozza con elementi e caratteristiche del sito web.

Per poter dare una forma e per spostare tali elementi, ci vorrà un tool. Cambiare la disposizione o ideare un progetto ad hoc tramite i tool per wireframe sarà un gioco da ragazzi. Esistono anche quelli gratuiti e al contempo professionali.

I tool sono indispensabili per i wireframe? Mysocialweb.it conferma che:

I tool per creare wireframe sono indispensabili per creare una bozza del tuo sito, per sviluppare un valido discorso di usabilità e sottolineare problemi che è meglio risolvere. Attraverso questi schemi puoi progettare al meglio il tuo angolo di web.

Come funzionano i tool per fare wireframe?

In una delle prima fasi di realizzazione di un qualsiasi tipo di progetto comunicativo di un portale sul web, i mockup e i wireframe sono la parte tecnica di ciò che si immagina. I tool per fare wireframe trasformano le idee in realtà. Come funzionano?

Utilizzati anche per fare vedere ai clienti come sarà il sito web, vengono implementati pixel per pixel in modo da poter progettare in anteprima tutta l’esperienza utente e la grafica del portale e della piattaforma. Adobe Illustrator, Photoshop, sono un esempio dei migliori tool per wireframe.

Purtroppo, però sono a pagamento. Ci sono altri simili e anche molto funzionali prettamente ed esclusivamente gratuita che esamineremo: ne valuteremo 6.

Sono utili i tool per le attività di wireframing? Cliquestudios.com scrive:

Per i progettisti UX/UI, il wireframing di una nuova app o sito Web è la base per iniziare un nuovo progetto. Gli strumenti di wireframing consentono ai progettisti di creare modelli di nuovi prodotti e flussi di lavoro di livello professionale, senza la necessità di prototipi ad alto investimento. Aiutano i team a trovare aree problematiche e problemi relativi all'esperienza all'interno di una nuova app prima del suo lancio, incoraggiare a spiegare e condividere con le principali parti interessate all'interno di un'organizzazione e fungono da repository per tutti i feedback su un nuovo prodotto.

Manualmente è difficile specificare le dimensioni e altri parametri di ogni parte del sito, ecco perché vengono usati i wireframe insieme ai tool con cui realizzarli. I tool per wireframe funzionano così: forniscono un modo veloce per spostare gli elementi e realizzare un layout grafico usabile e leggibile.

Come usare tool per fare wireframe per un sito web specifico?

Nel particolare della questione, i tool per fare wireframe fanno risparmiare tempo a qualsiasi progettista o qualunque azienda. Per fare un wireframe per un sito web specifico basterà utilizzare il miglior tool.

Alcuni forniscono strumenti interattivi, altri personalizzabile e mentre altri offrono anche più estensioni e funzionalità. Come usare tool per fare wireframe per un sito web? Con questi strumenti puoi costruire da zero oppure utilizzare un modello già esistente, modificarlo e personalizzarlo.

Careerfoundry.com esplicita l’importanza di tali strumenti per fare prototipi e scheletri di progetti online:

Il wireframing è una parte importante del lavoro quotidiano di ogni designer di UX/UI. C'è un numero schiacciante di strumenti wireframe sul mercato che promettono di rendere la creazione di wireframe facile e veloce.

Realizzare prototipi e renderli reali è facile con questi tool messi a disposizione gratis. Inoltre, alcuni consentono di far condividere il progetto con l’intero team per avere una visualizzazione progettuale più chiara e precisa. I tool per wireframe sono semplici da usare.

Sono quasi tutti basati sul drag e drop, intuitivi e semplici da capire al volo. Si presentano come degli strumenti assolutamente necessari per svolgere i percorsi giusti, al fine di migliorare l’esperienza dell’utente.

I migliori 6 tool per fare wireframe gratis per un sito web

Ecco a te, che tu sia un progettista, un designer della comunicazione, un web designer o un digital marketer, i migliori 6 tool per fare wireframe completamente gratuiti, adatti a qualsiasi tipologia di sito web.

Adobe XD: veloce, avanzato e sviluppato dal leader mondiale delle tecnologie creative. Studiato appositamente per i designer di interfacce e di esperienze utente. L’ux e l’ui design è il solo e unisco scopo di tale tool. SI possono creare wireframe ma anche mockup. Gratuito e professionale, è ideale per i professionisti.

Figma: il flusso di lavoro è semplice e più rapido, viene fornito un kit per wireframe basato sui componenti di progettazione dei portali. Offre prototipi da creare anche online ed è disponibile per chiunque. Dala la sua semplicità di utilizzo, è adatto anche a principianti.

Puoi personalizzare i componenti e cambiare lo stile gratis e online. Ottimo per chi ci lavora a livello amatoriale poiché fornisce anche prototipi preimpostati da personalizzare. Con funzioni interattive, per mobile e con vari modelli già disponibili di vario stile.

MockFlow: ogni progetto viene velocizzato, varie icone, spazi di progettazione end to end e processi intuitivi. Vari elementi forniti come quelli legati a progetti da incorporare esterni. Molto famoso, gratuiti, così popolare che viene utilizzato in tutto il mondo.

Miro: tool per wireframe italiano, rapido, per applicazioni e siti web. Progetta in tempo reale, facile da usare. Dotato di una libreria di elementi per il layout immensa. Si tratta di componenti di Ui. Ideale per principianti senza esperienza. Gratuito e condivisibile con il team di lavoro senza dover esportare o salvare all’esterno.

InVision: i prototipi migliori con percorsi più chiari che aiutano l’utente a raggiungere i suoi obiettivi. Tool guida per fare wireframe in maniera professionale. Completamente gratuito anch’esso. Inoltre, fornisce strumenti e linee guida intuitive per l’uso.

Justinmind: l’interattività è la sua parola d’ordine. Puoi creare con questo tool dei wireframe cliccabili e fare simulazioni prima di implementare il progetto all’interno del vero ed effettivo sito web online. Modelli, elementi e caratteristiche di vario tipo già incorporate nel sistema.

Facciamo una conclusione con un consiglio. Godaddy.com fornisce un suggerimento per professionisti:

Un ottimo modo per cominciare a pensare al wireframe del tuo sito è acquisire dimestichezza con gli elementi organizzativi e architettonici comuni nei temi WordPress. Sapere cos’è possibile fare con il design di WordPress stimolerà la tua creatività e ti aiuterà a immaginare quale sarà la struttura del design del tuo sito.

Ecco perché creare un modello digitale anticipa il progetto completo che può portarti ai veri risultati. In fin dei conti, ogni aspetto del sito web deve avere uno scopo.

Per queste ragioni, i wireframe sono i prototipi del progetto, la vera e propria grafica che si implementerà con il mockup. Come fare senza tool? Le bozze a mano sono sempre le migliori, ma dopo devono essere riportate in digitali con le dimensioni giuste per ogni schermo: mobile, pc e tablet.